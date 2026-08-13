Arsenal vượt qua Como 4-3 ở loạt sút luân lưu sau khi hòa 1-1 trong trận giao hữu tại Emirates Thủ thành David Raya trở thành người hùng với 2 pha cản phá luân lưu xuất thần, giúp Arsenal đánh bại Como 4-3 sau tỷ số hòa 1-1 nghẹt thở tại Emirates.

Thủ thành David Raya đã rực sáng với hai pha cản phá luân lưu xuất thần, giúp Arsenal vượt qua Como với tỷ số 4-3 trên chấm 11m sau khi hai đội hòa nhau 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức tại Emirates. Trận tổng duyệt rạng sáng 13/8 không chỉ mang lại niềm vui chiến thắng nghẹt thở cho thầy trò Mikel Arteta mà còn cung cấp những góc nhìn quan trọng về mặt nhân sự ngay trước thềm mùa giải mới.

Arsenal nhọc nhằn đánh bại Como tại Emirates.

Màn thử nghiệm nhân sự và dấu ấn của tài năng trẻ

Ngay từ những phút đầu tiên, Arsenal đã dồn ép đối thủ bằng sơ đồ xuất phát giàu tính linh hoạt. Dàn trụ cột phối hợp nhịp nhàng cùng các nhân tố trẻ triển vọng, sớm tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Ngay ở pha dàn xếp tấn công nét căng đầu tiên, Gabriel Jesus đã đưa bóng dội cột dọc khung thành Como sau đường kiến tạo tinh tế của Eberechi Eze.

Sức ép dồn dập của đại diện Bắc London cuối cùng cũng được cụ thể hóa bằng bàn thắng ở phút 33. Xuất phát từ đường chuyền thuận lợi của Gabriel Martinelli, tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly tự tin tung cú dứt điểm bằng chân trái cực kỳ quyết đoán, đưa bóng găm thẳng vào góc lưới khiến thủ môn Jean Butez hoàn toàn bó tay.

Sự kiên cường của đại diện Serie A và đợt đáp trả sắc bén

Bị dẫn bàn nhưng Como không hề tỏ ra nao núng trên thánh địa Emirates. Đội bóng nước Ý kiên nhẫn bọc lót chắc chắn và tổ chức những đợt phản công vọt lên rất nhanh. Phút 43, Martin Baturina lên tiếng bằng khoảnh khắc cá nhân xuất thần, xử lý kỹ thuật loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm hiểm hóc vào góc cao, quân bình tỷ số 1-1.

Bước sang hiệp hai, HLV Mikel Arteta thực hiện hàng loạt sự thay đổi nhân sự nhằm duy trì cường độ chơi bóng. Những ngôi sao hàng đầu như Martin Odegaard, Kai Havertz hay Riccardo Calafiori lần lượt được tung vào sân. Dù nắm phần lớn thời lượng kiểm soát bóng, Arsenal vẫn gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự tổ chức kỷ luật của đại diện Serie A.

Thủ môn Jean Butez liên tục từ chối các cú dứt điểm của Noni Madueke và Kai Havertz. Ở chiều ngược lại, sự xuất hiện của tiền đạo kinh nghiệm Alvaro Morata giúp Como có thêm phương án phản công đe dọa. Nếu không có phản xạ cứu thua xuất sắc của David Raya ở phút cuối trước cú sút từ Jesus Rodriguez, Pháo thủ thậm chí đã phải nhận thất bại.

Bản lĩnh trên chấm luân lưu và dấu ấn David Raya

Hòa 1-1 sau 90 phút chính thức, hai đội phải phân định thắng thua trên chấm 11m đầy may rủi. Tại đây, lớp bản lĩnh của thủ môn David Raya đã lên tiếng đúng lúc. Ngôi sao người Tây Ban Nha xuất sắc cản phá thành công hai lượt sút của Ivan Smolcic và Alvaro Morata, đặt Arsenal vào thế chủ động hoàn toàn.

David Raya tỏa sáng trên chấm luân lưu giúp Arsenal đánh bại Como.

Dù Noni Madueke thực hiện hỏng lượt sút của mình, sự vững vàng của Christos Tzolis ở lượt cuối đã dập tắt mọi hy vọng của Como. Cú dứt điểm găm thẳng vào góc cao bên trái của Tzolis ấn định chiến thắng 4-3 nghẹt thở cho đại diện nước Anh.

Thông số chi tiết trận đấu

Hạng mục Arsenal Como Tỷ số 90 phút 1 - 1 1 - 1 Tỷ số luân lưu 4 - 3 3 - 4 Cầu thủ ghi bàn Myles Lewis-Skelly (33') Martin Baturina (43') Người hùng luân lưu David Raya (cản 2 quả) Jean Butez (cứu thua xuất sắc)

Trận thắng kịch tính này là bước tổng duyệt quan trọng giúp HLV Mikel Arteta rà soát bộ khung, đánh giá sự hòa nhập của những tân binh như Bruno Guimaraes cũng như sự trưởng thành của các tài năng trẻ trước khi bước vào chiến dịch Ngoại hạng Anh khốc liệt.