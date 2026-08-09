Aston Villa chính thức đàm phán mua Joao Palhinha từ Bayern Munich nhằm thế chỗ Tielemans Giám đốc Damian Vidagany xác nhận Aston Villa đang thương thảo với Bayern Munich về tiền vệ Joao Palhinha nhằm khỏa lấp khoảng trống của Youri Tielemans.

Aston Villa đã chính thức bước vào cuộc đàm phán với Bayern Munich nhằm chiêu mộ tiền vệ phòng ngự Joao Palhinha. Động thái này diễn ra trong bối cảnh đội chủ sân Villa Park khẩn trương tìm kiếm phương án thay thế chất lượng cho Youri Tielemans, người vừa chuyển sang khoác áo Manchester United trong kỳ chuyển nhượng hè.

Nỗ lực gia cố tuyến giữa sau biến động nhân sự

Việc chia tay Youri Tielemans buộc ban huấn luyện Aston Villa phải lập tức tìm kiếm một nhân tố giàu kinh nghiệm để duy trì sự cân bằng nơi tuyến giữa. Joao Palhinha với khả năng đánh chặn ấn tượng cùng kinh nghiệm thi đấu tại môi trường bóng đá Anh đã trở thành mục tiêu hàng đầu của đội bóng.

Joao Palhinha đứng trước cơ hội trở lại thi đấu tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Aston Villa.

Trước đó, tiền vệ người Bồ Đào Nha gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh vị trí đá chính tại Bayern Munich kể từ khi gia nhập câu lạc bộ xứ Bavaria vào tháng 7/2024. Trong mùa giải đầu tiên khoác áo Hùm Xám, anh chỉ có vỏn vẹn 25 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Ở mùa giải vừa qua, Palhinha thi đấu cho Tottenham Hotspur theo dạng cho mượn. Nhờ bản lĩnh trận mạc, anh đã ghi bàn thắng quyết định ở vòng đấu cuối cùng, trực tiếp giúp đội bóng thành London trụ hạng thành công tại Giải Ngoại hạng Anh.

Xác nhận từ ban lãnh đạo Aston Villa

Trả lời phỏng vấn tờ Bild, Giám đốc Damian Vidagany của Aston Villa xác nhận tiến trình thương thảo đang được tiến hành nhưng giữ thái độ thận trọng về khả năng hoàn tất hợp đồng.

"Chúng tôi đang thảo luận, nhưng hiện tại vẫn chưa có thỏa thuận nào cả. Nếu có bất kỳ bước tiến mới nào xảy ra, nó sẽ luôn dựa trên sự tôn trọng tuyệt đối mà chúng tôi dành cho FC Bayern," ông Vidagany chia sẻ.

Bên cạnh đó, vị lãnh đạo này nhấn mạnh mối quan hệ đối tác tốt đẹp giữa hai câu lạc bộ là cơ sở để cuộc đàm phán diễn ra thuận lợi: "Giữa hai câu lạc bộ có mối quan hệ rất tốt đẹp. Do đó, tôi không thể và cũng không muốn bình luận sâu hơn về các chi tiết cụ thể vào lúc này."

Nếu thương vụ hoàn tất, việc sở hữu một tiền vệ mỏ neo đẳng cấp như Palhinha sẽ giúp Aston Villa củng cố đáng kể chất lượng đội hình cho các mục tiêu cạnh tranh ở mùa giải mới.