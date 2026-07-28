Aston Villa gặp Real Sociedad: Bài kiểm tra đội hình chắp vá của Unai Emery tại Walsall Aston Villa và Real Sociedad cùng thiếu nhiều cầu thủ sau World Cup 2026, nhưng đội bóng xứ Basque có sự gắn kết tốt hơn trước trận giao hữu ngày 29/7.

Aston Villa sẽ gặp Real Sociedad lúc 01h30 ngày 29/7 tại sân vận động Bescot ở Walsall, Anh, trong trận giao hữu mang ý nghĩa kiểm tra chiều sâu đội hình hơn là kết quả. Cả hai đều thiếu nhiều nhân sự vì chấn thương và lịch nghỉ sau World Cup 2026, song Real Sociedad được đánh giá nhỉnh hơn nhờ bộ khung ổn định hơn.

Đây cũng là lần đầu Aston Villa và Real Sociedad gặp nhau, ở cả giải chính thức lẫn giao hữu. Với Unai Emery, trận đấu có thêm ý nghĩa khi ông đối đầu đội bóng quê hương xứ Basque trên cương vị huấn luyện viên Aston Villa.

Aston Villa thiếu hàng loạt trụ cột

Đội chủ sân Villa Park khởi đầu giai đoạn chuẩn bị với hai kết quả trái ngược: thắng Walsall 5-0 rồi thua Porto 1-2. Những trận thử nghiệm này diễn ra trong bối cảnh Emery phải xoay xở lực lượng trước trận Siêu cúp châu Âu với PSG vào giữa tháng 8.

HLV Emery thiếu vắng nhiều trụ cột trong giai đoạn này. Ảnh: Getty.

Emi Martinez, Ezri Konsa, Lucas Digne, Ollie Watkins và tân binh Johan Manzambi tập trung muộn sau World Cup. Amadou Onana phải nghỉ dài hạn vì chấn thương đầu gối nghiêm trọng, trong khi Pau Torres, Alysson và Tammy Abraham cũng chấn thương. Emi Buendia có thể trở lại, nhưng Villa vẫn khó tái hiện đầy đủ cấu trúc quen thuộc.

Đội hình dự kiến của Aston Villa vẫn là 4-2-3-1 với Bizot; Nedeljkovic, Cisse, Mings, Maatsen; Bogarde, Gomes; Bailey, Buendia, Lynch; Burrowes. Trong hệ thống này, Joao Gomes là nhân tố đáng chú ý nhất. Tân binh từ Wolves được kỳ vọng giúp Villa quán xuyến trung tuyến khi Onana vắng mặt và Youri Tielemans đã chia tay đội bóng.

Real Sociedad có cơ sở để kiểm soát nhịp độ

Real Sociedad cũng không có lực lượng hoàn chỉnh. Alvaro Odriozola nghỉ dài hạn vì chấn thương dây chằng ACL; Takefusa Kubo và Luka Sucic đã hội quân nhưng chưa đủ thể lực thi đấu. Mikel Oyarzabal, người vừa cùng tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup, được cho nghỉ ngơi.

Oyarzabal sẽ được cho phép nghỉ ngơi sau World Cup. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, đội bóng của Pellegrino Matarazzo vừa tìm lại chiến thắng 2-1 trước Wolverhampton Wanderers, sau khi thua Pau FC và hòa Racing Santander. Đội hình dự kiến gồm Remiro; Aramburu, Martin, Pacheco, Munoz; Aguirre, Turrientes; Zakharyan, Soler, Gomez; Oskarsson.

Không có Oyarzabal, trách nhiệm ghi bàn sẽ đặt nhiều hơn lên Orri Oskarsson. Trung phong trẻ là điểm tựa phù hợp cho cách chơi ưu tiên kỷ luật phòng ngự, sau đó phản công nhanh của Real Sociedad. Sự cơ động của Carlos Soler và Arsen Zakharyan có thể tạo ra khác biệt, đặc biệt khi Aston Villa phải sử dụng nhiều cầu thủ trẻ ở tuyến dưới.

Trung tuyến và hai biên là điểm quyết định

Emery dự kiến vận hành 4-2-3-1 theo hướng kiểm soát, đồng thời thử nghiệm các tân binh và cầu thủ trẻ. Khả năng thoát pressing của hàng thủ Villa, với Gomes tham gia điều tiết ở khu vực giữa sân, sẽ quyết định liệu đội chủ nhà có đưa bóng ổn định lên ba tiền vệ hỗ trợ phía trên hay không.

Ở phía đối diện, Real Sociedad có thể chờ thời cơ từ cuộc đấu giữa Bogarde - Gomes với Aguirre - Turrientes. Nếu đội khách giữ được cự ly đội hình và buộc Villa triển khai bóng ra biên, các khoảng trống quanh những hậu vệ trẻ của đội bóng Anh sẽ là hướng khai thác rõ ràng nhất.

Với chất lượng nhân sự hiện có, Aston Villa nhiều khả năng chưa đạt độ mượt mà trong chuyển đổi trạng thái. Real Sociedad sở hữu cơ hội tốt hơn để tạo ra một kết quả tích cực tại Walsall. Dự đoán: Aston Villa 1-2 Real Sociedad.