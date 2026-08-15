Trước thềm trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam và Malaysia đều thể hiện quyết tâm giành kết quả thuận lợi, trong cuộc đối đầu được dự báo hấp dẫn giữa một bên là nhà đương kim vô địch đang sở hữu chuỗi 22 trận bất bại và bên kia là đội chủ nhà khát khao tạo bất ngờ.

Buổi họp báo của Đội tuyển Việt Nam trước trận bán kết ASEAN Cup 2026 tại Kuala Lumpur. Ảnh: Bùi Hoàn/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, trong cuộc họp báo ngày 15/8, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang Sik cho biết, toàn đội đang có trạng thái tốt nhất về lực lượng và thể lực, không có cầu thủ nào gặp chấn thương.

Đánh giá về Malaysia, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết, đã nghiên cứu kỹ lối chơi của đối thủ, đặc biệt là sơ đồ 4-4-2 được đánh giá có tính cân bằng cao. Ông khẳng định, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục phân tích để tìm ra những điểm yếu của Malaysia và chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu.

HLV Kim Sang Sik không muốn đặt nặng lịch sử đối đầu giữa hai đội, nhấn mạnh trận bán kết phía trước là một cuộc đấu hoàn toàn mới. Ông khẳng định, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là giành kết quả tốt nhất, chuỗi 22 trận bất bại là thành tích đáng tự hào nhưng điều quan trọng hơn là toàn đội phải tiếp tục nỗ lực cải thiện.

Tiền đạo Xuân Son cũng đánh giá cuộc đối đầu với Malaysia luôn đặc biệt. Chân sút này cho rằng đối thủ sở hữu đội hình tốt, nhất là ở tuyến tiền vệ và các vị trí chạy cánh. Dù không thực sự thích mặt cỏ “lá gừng” cũ tại sân khách, nhưng Xuân Son khẳng định đây không phải trở ngại lớn và toàn đội đang tập trung vào việc ăn uống, nghỉ ngơi, hồi phục để đạt phong độ tốt nhất.

HLV Tan Cheng Hoe của đội tuyển quốc gia Malaysia trả lời họp báo trước trận bán kết gặp đội tuyển Việt Nam tại Kuala Lumpur. Ảnh: Bùi Hoàn/TTXVN

Ở phía Malaysia, HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận đội chủ nhà gặp một số khó khăn về lực lượng do chấn thương và việc một số cầu thủ phải trở về câu lạc bộ. Tuy nhiên, ông tin tưởng sự kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm và các tài năng trẻ sẽ giúp Malaysia tạo ra thế trận cạnh tranh trước Việt Nam.

HLV Tan Cheng Hoe đánh giá Việt Nam là đội bóng mạnh, có khả năng tấn công nhanh và phối hợp tốt. Nhà cầm quân Malaysia đồng thời nhắc lại những bất ngờ từng xảy ra tại World Cup, như Maroc hay Saudi Arabia, để truyền động lực cho các học trò. Theo ông, trong bóng đá luôn có những khoảnh khắc có thể làm thay đổi cục diện trận đấu.