Arthur Fery lập kỳ tích lịch sử tại Wimbledon 2026: Từ suất đặc cách đến tấm vé bán kết chấn động Đánh bại hạt giống số 9 Flavio Cobolli sau 3 set, tay vợt 23 tuổi Arthur Fery trở thành người Anh đầu tiên trong Kỷ nguyên Mở vào bán kết Wimbledon bằng suất đặc cách.

Trong một buổi tối rực rỡ tại London, sân Trung tâm của Wimbledon đã chứng kiến một trong những câu chuyện cổ tích hiện đại đẹp nhất của quần vợt xứ sở sương mù. Arthur Fery, tay vợt xếp hạng 114 thế giới, đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự khi khuất phục hạt giống số 9 Flavio Cobolli với tỷ số 6-4, 7-6 (4), 6-0 để tiến thẳng vào bán kết Wimbledon 2026.

Hành trình lịch sử của một 'Wildcard'

Bước vào giải đấu với suất đặc cách (wildcard) và không nhận được nhiều sự kỳ vọng, Fery đã đi một mạch tới vòng 4 đội mạnh nhất theo cách không thể thuyết phục hơn. Với chiến thắng trước Cobolli, tay vợt 23 tuổi chính thức trở thành nam vận động viên người Anh đầu tiên trong Kỷ nguyên Mở lọt vào bán kết Wimbledon bằng suất đặc cách.

Kỳ tích này còn mang tính biểu tượng cao khi Fery trở thành tay vợt đặc cách thứ 4 trong lịch sử góp mặt ở bán kết một giải Grand Slam, đúng vào dịp kỷ niệm 25 năm hành trình đăng quang huyền thoại của Goran Ivanisevic tại chính mặt sân cỏ này vào năm 2001.

"Tôi không thể tin điều này là sự thật. Mọi thứ cứ tốt đẹp hơn sau mỗi trận đấu. Được thi đấu trên sân Trung tâm đã là một giấc mơ, còn vào đến bán kết thì thật sự ngoài sức tưởng tượng", Fery xúc động chia sẻ sau khi giành điểm số quyết định dưới sự chứng kiến của Vương hậu Camilla trên khán đài.

Arthur Fery gỡ gạc thể diện cho quần vợt Anh sau khi 90% đại diện chủ nhà dừng bước ngay tại vòng 1 nội dung đơn nam và đơn nữ.

Phân tích chiến thuật: Sự lên ngôi của lối chơi linh hoạt

Dù chỉ sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m75 – một bất lợi lớn trong kỷ nguyên của những "gã khổng lồ" giao bóng – Arthur Fery lại cho thấy sự tương thích tuyệt vời với mặt sân cỏ. Không có những cú giao bóng sấm sét, nhưng bù lại, cựu sinh viên Đại học Stanford sở hữu bộ chân cực kỳ nhanh nhẹn và khả năng bao sân ấn tượng.

Vũ khí nguy hiểm nhất của Fery chính là khả năng điều bóng ra các góc khó với quỹ đạo thấp và độ nảy cực ngắn. Chiến thuật này khiến một tay vợt ưa thích nhịp độ như Cobolli hoàn toàn mất phương hướng, đặc biệt là trong set thứ 3 khi tay vợt người Ý để thua trắng 0-6.

Gia thế và bản lĩnh của 'quý tử' nhà Lorient

Ít ai biết rằng, Arthur Fery sinh ra trong một gia đình có nền tảng thể thao và kinh tế vững chắc. Cha anh là ông Loic Fery, một doanh nhân thành đạt và là chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Lorient tại Pháp. Mẹ anh, bà Olivia Gravereaux, cũng từng là một tay vợt chuyên nghiệp. Dù có thể lựa chọn khoác áo đội tuyển Pháp hoặc Hồng Kông, Fery đã chọn cống hiến cho quần vợt Anh – nơi anh đã lớn lên và thuộc lòng từng thảm cỏ tại London.

Loic Fery - bố của Arthur Fery - là doanh nhân và là chủ tịch CLB bóng đá Lorient.

Thử thách tiếp theo của Fery sẽ là ngọn núi cao nhất từ đầu giải: Alexander Zverev. Đương kim vô địch Roland Garros vừa vượt qua Taylor Fritz để lần đầu tiên góp mặt ở bán kết Wimbledon. Với phong độ thăng hoa và sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà, người hâm mộ Anh đang kỳ vọng Arthur Fery có thể viết tiếp chương cuối cho câu chuyện cổ tích tại All England Club.