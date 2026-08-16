Aston Villa đàm phán chiêu mộ Zion Suzuki từ Parma để thay thế Emiliano Martinez sang Juventus Aston Villa đang đẩy nhanh đàm phán mua thủ môn Zion Suzuki từ Parma nhằm chủ động nhân sự khi Emiliano Martinez chuẩn bị gia nhập gã khổng lồ Juventus.

Aston Villa vừa chính thức mở cuộc đàm phán với Parma để chiêu mộ thủ môn Zion Suzuki. Động thái quyết đoán này diễn ra trong bối cảnh gã khổng lồ Serie A Juventus tái khởi động thương vụ theo đuổi Emiliano Martinez, buộc đại diện Ngoại hạng Anh phải nhanh chóng tìm kiếm phương án thay thế đẳng cấp trước khi mùa giải mới bắt đầu.

Đội chủ sân Villa Park đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ nhằm đưa thủ thành 23 tuổi người Nhật Bản về Anh trước trận ra quân Ngoại hạng Anh gặp Brighton. Việc sẵn sàng bổ sung một người gác đền chất lượng giúp ban huấn luyện Aston Villa duy trì sự chủ động tuyệt đối trước kịch bản chia tay ngôi sao số một trong khung gỗ.

Zion Suzuki nằm trong tầm ngắm của Aston Villa. Ảnh: Getty Images

Đòn bẩy từ thương vụ bế tắc của Paris Saint-Germain

Zion Suzuki đã vươn lên trở thành một trong những thủ môn trẻ triển vọng hàng đầu châu Âu nhờ màn trình diễn ấn tượng tại Serie A trong màu áo Parma. Trước khi Aston Villa nhập cuộc, Paris Saint-Germain từng đạt thỏa thuận trị giá khoảng 35 triệu euro để sở hữu chữ ký của Suzuki, sau đó dự kiến mang anh cho Juventus mượn. Tuy nhiên, thương vụ này bất ngờ rơi vào bế tắc do mâu thuẫn về chi phí hoa hồng với người đại diện của cầu thủ.

Trở ngại từ phía PSG đã tạo cơ hội cho Aston Villa can thiệp, đồng thời kích hoạt phản ứng dây chuyền trên thị trường chuyển nhượng. Việc thủ thành số một của đội tuyển quốc gia Nhật Bản ngỏ ý tìm bến đỗ mới giúp Villa nhanh chóng tiếp cận Parma. Trước đó, Suzuki gia nhập đội bóng nước Ý từ Sint-Truiden (Bỉ) vào mùa hè năm 2024 và nhanh chóng khẳng định được năng lực chuyên môn tại môi trường đỉnh cao.

Sự chuẩn bị chiến lược cho vị trí người gác đền

Sự bế tắc của thương vụ PSG trực tiếp thúc đẩy Juventus quay trở lại bàn đàm phán mua Emiliano Martinez. Dù hai câu lạc bộ từng gặp bế tắc trong việc tìm tiếng nói chung, thủ môn 33 tuổi người Argentina được cho là đã đạt thỏa thuận cá nhân với đại diện Serie A từ trước.

Mặc dù Martinez vẫn còn hợp đồng gần 3 năm tại Villa Park và được định giá rất cao, ban lãnh đạo Aston Villa hiện tin tưởng khả năng đạt thỏa thuận bán anh cho Juventus là rất lớn. Việc triển khai song song cả hai thương vụ giúp Aston Villa giữ vững thế chủ động: chiêu mộ thành công Zion Suzuki sẽ là chìa khóa mở đường cho Emiliano Martinez chính thức cập bến Turin trong những ngày tới.