ASEAN Championship 2026: Thử thách cực đại cho ngôi vương của ĐT Việt Nam Hành trình bảo vệ ngôi vương của ĐT Việt Nam đang bị đe dọa nghiêm trọng khi Thái Lan, Indonesia và Malaysia đồng loạt nâng cấp đội hình và thay đổi chiến thuật trước thềm giải đấu.

Chỉ còn ít tuần nữa, chiến dịch bảo vệ ngai vàng Đông Nam Á của Đội tuyển (ĐT) Việt Nam sẽ chính thức khởi tranh. Tuy nhiên, trái với tâm thế tự tin thường thấy của nhà đương kim vô địch, bầu không khí xung quanh thầy trò huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik đang trở nên đặc biệt căng thẳng. Những tín hiệu cảnh báo đầy sức nặng từ các kình địch khu vực cho thấy một cuộc lật đổ quy mô lớn đang được chuẩn bị kỹ lưỡng.

ĐT Việt Nam sắp bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương khu vực. (Ảnh: VFF)

Sự trở lại của "người quen" Tan Cheng Hoe tại Malaysia

Động thái gây bất ngờ nhất trong khu vực đến từ Malaysia. Liên đoàn Bóng đá nước này đã quyết định bổ nhiệm ông Tan Cheng Hoe vào vị trí HLV tạm quyền, thay thế cho Peter Cklamovski. Sự trở lại của chiến lược gia 57 tuổi mang đến những lo ngại thực sự cho giới chuyên môn Việt Nam.

Ông Tan Cheng Hoe không phải là cái tên xa lạ khi từng dẫn dắt "Hổ Mã Lai" tạo nên những trận đối đầu kịch tính với ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Dù từng thất bại ở chung kết năm 2018, nhưng sự am hiểu sâu sắc về văn hóa bóng đá khu vực cùng triết lý phòng ngự phản công thực dụng của ông luôn là bài toán khó giải. Dưới bàn tay của người cũ, một tập thể Malaysia gắn kết, lỳ lợm và giàu tính chiến đấu đang dần tái hiện, sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sai lầm nào của đối thủ.

Thái Lan và "vũ khí bí mật" từ lò đào tạo Chelsea

Trong khi đó, "Voi chiến" Thái Lan vẫn duy trì vị thế của một ứng viên nặng ký hàng đầu. Dù gặp rào cản về nhân sự khi giải đấu diễn ra ngoài lịch FIFA Days khiến dàn sao đang chơi bóng tại châu Âu khó hội quân, bóng đá xứ Chùa vàng vẫn biết cách tạo ra sự đột biến bằng những nguồn lực mới.

Tâm điểm của sự chú ý đang đổ dồn vào Jude Soonsup-Bell, tiền đạo trẻ từng có thời gian dài rèn luyện tại lò đào tạo danh tiếng của Chelsea. Việc chân sút này hiện đang là cầu thủ tự do sau khi chia tay Grimsby Town đã mở ra cơ hội vàng để anh góp mặt tại kỳ đại hội năm nay. Với nền tảng kỹ thuật cơ bản và tư duy chơi bóng hiện đại, Soonsup-Bell hứa hẹn sẽ là mũi khoan lợi hại, buộc hàng thủ Việt Nam phải đặc biệt dè chừng.

Các đối thủ khu vực sẵn sàng phế truất ĐT Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Indonesia và chiến dịch "châu Âu hóa" của John Herdman

Không hề kém cạnh, ĐT Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV John Herdman đang cho thấy tham vọng chinh phục đỉnh cao rõ rệt hơn bao giờ hết. Đội bóng xứ Vạn đảo đang sở hữu nguồn lực nhập tịch chất lượng vượt trội, với những gương mặt đã khẳng định được tên tuổi tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Những cái tên như Thom Haye, Ivar Jenner hay Eliano Reijnders không chỉ mang đến sức mạnh thể chất mà còn bổ sung tư duy chiến thuật đẳng cấp thế giới cho đội hình Indonesia. Sự kết hợp giữa làn sóng cầu thủ gốc Âu và tinh thần đang lên cao sau những thành công tại vòng loại World Cup giúp Indonesia trở thành vật cản đáng gờm nhất trên con đường bảo vệ ngôi vương của các chiến binh Sao Vàng.

Đáng chú ý, cả hai vị thuyền trưởng Anthony Hudson của Thái Lan lẫn John Herdman của Indonesia đều không ngần ngại công khai mục tiêu giành chức vô địch. Những tuyên bố đanh thép này cho thấy việc phế truất ĐT Việt Nam đã trở thành nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của mọi đối thủ. Sự kết hợp giữa làn sóng "thay tướng" của Malaysia, dàn nhân sự trẻ tài năng của Thái Lan và chiến dịch "châu Âu hóa" của Indonesia đang tạo ra một áp lực khổng lồ lên vai HLV Kim Sang-sik. Hành trình tại ASEAN Championship 2026 chắc chắn sẽ là thử thách khốc liệt nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam những năm gần đây.