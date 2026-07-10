Astana hạ Dinamo Tirana, chiếm lợi thế vòng loại Conference League Bàn thắng duy nhất của Karimov ở phút 69 giúp FC Astana thắng Dinamo Tirana 1-0 trên sân Elbasan Arena, mở toang cửa đi tiếp ở vòng loại thứ nhất Europa Conference League; trong khi Dinamo Tirana thất thủ trên sân nhà và đối diện thử thách lớn ở lượt về.

Dinamo Tirana 0 - 1 FC Astana Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Dinamo Tirana tiếp đón FC Astana.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

62' Astana đổi người, Basic thay Islamkhan Phút 62, HLV FC Astana quyết định rút Islamkhan để tung Basic vào sân, một sự thay đổi có thể nhằm làm mới sức tấn công khi trận đấu vẫn đang bế tắc 0-0. Hai đội đang tìm bàn thắng mở tỷ số tại vòng loại thứ nhất Europa Conference League trên sân Elbasan Arena.

62' Dinamo Tirana tung Ruci vào sân Phút 62, HLV Dinamo Tirana quyết định rút Ayodeji ra nghỉ, đưa Ruci vào sân tìm kiếm luồng sinh khí mới. Thế trận vẫn đang bế tắc với tỷ số 0-0 trước FC Astana, đòi hỏi đội chủ nhà phải có sự thay đổi để tạo đột biến ở vòng loại thứ nhất Conference League này.

62' Dinamo Tirana thay người, tung Hoxhallari vào sân Phút 62, Dinamo Tirana thực hiện thay người khi E. Hoxhallari vào sân thay U. Ismaili . Thế trận vẫn đang hòa 0-0 với FC Astana, chủ nhà cần thêm sức sống để tìm bàn mở tỷ số trên sân Elbasan Arena.

69' Karimov mở khóa thế trận cho FC Astana Phút 69, R. Karimov chọc thủng lưới Dinamo Tirana, đưa FC Astana vươn lên dẫn 0-1 ngay trên sân Elbasan Arena. Bàn thắng đến ở thời điểm quan trọng, mở ra lợi thế đáng kể cho đội khách trong trận lượt đi vòng sơ loại 1 Europa Conference League.

74' Astana tranh thủ củng cố thế trận Phút 74, HLV FC Astana tung A. Merkel vào sân thay D. Karaman. Sự thay đổi này diễn ra ngay sau bàn thắng mở tỷ số phút 69, có thể nhằm giữ nhịp và bảo toàn lợi thế 0-1 trước Dinamo Tirana.

75' Astana thay người khi đang dẫn 1-0 Phút 75, FC Astana thực hiện thay đổi nhân sự khi tung D. Shomko vào sân thay M. Abrayev. Sự điều chỉnh diễn ra khi đội khách đang giữ lợi thế 1-0 nhờ bàn thắng ghi được ở phút 69.

76' Dinamo Tirana xoay người, tìm bàn gỡ Phút 76, HLV Dinamo Tirana tung R. Silva-Richards vào sân thay E. Qardaku ngay tại Elbasan Arena. Đội chủ nhà đang cần một sự thay đổi để tìm bàn gỡ sau khi để FC Astana vượt lên dẫn trước 0-1 từ phút 69.

76' Dinamo Tirana đổi người, tìm bàn gỡ Phút 76, HLV Dinamo Tirana tung D. Fadairo vào sân thay H. Berisha khi đội nhà đang bị FC Astana dẫn 0-1. Sự thay đổi này diễn ra không lâu sau bàn thắng phút 69 của Astana, cho thấy chủ nhà đang cần thêm sức sống trên hàng công để tìm bàn gỡ.

85' FC Astana thay người, Basmanov vào sân Phút 85, FC Astana thực hiện sự thay đổi trên hàng công khi S. Basmanov vào sân thay A. Beysebekov . Thời điểm này Astana đang tạm dẫn 0-1 sau pha lập công ở phút 69, sự điều chỉnh nhân sự có thể nhằm giữ nhịp độ trận đấu ở những phút cuối.

86' Dinamo Tirana đôn Farruku vào sân Phút 86, Dinamo Tirana thực hiện thay đổi khi F. Farruku vào sân thay F. Perndreca. Đây là nỗ lực xoay chuyển thế trận của đội chủ nhà khi đang bị FC Astana dẫn 0-1 sau bàn thắng phút 69.

KT Kết thúc: Dinamo Tirana 0-1 FC Astana Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 03:52 10/07/2026

Dinamo Tirana sẽ tiếp đón FC Astana trên sân Elbasan Arena vào lúc 02h00 ngày 10/7, trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đây là cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ đến từ hai nền bóng đá khác nhau của châu Âu, mang đến sự tò mò cho người hâm mộ về màn chạm trán này.

Bối cảnh trận đấu

Việc thi đấu tại Elbasan Arena thay vì sân nhà truyền thống cho thấy Dinamo Tirana có thể đang tận dụng một địa điểm khác để tổ chức trận đấu vòng loại. Đấu trường châu Âu luôn là mục tiêu được các câu lạc bộ vừa và nhỏ như Dinamo Tirana đặt lên hàng đầu, bởi đây là cơ hội hiếm hoi để cọ xát với các đối thủ quốc tế và khẳng định vị thế trên bản đồ bóng đá lục địa.

Về phía FC Astana, đại diện đến từ Kazakhstan luôn là một thế lực quen mặt tại các đấu trường cúp châu Âu trong những mùa giải gần đây. Đội bóng này thường xuyên góp mặt ở vòng loại Europa Conference League hoặc các giải đấu tương đương, cho thấy kinh nghiệm trận mạc dày dạn khi phải thi đấu xa nhà trước những đối thủ có phong cách chơi bóng khác biệt.

Yếu tố then chốt

Một trong những điểm đáng chú ý của trận đấu này là sự khác biệt về điều kiện thi đấu và múi giờ giữa hai đội. Trong khi Dinamo Tirana quen thuộc với khí hậu và mặt sân tại Albania, FC Astana sẽ phải thích nghi với hành trình di chuyển xa để có mặt tại Elbasan Arena. Yếu tố thể lực và khả năng hồi phục sau chuyến bay dài có thể ảnh hưởng không nhỏ đến phong độ thi đấu của đội khách.

Ở chiều ngược lại, lợi thế sân nhà dù không phải tại thánh địa quen thuộc vẫn mang đến cho Dinamo Tirana sự ủng hộ từ khán giả địa phương. Đây thường là động lực tinh thần quan trọng giúp các cầu thủ chủ nhà thi đấu tự tin và cống hiến hơn trước đối thủ đến từ xa.

Nhận định

Trận đấu giữa Dinamo Tirana và FC Astana hứa hẹn sẽ là màn so tài cân bằng khi cả hai đội đều có những mục tiêu riêng tại đấu trường Europa Conference League. Khả năng thích nghi nhanh với điều kiện thi đấu, cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật sẽ là yếu tố quyết định cục diện trận đấu này.

Người hâm mộ có thể chờ đợi một trận đấu giàu tính cạnh tranh, nơi cả hai đội đều nỗ lực hết mình để giành kết quả tốt nhất trong hành trình chinh phục tấm vé đi tiếp tại giải đấu.

Phong độ gần đây của Dinamo Tirana

01/07/2026: Struga 1-1 Dinamo Tirana (Hòa)

27/06/2026: Struga 2-3 Dinamo Tirana (Thắng)

23/06/2026: Sileks 1-2 Dinamo Tirana (Thắng)

01/06/2026: Egnatia Rrogozhinë 2-0 Dinamo Tirana (Thua)

25/05/2026: AF Elbasani 3-0 Dinamo Tirana (Thua)

Phong độ gần đây của FC Astana

03/07/2026: FC Astana 1-0 Zhenys (Thắng)

28/06/2026: Zhenys 2-2 FC Astana (Hòa)

21/06/2026: Aktobe 2-0 FC Astana (Thua)

14/06/2026: FC Astana 2-0 Irtysh (Thắng)

27/05/2026: Altay 1-1 FC Astana (Hòa)

Phong độ và thống kê đội

Dinamo Tirana (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

FC Astana (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Dinamo Tirana: Không có thông tin chấn thương

FC Astana: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

Dinamo Tirana thắng: 33%

Hòa: 33%

FC Astana thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

Dinamo Tirana: bàn

FC Astana: bàn

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