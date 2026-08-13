Aston Villa thua PSG 1-2 Siêu cúp châu Âu: Sao trẻ 17 tuổi Brian Madjo rực sáng giật lại hy vọng Dù thất bại 1-2 trước PSG ở trận tranh Siêu cúp châu Âu, Aston Villa vẫn tìm thấy bản hợp đồng 10 triệu bảng Brian Madjo tỏa sáng rực rỡ trên hàng công.

Dù thất bại 1-2 trước PSG trong trận tranh Siêu cúp châu Âu tại Salzburg (Áo), Aston Villa vẫn có lý do để hài lòng về màn trình diễn của tài năng trẻ 17 tuổi Brian Madjo. Trong bối cảnh tiền đạo chủ lực Ollie Watkins được cho nghỉ ngơi sau World Cup, chân sút cao 1m93 đã nắm lấy cơ hội và tạo nên màn ra mắt thi đấu chính thức vô cùng ấn tượng.

Bản lĩnh vượt tuổi tác trước nhà vô địch Pháp

Đối đầu với hàng thủ hàng đầu châu Âu, Madjo không hề tỏ ra e sợ. Nhận quả tạt từ John McGinn, sao trẻ sinh ra tại London đã thể hiện sức mạnh thể chất tuyệt vời khi đè mặt trung vệ Willian Pacho, tung cú vô-lê đẳng cấp đánh bại thủ môn PSG để gỡ hòa 1-1. Trước đó, đại diện nước Pháp vươn lên dẫn trước nhờ bàn mở tỷ số của Khvicha Kvaratskhelia.

Dù từng bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn gồm cú đánh đầu vọt xà ở cự ly 3 mét và một dứt điểm lệch mục tiêu, Madjo vẫn duy trì sự tự tin cao độ. Cầu thủ 17 tuổi liên tục di chuyển thông minh, gây áp lực trực tiếp lên trung vệ dày dạn kinh nghiệm Marquinhos.

Madjo gây ấn tượng dù mới 17 tuổi.

Nhận xét về tâm lý thi đấu của Madjo trên BBC Radio 5 Live, cựu tiền đạo Dion Dublin chia sẻ: "Tôi thấy Brian Madjo ôm đầu thất vọng trong vài giây, nhưng ngay sau đó cậu ấy lại di chuyển vào vị trí có thể ghi bàn. Cầu thủ này đủ dũng cảm để tiếp tục tìm kiếm cơ hội và việc liên tục bỏ lỡ không làm cậu ấy hoảng sợ. Ở tuổi 17, cậu ấy xử lý áp lực một cách rất dễ dàng."

Trận chiến pháp lý 8 tháng và niềm tin từ Unai Emery

Bàn thắng trên đất Áo là thành quả ngọt ngào sau cuộc chiến pháp lý kéo dài 8 tháng của Aston Villa. Cập bến Villa Park từ Metz với giá 10 triệu bảng từ đầu năm, Madjo từng vướng quy định chuyển nhượng cầu thủ vị thành niên ngoài EU của FIFA. Đội bóng thành Birmingham đã kiên trì theo đuổi vụ kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) và chỉ nhận quyết định thắng kiện đúng 8 ngày trước trận Siêu cúp để kịp đăng ký thi đấu.

HLV Unai Emery đánh giá cao thái độ thi đấu của học trò: "Cậu ấy thi đấu vì đã cho chúng tôi thấy năng lực làm việc và sự đòi hỏi khắt khe với bản thân. Đây không chỉ là chuyện ghi bàn, mà còn là khả năng phòng ngự, cam kết và kỷ luật chiến thuật."

Emery mạnh dạn đặt niềm tin vào Madjo.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh thêm về định hướng chiến lược: "Tôi muốn trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ và theo dõi sự tiến bộ của họ. Brian đã bắt đầu ghi bàn từ các trận giao hữu tiền mùa giải, nhưng thực tế hiện tại yêu cầu họ phải duy trì sự ổn định, tính đòi hỏi cao và liên tục thể hiện ở cấp độ này."

Dù PSG ấn định chiến thắng 2-1 nhờ bàn thắng trong hiệp hai của Desire Doue, sự vươn lên của Brian Madjo mang lại điểm tựa quan trọng cho Aston Villa. Trong bối cảnh vừa chia tay Morgan Rogers, Youri Tielemans và đứng trước nguy cơ mất Ezri Konsa vào tay Arsenal, màn thể hiện xuất sắc của chân sút 17 tuổi giúp HLV Emery tự tin hướng tới trận mở màn Ngoại hạng Anh gặp Brighton vào ngày 23/8.