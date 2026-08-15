Aston Villa đạt thỏa thuận cá nhân chiêu mộ hậu vệ Aaron Wan-Bissaka với giá 25 triệu bảng Aston Villa tiến gần chữ ký của Aaron Wan-Bissaka sau khi đạt thỏa thuận cá nhân, đồng thời tích cực đàm phán mức phí 25 triệu bảng với phía West Ham.

Câu lạc bộ Aston Villa đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc với hậu vệ Aaron Wan-Bissaka và đang đẩy nhanh các bước cuối cùng để hoàn tất thương vụ trên thị trường chuyển nhượng mùa hè. Đội chủ sân Villa Park hiện thảo luận trực tiếp với West Ham United nhằm thống nhất mức phí chuyển nhượng, dự kiến rơi vào khoảng 20 đến 25 triệu bảng Anh.

Wan-Bissaka sắp gia nhập Villa. Ảnh: Getty.

Mảnh ghép nâng cấp hàng phòng ngự của Unai Emery

HLV Unai Emery coi việc gia cố hành lang cánh phải là nhiệm vụ trọng tâm trước khi phiên chợ hè đóng cửa. Ở mùa giải trước, Matty Cash đã phải cày ải tới 49 trận đấu trên mọi đấu trường mà gần như không có phương án xoay tua chất lượng. Sự xuất hiện của Wan-Bissaka sẽ mang lại chiều sâu cần thiết cho ban huấn luyện đội bóng thành Birmingham.

Ở tuổi 28, tuyển thủ quốc gia CHDC Congo sở hữu khả năng phòng ngự đối đầu tay đôi thuộc hàng tốt nhất giải đấu. Bên cạnh vị trí hậu vệ phải sở trường, cựu sao Manchester United còn có thể kéo vào trong thi đấu như một trung vệ lệch khi sơ đồ chiến thuật yêu cầu sự linh hoạt.

Bài toán tài chính và sức hút từ dự án thể thao

West Ham United từng chi ra 15 triệu bảng để chiêu mộ Wan-Bissaka từ Manchester United vào năm 2024. Sau khi đội bóng thành London phải nhận tấm vé xuống hạng ở mùa giải vừa qua, hậu vệ này khao khát tìm kiếm cơ hội tiếp tục thi đấu tại đấu trường đỉnh cao Ngoại hạng Anh. Nếu thương vụ chốt ở mức 25 triệu bảng, West Ham sẽ thu về khoản lợi nhuận đáng kể.

Đáng chú ý, dù nhận được sự quan tâm từ Everton, Wan-Bissaka đã lựa chọn gia nhập dự án thể thao của HLV Unai Emery tại Villa Park. Song song với thương vụ này, Aston Villa cũng đã hoàn tất thỏa thuận chiêu mộ hậu vệ trái Matteo Ruggeri từ Atletico Madrid. Sự bổ sung đồng thời ở cả hai hành lang cánh hứa hẹn giúp hàng thủ Aston Villa trở nên vô cùng kiên cố và sẵn sàng cho những mục tiêu lớn ở mùa giải mới.