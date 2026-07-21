AS Roma chốt thương vụ Crysencio Summerville với giá 50 triệu Euro từ West Ham West Ham chấp nhận mức giá 50 triệu Euro từ AS Roma cho Crysencio Summerville. Ngôi sao Hà Lan chuẩn bị kiểm tra y tế sau thông điệp đầy ẩn ý trên Instagram.

Thương vụ kéo dài giữa AS Roma và West Ham về trường hợp của Crysencio Summerville cuối cùng đã đi đến hồi kết. Đội bóng thủ đô nước Ý đã thành công trong việc thuyết phục đối tác nhả người với một con số đầy sức nặng trên bàn đàm phán.

Cú hích 50 triệu Euro và sự kiên trì của AS Roma

Theo các báo cáo mới nhất, ban lãnh đạo AS Roma đã đưa ra lời đề nghị thứ ba trị giá tổng cộng 50 triệu Euro, đã bao gồm các điều khoản phụ phí. Sau khi hai lần dạm hỏi trước đó bị khước từ, West Ham cuối cùng đã chấp nhận mức phí này. Việc "The Hammers" phải xuống chơi tại giải hạng Nhất đã tạo ra áp lực tài chính cực lớn, buộc họ phải chia tay ngôi sao sáng giá nhất để cân đối ngân sách cho mùa giải mới.

Summerville liên tục được đồn đoán với Roma. Ảnh: Getty.

Sự xuất hiện của Summerville được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho hàng công của đội bóng áo màu bã trầu. Với tốc độ xé gió, kỹ thuật cá nhân điêu luyện và khả năng gây đột biến cao, tiền đạo cánh 24 tuổi này là mục tiêu ưu tiên mà ban huấn luyện Roma đã theo đuổi từ lâu để hoàn thiện sơ đồ chiến thuật.

Thông điệp ẩn ý và chuyến bay tới thủ đô nước Ý

Giữa tâm điểm của những đồn đoán, Summerville đã phá vỡ sự im lặng bằng một động thái đầy cảm xúc trên mạng xã hội. Anh đăng tải dòng trạng thái: "Hạnh phúc vô tận, biết ơn mãi mãi", đi kèm hình ảnh một hình xăm mới mang thông điệp đức tin: "Vào đúng thời điểm, ta - Thiên Chúa - sẽ làm điều đó xảy ra. Kế hoạch của Chúa".

Những thông điệp này được chia sẻ khi cầu thủ người Hà Lan đang có mặt trên chuyên cơ riêng, di chuyển từ Miami trở lại châu Âu. Trước đó, sau khi đội tuyển Hà Lan dừng bước sớm tại World Cup 2026, Summerville đã dành thời gian nghỉ ngơi và tập luyện riêng tại Mỹ để duy trì thể trạng đỉnh cao. Nhiều nguồn tin xác nhận anh sẽ có mặt tại thủ đô nước Ý để tiến hành kiểm tra y tế vào cuối tuần này trước khi chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng dài hạn.

Dù Aston Villa cũng đã bày tỏ sự quan tâm và theo sát diễn biến thương vụ, nhưng đội bóng nước Anh vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời đề nghị chính thức nào. Sự quyết đoán và chịu chi của AS Roma đã giúp họ vượt mặt các đối thủ cạnh tranh để sở hữu chữ ký của một trong những cầu thủ chạy cánh tiềm năng nhất châu Âu hiện nay.