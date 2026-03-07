AS Roma đặt vấn đề mượn Alejandro Garnacho: Lối thoát cho bom tấn 45 triệu euro của Chelsea AS Roma đang nỗ lực chiêu mộ Alejandro Garnacho theo dạng cho mượn sau khi tiền đạo người Argentina trải qua mùa giải thất vọng tại Chelsea với vỏn vẹn 1 bàn thắng ở Premier League.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến một động thái đầy bất ngờ khi AS Roma chính thức đặt vấn đề với Chelsea về trường hợp của Alejandro Garnacho. Theo chuyên gia tin chuyển nhượng Alfredo Pedulla, đội bóng thủ đô Italy đang tìm cách giải cứu tuyển thủ Argentina sau một năm thi đấu không như kỳ vọng tại Tây London.

Alejandro Garnacho nằm trong tầm ngắm của AS Roma. Ảnh: Getty Images

Sự kỳ vọng và thực tế nghiệt ngã tại Stamford Bridge

Cập bến Chelsea từ Manchester United với mức giá lên tới hơn 45 triệu euro vào mùa hè năm ngoái, Alejandro Garnacho từng được kỳ vọng sẽ trở thành mũi khoan lợi hại bên hành lang cánh của "The Blues". Tuy nhiên, áp lực từ mức phí chuyển nhượng khổng lồ cùng sự thiếu ổn định trong lối chơi đã khiến cầu thủ sinh năm 2004 đánh mất chính mình.

Những con số thống kê không biết nói dối về sự sa sút của tiền đạo này. Dù ra sân thường xuyên, Garnacho chỉ đóng góp vỏn vẹn 8 bàn thắng trên mọi đấu trường. Đáng báo động hơn, tại đấu trường Ngoại hạng Anh, anh chỉ có duy nhất một pha lập công trong suốt cả mùa giải vừa qua. Phong độ nghèo nàn này khiến anh dần đánh mất suất đá chính và không còn giữ được vị thế trong đội hình xuất phát.

Chiến lược của Chelsea: Cắt lỗ hay kiên nhẫn?

Trước tình hình hiện tại, giới thượng tầng Chelsea đang đứng trước những quyết định khó khăn về mặt nhân sự. Đội bóng Tây London được cho là sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị thấp hơn con số 47 triệu euro từng bỏ ra để nhanh chóng cắt lỗ. Tuy nhiên, đề nghị mượn người từ AS Roma đang đặt ra một bài toán khác: liệu Chelsea nên bán đứt để thu hồi vốn ngay lập tức hay cho mượn để cầu thủ này có cơ hội tìm lại giá trị thực?

Việc AS Roma muốn mượn Garnacho cho thấy đội bóng Serie A vẫn đánh giá cao tiềm năng bùng nổ của cầu thủ người Argentina trong một môi trường bóng đá khác. Serie A có thể là nơi giúp Garnacho giảm bớt áp lực truyền thông và tìm lại sự tự tin vốn có.

Kỷ nguyên mới dưới thời huấn luyện viên Xabi Alonso

Trong khi tương lai của Garnacho còn bỏ ngỏ, Chelsea đã bắt đầu những bước đi mạnh mẽ để tái thiết đội hình. Đội bóng vừa chính thức công bố bản hợp đồng đầu tiên dưới triều đại huấn luyện viên Xabi Alonso là hậu vệ Marco Palestra từ Atalanta. Với mức giá 43 triệu bảng và bản hợp đồng kéo dài đến năm 2033, Palestra được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho hành lang cánh của Chelsea.

Sự xuất hiện của những tân binh mới cùng sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện càng khiến cơ hội cạnh tranh của Garnacho tại Stamford Bridge trở nên mong manh. Một chuyến tu nghiệp tại Italy theo dạng cho mượn có thể là bước đi cần thiết để tài năng trẻ này cứu vãn sự nghiệp đang có dấu hiệu chững lại sau một mùa giải đầy biến động.