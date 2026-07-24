Aston Villa ép giá gấp đôi, Juventus đối mặt bế tắc ở thương vụ Emiliano Martinez Aston Villa khước từ mức giá 6-7 triệu euro từ Juventus cho Emiliano Martinez và đòi 12 triệu euro, buộc đội bóng Ý cân nhắc các mục tiêu dự phòng.

Tham vọng củng cố vị trí gác đền của Juventus vừa nhận một gáo nước lạnh từ nước Anh. Đội bóng thành Turin đã bị Aston Villa thẳng thừng từ chối lời đề nghị đầu tiên dành cho thủ môn Emiliano Martinez, đồng thời nhận về yêu cầu mức phí chuyển nhượng cao gấp đôi.

Aston Villa đòi mức phí ít nhất 12 triệu euro mới chịu nhả thủ thành Emiliano Martinez.

Khoảng cách 6 triệu euro và thỏa thuận cá nhân của Martinez

Theo nguồn tin từ chuyên gia chuyển nhượng Gianluca Di Marzio, Juventus đã mở màn đàm phán bằng đề nghị khoảng 6 đến 7 triệu euro. Tuy nhiên, đại diện Ngoại hạng Anh lập tức dội gáo nước lạnh khi khẳng định chỉ chấp nhận nhả người nếu nhận đủ ít nhất 12 triệu euro cho chữ ký của ngôi sao người Argentina.

Đáng chú ý, bản thân Emiliano Martinez rất khao khát chuyển đến Serie A khoác áo "Bà đầm già". Thủ thành này được cho là đã đạt thỏa thuận nguyên tắc về các điều khoản cá nhân và đang nỗ lực gây áp lực lên ban lãnh đạo Aston Villa nhằm thực hiện những cam kết chuyển nhượng trước đó. Dù vậy, thái độ cứng rắn từ đội bóng chủ quản khiến nỗ lực của Martinez rơi vào bế tắc.

Bên cạnh khoảng cách về giá, yếu tố thời gian cũng đang chống lại Juventus. Do vừa cùng đội tuyển Argentina tham dự trận chung kết World Cup 2026, Martinez hiện trong giai đoạn nghỉ phép kéo dài và chưa thể trở lại hội quân. Điều này đồng nghĩa các cuộc đàm phán trực tiếp sẽ bị trì hoãn thêm vài tuần, gây ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới của đội bóng nước Ý.

Juventus kích hoạt các phương án dự phòng

Sau một mùa giải nhiều biến động, Juventus xác định việc tìm kiếm một chốt chặn đẳng cấp thay thế cho Michele Di Gregorio là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, trước thế khó ở thương vụ Martinez, Giám đốc điều hành Giovanni Carnevali đã phải nhanh chóng chuyển hướng sang các mục tiêu khả thi hơn.

Bên cạnh việc theo đuổi Guglielmo Vicario của Tottenham Hotspur và Noah Atubolu từ Freiburg, Juventus vẫn duy trì liên lạc với Parma để theo dõi trường hợp của Zion Suzuki như một giải pháp dự phòng chất lượng cho khung gỗ.