Aston Villa đàm phán chiêu mộ Fikayo Tomori từ AC Milan để thay thế Ezri Konsa sang Arsenal Aston Villa nhắm Fikayo Tomori với giá 10-15 triệu euro nhằm trám lỗ hổng khi Ezri Konsa gia nhập Arsenal với mức phí chuyển nhượng 51 triệu bảng.

Aston Villa đang tích cực triển khai kế hoạch củng cố hàng phòng ngự bằng việc đàm phán chiêu mộ trung vệ Fikayo Tomori từ AC Milan. Đội bóng của HLV Unai Emery coi cầu thủ người Anh là phương án thay thế lý tưởng cho Ezri Konsa, người đã đạt thỏa thuận chuyển tới Arsenal với mức phí 51 triệu bảng.

Mức phí chuyển nhượng của Fikayo Tomori hiện được các bên trao đổi trong khoảng từ 10 đến 15 triệu euro. Sự ra đi của Ezri Konsa buộc ban lãnh đạo Aston Villa phải hành động nhanh chóng để tìm kiếm sự ổn định nơi hàng thủ trước khi mùa giải mới bắt đầu.

Fikayo Tomori trở thành mục tiêu hàng đầu của Aston Villa trong kỳ chuyển nhượng.

Lợi thế Champions League và khát khao trở lại Ngoại hạng Anh

Fikayo Tomori hiện chỉ còn một năm hợp đồng với AC Milan và không nằm trong kế hoạch nhân sự của đội chủ sân San Siro cho mùa giải tiếp theo. Bản thân trung vệ người Anh cũng bày tỏ nguyện vọng trở lại xứ sở sương mù thi đấu sau thời gian tích lũy kinh nghiệm tại Serie A.

Đáng chú ý, tấm vé tham dự UEFA Champions League của Aston Villa là yếu tố then chốt giúp đại diện Ngoại hạng Anh chiếm ưu thế lớn trên bàn đàm phán. Nhờ vị thế này, đội chủ sân Villa Park đã vượt qua sự cạnh tranh từ nhiều CLB khác. Tomori được cho là đã từ chối sự quan tâm từ Coventry City và không cân nhắc phương án gia nhập Manchester City để tập trung toàn bộ cho lời đề nghị từ Aston Villa.

Việc Arsenal đồng ý chi 51 triệu bảng để sở hữu Ezri Konsa - thông tin được hai nhà báo David Ornstein và Fabrizio Romano xác nhận - để lại khoảng trống lớn nơi hàng thủ Aston Villa. Trước khi quyết định dồn toàn lực cho Fikayo Tomori, ban lãnh đạo đội bóng từng cân nhắc nhiều lựa chọn khác.

Aston Villa từng bị Southampton từ chối lời đề nghị trị giá 18 triệu bảng cho Taylor Harwood-Bellis, đồng thời đưa Tosin Adarabioyo của Chelsea vào danh sách theo dõi. Tuy nhiên, Tomori vọt lên trở thành mục tiêu số một nhờ bản lĩnh thi đấu ở các đấu trường đỉnh cao, hứa hẹn mang lại sự bổ sung chất lượng cho hệ thống phòng ngự của HLV Unai Emery.