Assassin's Creed Black Flag Resynced: Đạt kỷ lục người chơi nhưng gây tranh cãi vì vi giao dịch Dù lập kỷ lục về lượng người chơi trên Steam, bản làm mới của Assassin's Creed Black Flag vẫn vấp phải chỉ trích vì hệ thống vi giao dịch đắt đỏ và giới hạn khung hình 30 fps.

Assassin's Creed Black Flag Resynced vừa chính thức ra mắt và lập tức tạo nên một làn sóng dư luận trái chiều trong cộng đồng game thủ PC. Mặc dù đạt được số lượng người chơi đồng thời kỷ lục trên nền tảng Steam, tựa game hành động chủ đề cướp biển của Ubisoft lại đang phải đối mặt với nhiều đánh giá tiêu cực liên quan đến mô hình kinh doanh và các lỗi kỹ thuật tồn đọng.

Phiên bản Assassin's Creed Black Flag Resynced Deluxe Edition được hiển thị

Tranh cãi về chi phí và hệ thống vi giao dịch

Ubisoft đã niêm yết mức giá 59,99 USD cho phiên bản hiện đại hóa của một tựa game vốn đã ra mắt từ năm 2013. Mức giá này ngay lập tức vấp phải phản ứng gay gắt, nhưng điều khiến người chơi phẫn nộ hơn cả là giá trị của các nội dung bổ sung. Ngay cả những người đã chi 69,99 USD cho phiên bản Deluxe cũng cảm thấy thất vọng khi nhiều gói nội dung tải thêm (DLC) – có tổng trị giá lên tới gần 90 USD – không được bao gồm hoàn toàn.

Phần lớn các vật phẩm này là đồ trang trí cho nhân vật và tàu thuyền. Đáng chú ý, gói bản đồ giúp việc tìm kiếm kho báu và các mảnh Animus trở nên dễ dàng hơn cũng được bán riêng, thay vì được tích hợp sẵn trong bản Deluxe như kỳ vọng của nhiều người hâm mộ.

Các đánh giá trái chiều về Assassin's Creed Black Flag Resynced trên Steam

Hạn chế về hiệu năng và trải nghiệm kỹ thuật

Bên cạnh vấn đề tài chính, hiệu năng kỹ thuật của bản Resynced cũng là tâm điểm của các lời phàn nàn. Mặc dù được quảng bá là phiên bản làm mới cho các phần cứng hiện đại, các đoạn cắt cảnh (cutscenes) trong game lại bị giới hạn ở mức 30 khung hình/giây (fps). Đây là một bước lùi đáng kể đối với những game thủ PC vốn kỳ vọng vào trải nghiệm mượt mà 60 fps hoặc cao hơn.

Ubisoft đã nhanh chóng phản hồi bằng cách đưa ra các gợi ý thiết lập cài đặt để tạm thời khắc phục vấn đề này trong khi chờ đợi một bản vá chính thức được phát hành.

Sự thay đổi về lối chơi và cốt truyện

Nhiều người chơi cũng bày tỏ sự không hài lòng khi phần dẫn truyện ở bối cảnh hiện đại bị loại bỏ hoàn toàn. Các nhà phê bình nhận định rằng sự thiếu hụt này làm mất đi sợi dây liên kết giữa bản làm mới với các phần game hiện đại trong toàn bộ series Assassin's Creed.

Về mặt cơ chế chiến đấu, một sự thay đổi gây tranh cãi khác là việc loại bỏ khả năng tước vũ khí của đối thủ trong các trận chiến. Tính năng này vốn giúp các cuộc đụng độ trở nên khó đoán và thú vị hơn trong bản gốc. Trong phiên bản mới, hệ thống hành động bị một số người dùng đánh giá là trở nên cồng kềnh và thiếu linh hoạt.

Thành công thương mại bất chấp những lời chỉ trích

Dù vấp phải nhiều rào cản, Assassin's Creed Black Flag Resynced vẫn chứng minh được sức hút mãnh liệt của nhân vật Edward Kenway. Theo dữ liệu từ Steam, tựa game này đã đạt mốc gần 100.000 người chơi cùng lúc tại thời điểm cao nhất. Con số này vượt xa kỷ lục 64.825 người chơi của Assassin's Creed Shadows, thiết lập một cột mốc mới cho toàn bộ thương hiệu trên nền tảng của Valve.

Thông số Assassin's Creed Black Flag Resynced Assassin's Creed Shadows Số người chơi cùng lúc (Peak) ~100.000 64.825 Điểm Metascore 84 N/A Giá bán khởi điểm 59,99 USD N/A

Hiện tại, điểm số đánh giá từ người dùng trên Steam vẫn đang dao động ở mức "Hỗn hợp". Thành công về mặt doanh số là điều không thể phủ nhận, nhưng Ubisoft sẽ cần phải giải quyết triệt để các vấn đề về kỹ thuật và cân bằng lại hệ thống vi giao dịch để duy trì được sự ủng hộ lâu dài từ cộng đồng.