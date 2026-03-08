ASEAN Cup 2026: ĐT Việt Nam tự tin làm khách trước Indonesia chịu tổn thất lực lượng ĐT Việt Nam tự tin hướng tới 3 điểm tại Pakansari khi Indonesia vắng hai trụ cột. Trận đại chiến bảng A ASEAN Cup 2026 hứa hẹn sẽ diễn ra cực kỳ kịch tính.

Cục diện bảng A ASEAN Cup 2026 đang tiến tới thời điểm then chốt khi cuộc đối đầu giữa ĐT Việt Nam và Indonesia mang ý nghĩa quyết định trực tiếp tấm vé vào bán kết. Dù phải thi đấu trên sân khách Pakansari, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để nắm quyền tự quyết trong tay.

Indonesia tổn thất nhân sự trước trận đại chiến

Bên phía đối diện, đội chủ nhà Indonesia đang phải đối mặt với bài toán nhân sự nan giải. Đoàn quân của HLV John Herdman sẽ không có sự phục vụ của hai trụ cột quan trọng là Marselino Ferdinan do chấn thương và Justin Hubner vì không được câu lạc bộ chủ quản nhả người. Việc thiếu vắng những nhân tố chủ chốt ở cả tuyến giữa lẫn hàng phòng ngự buộc ban huấn luyện Indonesia phải thay đổi giáo án, tập trung tối đa vào các bài tập thể lực để bù đắp khoảng trống quân số.

Hubner khó lòng thi đấu ở trận gặp Việt Nam.

Bản lĩnh của ĐT Việt Nam và điểm tựa Pakansari

Gạt đi tiếc nuối sau trận hòa Singapore, HLV Kim Sang-sik cùng các học trò đã nhanh chóng lấy lại sự tập trung cao độ. ĐT Việt Nam đã có buổi tập làm quen với mặt cỏ Pakansari. Đây là địa điểm đong đầy kỷ niệm với những gương mặt như Quang Hải hay Xuân Mạnh từ kỳ ASIAD 2018. Tinh thần đoàn kết cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chiến thuật chính là cơ sở để chiến lược gia người Hàn Quốc tin tưởng vào một kết quả có lợi.

Đáng chú ý, HLV John Herdman bên phía Indonesia cũng công khai đánh giá ĐT Việt Nam là đối thủ mạnh nhất bảng A. Trung vệ Rizky Ridho thừa nhận đây sẽ là thử thách cực kỳ khó khăn cho hàng thủ Indonesia, đồng thời kỳ vọng sự xuất hiện của công nghệ VAR sẽ bảo đảm tính minh bạch và công bằng tối đa cho trận đấu.

Tâm điểm Patrik Lê Giang và cuộc đua Vua phá lưới

Một trong những điểm nóng chiến thuật đáng chú ý nhất nằm ở cuộc chạm trán giữa hàng phòng ngự ĐT Việt Nam và chân sút Mitchell Baker – người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải đấu với 4 pha lập công. Thủ thành Patrik Lê Giang thể hiện sự tự tin lớn khi khẳng định toàn đội đã nghiên cứu kỹ lối chơi của tập thể Indonesia chứ không chỉ tập trung vào bất kỳ cá nhân nào.

Patrik Lê Giang hoàn toàn tự tin trước trận gặp Indonesia.

Ở chiều ngược lại, trên hàng công ĐT Việt Nam, tiền đạo Đình Bắc đang chịu nhiều áp lực sau khi tịt ngòi ở lượt trận trước. Việc giữ nguyên thành tích 3 bàn thắng khiến anh bị Mitchell Baker vượt mặt trong cuộc đua Vua phá lưới. Phong độ thi đấu có phần vội vàng đòi hỏi chân sút trẻ này phải nhanh chóng điều chỉnh tâm lý nếu muốn giữ vững vị trí trong đội hình xuất phát.

Sức nóng từ các đối thủ trong khu vực

Bên cạnh sức nóng từ bảng A, không khí tại ASEAN Cup 2026 càng thêm tăng nhiệt khi Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), bà Madam Pang, vừa tuyên bố thưởng lớn 2 triệu baht (hơn 1,5 tỷ đồng) cho ĐT Thái Lan nếu họ tiến vào bán kết với vị trí nhất bảng. Những động thái này cho thấy quyết tâm rất cao của các ứng viên vô địch trong giai đoạn vòng bảng bứt phá hiện tại.