Aston Villa phá kỷ lục chuyển nhượng chiêu mộ Johan Manzambi với giá hơn 50 triệu bảng Đội chủ sân Villa Park chính thức sở hữu chữ ký của Johan Manzambi từ Freiburg, thiết lập cột mốc tài chính mới trong nỗ lực nâng cấp hàng tiền vệ cho đấu trường Champions League.

Kỳ chuyển nhượng hè 2026 chứng kiến một bước ngoặt lịch sử tại sân Villa Park. Aston Villa đã chính thức hoàn tất việc chiêu mộ tiền vệ Johan Manzambi từ Freiburg với mức phí vượt ngưỡng 50 triệu bảng. Con số này chính thức biến tài năng trẻ người Thụy Sĩ trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ, phá vỡ kỷ lục cũ của Amadou Onana.

Johan Manzambi cập bến Aston Villa. Ảnh: Trang chủ Aston Villa.

Lời giải cho bài toán tuyến giữa của Unai Emery

Việc chiêu mộ Manzambi không đơn thuần là một bản hợp đồng thương mại mà là nước đi chiến lược của HLV Unai Emery. Sau khi Youri Tielemans rời đi để gia nhập Man Utd và trụ cột Amadou Onana dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng phải nghỉ thi đấu đến năm sau, tuyến giữa của Aston Villa rơi vào tình trạng báo động.

Sự xuất hiện của tiền vệ sinh năm 2005 được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới. Với khả năng điều tiết lối chơi và sự đa năng, Manzambi là mảnh ghép hoàn hảo để lấp đầy khoảng trống mà các đàn anh để lại. Aston Villa đang cho thấy tham vọng cực lớn khi sẵn sàng bạo chi để duy trì vị thế tại Ngoại hạng Anh và tiến xa tại đấu trường châu lục.

Sức hút từ tấm vé Champions League

Đáng chú ý, để có được chữ ký của Manzambi, Aston Villa đã phải vượt mặt Newcastle trong một cuộc đua nghẹt thở. Dù đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Freiburg vào tuần trước, nhưng quyết định cuối cùng của tiền vệ 20 tuổi lại nghiêng về phía đội chủ sân Villa Park.

Lý do then chốt dẫn đến bước ngoặt này chính là cơ hội được hít thở bầu không khí Champions League. Manzambi chia sẻ: "Tôi rất hào hứng khi được ở đây. Chúng ta biết rằng cùng nhau, câu lạc bộ có thể làm nên những điều lớn lao. Tôi không thể chờ đợi thêm để được chơi bóng tại Villa Park".

Hồ sơ ấn tượng của "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Europa League"

Không phải ngẫu nhiên mà Aston Villa chấp nhận phá vỡ cấu trúc lương và phí chuyển nhượng vì Manzambi. Tiền vệ này vừa trải qua một mùa giải bùng nổ trong màu áo Freiburg với 7 bàn thắng sau 47 trận, góp công lớn giúp đội nhà cán đích ở vị trí thứ 7 Bundesliga. Danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Europa League mùa trước là minh chứng rõ nét nhất cho đẳng cấp của anh.

Ở cấp độ quốc tế, Manzambi cũng vừa để lại dấu ấn đậm nét tại vòng chung kết World Cup 2026. Với 3 pha lập công và 2 đường kiến tạo, anh chính là linh hồn trong lối chơi của đội tuyển Thụy Sĩ, khẳng định vị thế của một trong những tiền vệ triển vọng nhất bóng đá thế giới hiện nay.

Tiếp tục cuộc cách mạng nhân sự

Sau bom tấn Manzambi, ban lãnh đạo Aston Villa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đội bóng thành Birmingham đang tiến rất gần đến việc hoàn tất thương vụ Joao Gomes từ Wolves với giá 38 triệu bảng. Nếu thành công, Unai Emery sẽ sở hữu một bộ khung trung tuyến hoàn toàn mới, sẵn sàng cho những thử thách khắc nghiệt trong mùa giải sắp tới.