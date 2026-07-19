Aston Villa muốn tái hợp Unai Emery và Nicolas Jackson trong thương vụ 117 triệu bảng Aston Villa đang cân nhắc chiêu mộ Nicolas Jackson từ Chelsea như một phần của thỏa thuận chuyển nhượng Morgan Rogers trị giá 117 triệu bảng tới sân Stamford Bridge.

Thị trường chuyển nhượng Premier League đang chứng kiến những diễn biến bất ngờ khi Aston Villa nỗ lực tăng cường hàng công. Theo thông tin từ nhà báo Fabrizio Romano, đội chủ sân Villa Park đã chính thức đặt vấn đề chiêu mộ tiền đạo Nicolas Jackson trong bối cảnh các cuộc đàm phán liên quan đến Morgan Rogers đang đi đến hồi kết.

Mối liên kết chiến thuật giữa Unai Emery và Nicolas Jackson

Điểm mấu chốt thúc đẩy thương vụ này chính là sự ngưỡng mộ đặc biệt của huấn luyện viên Unai Emery dành cho Nicolas Jackson. Chiến lược gia người Tây Ban Nha từng có thời gian làm việc cùng tiền đạo này tại Villarreal, nơi Jackson đã phát triển vượt bậc để trở thành một trong những cái tên triển vọng nhất tại La Liga trước khi chuyển sang Anh.

Nicolas Jackson được Aston Villa quan tâm. Ảnh: Getty Images

Việc tái hợp với người thầy cũ được kỳ vọng sẽ giúp chân sút người Senegal phát huy tối đa tiềm năng trong hệ thống chiến thuật của Aston Villa. Đáng chú ý, đội bóng này đã chấp nhận lời đề nghị khổng lồ trị giá lên tới 117 triệu bảng từ Chelsea dành cho tuyển thủ Anh Morgan Rogers. Cuộc thương thảo về Jackson hiện đang được lồng ghép như một phần của tiến trình trao đổi nhân sự giữa hai câu lạc bộ.

Áp lực thanh lọc đội hình tại Chelsea

Về phía Chelsea, đội bóng thành London đang đối mặt với bài toán dư thừa nhân sự trầm trọng ở vị trí số 9. Dù ban lãnh đạo đội bóng từng có ý định trao cơ hội cho Nicolas Jackson thể hiện khả năng với huấn luyện viên Xabi Alonso trong giai đoạn tiền mùa giải, nhưng áp lực phải cân bằng danh sách đội hình đang buộc họ phải cân nhắc các lời đề nghị.

Sự hiện diện của quá nhiều lựa chọn trên hàng công khiến tương lai của Jackson tại Stamford Bridge trở nên bấp bênh. Việc chuyển đến Villa Park không chỉ giúp Chelsea thu về một khoản kinh phí hoặc giảm bớt quỹ lương mà còn tạo điều kiện cho cầu thủ này có nhiều đất diễn hơn.

Biến động nhân sự và tương lai của Alejandro Garnacho

Bên cạnh thương vụ Nicolas Jackson, tình hình nhân sự tại Chelsea còn ghi nhận những biến động khác. Huấn luyện viên Xabi Alonso mới đây đã lên tiếng xác nhận về tương lai của Alejandro Garnacho sau khi cầu thủ người Argentina vắng mặt trong các buổi tập chuẩn bị cho mùa giải mới.

Nhiều nguồn tin cho thấy Garnacho đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để rời sân Stamford Bridge. Những sự thay đổi liên tục này cho thấy một cuộc cải tổ sâu rộng đang diễn ra tại Chelsea trước thềm mùa giải mới, trong khi Aston Villa đang tận dụng thời cơ để xây dựng một đội hình giàu tính cạnh tranh dưới thời Unai Emery.