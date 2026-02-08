ASEAN Cup 2026: ĐT Việt Nam đối mặt nguy cơ bị loại và biến động lực lượng ĐT Việt Nam đối mặt trận quyết đấu sinh tử với Indonesia ở ASEAN Cup 2026, trong khi CLB Công An TP.HCM hoàn tất thương vụ chiêu mộ Lenn-Minh Tran.

Trận đại chiến giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia diễn ra vào ngày 3/8 tới đang trở thành điểm nóng quyết định tấm vé vào bán kết tại bảng A giải ASEAN Cup 2026. Mối đe dọa bị loại sớm đang hiển hiện trước mắt thầy trò HLV Kim Sang-sik sau màn trình diễn thiếu thuyết phục trước Singapore ngay trên sân Mỹ Đình.

Kịch bản bị loại sớm và đòn giấu bài của đối thủ

Truyền thông khu vực, đặc biệt là giới phân tích từ CNN Indonesia, đã vạch ra kịch bản bất lợi cho đại diện Việt Nam. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chính thức dừng bước ngay từ vòng bảng nếu để thua Indonesia ở lượt trận ngày 3/8, đồng thời Singapore có được ít nhất 1 điểm trước chính Indonesia ở lượt đấu cuối cùng.

Để chuẩn bị cho cuộc đối đầu mang tính then chốt này, ban huấn luyện Indonesia đã đưa ra quyết định bất ngờ khi chuyển địa điểm tập luyện về Jakarta thay vì tập tại sân Pakansari theo quy định. Động thái giấu bài này nhằm đảm bảo tính bảo mật tối đa về chiến thuật và nhân sự trước giờ xung trận.

ĐT Việt Nam đã đặt chân đến Bogor (Indonesia).

Đánh giá về thách thức đối với đội tuyển Việt Nam, chuyên gia Phạm Minh Đức nhận định: "Indonesia sở hữu lợi thế lớn về thể lực cùng dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng. Họ chắc chắn sẽ nghiên cứu kỹ phương án phong tỏa mà Singapore từng áp dụng. Nếu đối phương chủ động gây áp lực tầm cao lên hàng thủ của chúng ta, đó sẽ là bài kiểm tra cực kỳ khắc nghiệt nếu ĐT Việt Nam không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng."

Trương Tiến Anh nén đau thương vì màu áo đội tuyển

Bên cạnh áp lực chuyên môn, nội bộ đội tuyển Việt Nam còn chứng kiến câu chuyện đầy cảm xúc từ hậu vệ Trương Tiến Anh. Ngay khi cùng toàn đội đặt chân đến Bogor (Indonesia), cầu thủ này đã nhận tin buồn từ gia đình khi bà nội qua đời. Dù chịu mất mát lớn về tinh thần, Tiến Anh vẫn đưa ra quyết định ở lại cùng các đồng đội để cống hiến cho chiến dịch ASEAN Cup 2026.

CLB Công An TP.HCM chiêu mộ hậu vệ từ U19 Bỉ

Tại giải quốc nội, thị trường chuyển nhượng ghi nhận bước đi đáng chú ý từ CLB Công An TP.HCM. Chiều 1/8, đội bóng này chính thức công bố bản hợp đồng mới mang tên Lenn-Minh Tran để chuẩn bị cho mùa giải 2026-2027.

CLB Công An TP.HCM chiêu mộ thành công Lenn-Minh Tran.

Cầu thủ mang hai dòng máu Việt - Bỉ này từng trưởng thành trong môi trường bóng đá châu Âu và từng khoác áo U19 Bỉ. Sự bổ sung Lenn-Minh Tran được đánh giá sẽ mang đến phương án gia tăng sức mạnh đáng kể cho hành lang cánh của đại diện V-League.

Cục diện bảng B: Thái Lan lấy lại ngôi đầu, Lào chính thức bị loại

Tại bảng B, Thái Lan đã khẳng định bản lĩnh của nhà đương kim vô địch bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Malaysia. Các pha lập công của Burapha và Poeiphimai giúp đại diện xứ chùa vàng san bằng điểm số với chính Malaysia, đồng thời vươn lên chiếm vị trí dẫn đầu nhờ hơn về chỉ số đối đầu và hiệu số bàn thắng bại.

Ở trận đấu còn lại của bảng B, Philippines lội ngược dòng đánh bại Lào với tỷ số 4-1. Mặc dù cầu thủ gốc Việt Damoth Thongkhamsavath giúp tuyển Lào mở tỷ số ngay phút thứ 7, tấm thẻ đỏ của Phetdavanh Somsanid sau đó đã khiến họ vỡ trận. Kết quả này khiến tuyển Lào nhận thất bại thứ 3 liên tiếp và trở thành đội bóng thứ hai chính thức bị loại khỏi ASEAN Cup 2026, sau Timor-Leste ở bảng A.