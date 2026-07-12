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    Assassin's Creed Black Flag Resynced đạt doanh số kỷ lục 2 triệu bản trong 24 giờ đầu

    Tuệ Nhân12/07/2026 06:29

    Bản làm lại Assassin's Creed Black Flag Resynced vừa thiết lập cột mốc doanh số ấn tượng với hơn 2 triệu bản được tiêu thụ chỉ sau một ngày ra mắt, vượt qua kỷ lục trước đó của Assassin's Creed Shadows.

    Tựa game làm lại Assassin's Creed Black Flag Resynced đã ghi nhận thành tích thương mại bùng nổ khi bán được hơn hai triệu bản trong 24 giờ đầu tiên có mặt trên thị trường. Con số này chính thức vượt qua kỷ lục doanh số trước đó do Assassin's Creed Shadows thiết lập, khẳng định sức hút bền bỉ của thương hiệu sát thủ đối với cộng đồng game thủ toàn cầu.

    Người chơi tham gia hải chiến trong Assassin's Creed Black Flag Resynced
    Người chơi có thể một lần nữa gánh vác trọng trách trên vùng biển Caribbean, dù chỉ là trong thế giới ảo.

    Phần quà tri ân từ Ubisoft và lộ trình phát triển dòng game

    Để đánh dấu cột mốc quan trọng này, Ubisoft đã quyết định tặng mã đổi quà cho người chơi như một lời cảm ơn. Cụ thể, các game thủ có thể nhận được bộ cánh buồm Crimson Storm cùng 1.500 Animus Keys để sử dụng trong cửa hàng Animus Hub. Đây là động thái nhằm duy trì sự tương tác và giữ chân người chơi trong hệ sinh thái của hãng.

    Kể từ khi ra mắt lần đầu vào ngày 13/11/2007 trên PlayStation 3 và Xbox 360, Assassin's Creed đã trở thành một trong những dòng game chủ lực của Ubisoft. Dưới đây là các cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của thương hiệu này:

    Năm phát hành Tên trò chơi
    2007 Assassin's Creed (Phiên bản đầu tiên)
    2009 Assassin's Creed II
    2013 Assassin's Creed IV: Black Flag
    2017 Assassin's Creed Origins
    2018 Assassin's Creed Odyssey
    2020 Assassin's Creed Valhalla

    Mặt tối sau thành công rực rỡ

    Mặc dù Assassin's Creed Black Flag Resynced đạt được thành công lớn về mặt thương mại, tình hình nội bộ tại Ubisoft lại đang đối mặt với nhiều thách thức. Ngay sau khi công bố doanh số kỷ lục, thông tin về việc cắt giảm nhân sự tại Ubisoft Barcelona – một trong những studio tham gia phát triển dự án – đã gây xôn xao dư luận.

    Theo báo cáo, có 51 nhân viên tại Ubisoft Barcelona đang phải đối mặt với lệnh sa thải. Điều này tạo ra một sự tương phản rõ rệt giữa doanh thu hàng triệu đô la và sự ổn định nghề nghiệp của những người trực tiếp tạo ra sản phẩm. Các chuyên gia phân tích cho rằng, làn sóng cắt giảm này có thể khiến tương lai của các dự án làm lại (remake) tiếp theo của Ubisoft trở nên khó đoán định hơn bao giờ hết.

    Hiện tại, những người chơi còn đang phân vân về việc mua game có thể tham khảo thêm thông tin qua đoạn trailer ra mắt chính thức để có cái nhìn cận cảnh nhất về những cải tiến đồ họa và lối chơi trong bản Resynced này.

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      Khoa học - công nghệ
      Assassin's Creed Black Flag Resynced đạt doanh số kỷ lục 2 triệu bản trong 24 giờ đầu
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