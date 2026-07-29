Aston Villa thua Real Sociedad 2-4, hàng thủ lộ khoảng trống ở cuối trận giao hữu hè Aston Villa dẫn trước rồi gỡ hòa 2-2, nhưng các sai sót phòng ngự sau giờ nghỉ khiến đội của Unai Emery thua Real Sociedad 2-4 tại Bescot Stadium.

Aston Villa thua Real Sociedad 2-4 trong trận giao hữu thứ ba chuẩn bị cho mùa giải 2026/27 tại Bescot Stadium. George Hemmings mở tỷ số ở phút thứ 14 và Brian Madjo gỡ hòa 2-2 sau giờ nghỉ, nhưng hàng thủ Villa không giữ được sự ổn định ở giai đoạn quyết định.

Trận đấu đem lại những tín hiệu tích cực từ các nhân tố tấn công trẻ, song cũng đặt ra bài toán rõ ràng cho HLV Unai Emery: khả năng tổ chức phòng ngự, đặc biệt khi đối thủ phản công hoặc khai thác những tình huống bóng hai.

Aston Villa thua 2-4 trước Sociedad. Ảnh: Trang chủ Aston Villa.

Hemmings mở tỷ số từ pha lên bóng biên

Emery sử dụng nhiều thử nghiệm ngay từ đội hình xuất phát. Tân binh Joao Gomes, người gia nhập Aston Villa từ Wolves với mức phí 38 triệu bảng, đá chính ở trung tuyến cùng Ross Barkley. Trên hàng công, George Hemmings, Emi Buendia, Bradley Burrowes và Brian Madjo tạo thành nhóm bốn cầu thủ giàu năng lượng.

Real Sociedad khởi đầu với nhịp độ cao, buộc đội trưởng Tyrone Mings phải liên tục can thiệp trước các pha hãm thành. Aston Villa sau đó lấy lại quyền kiểm soát tốt hơn nhờ các pha triển khai từ hai biên, nơi Ian Maatsen thường xuyên dâng cao.

Bàn mở tỷ số đến ở phút thứ 14 và phản ánh đúng hướng tấn công ấy. Maatsen đưa bóng vào vòng cấm để Hemmings thực hiện cú cứa lòng đưa bóng dội cột dọc phía xa trước khi vào lưới, khiến thủ môn Alex Remiro không thể cản phá.

Tuy nhiên, lợi thế 1-0 không tồn tại lâu. Carlos Soler bị Marco Bizot chặn cú sút cận thành, nhưng nhanh chóng có mặt đá bồi để gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 22. Hai đội rời sân nghỉ với thế cân bằng.

Những thay đổi nhân sự không ngăn được Sociedad tăng tốc

HLV Emery thử nghiệm nhiều cầu thủ trẻ trước Sociedad. Ảnh: Trang chủ Aston Villa.

Hiệp hai chứng kiến hàng loạt thay đổi bên phía Aston Villa, trong đó có sự trở lại của Pau Torres. Nhưng khi cấu trúc phòng ngự chưa kịp ổn định, đội bóng của Emery đã thủng lưới ở phút thứ 54. Từ quả đá phạt của Ander Barrenetxea, tình huống lộn xộn trong vòng cấm tạo cơ hội để Orri Oskarsson đưa Real Sociedad vượt lên 2-1.

Villa phản ứng gần như tức thì. Phút thứ 56, Madjo ghi bàn gỡ hòa 2-2, đánh dấu bàn thắng thứ ba của anh trong hai trận giao hữu gần nhất. Trong một đội hình đang mở rộng lựa chọn cho mùa giải mới, hiệu suất của Madjo là điểm sáng đáng chú ý.

Dẫu vậy, quãng thời gian sau bàn gỡ cho thấy khác biệt lớn nhất giữa hai đội trong trận đấu này. Real Sociedad khai thác hiệu quả những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Villa. Phút thứ 66, Gorka Carrera thoát xuống từ đường chọc khe, dứt điểm đánh bại James Wright để tái lập lợi thế cho đại diện La Liga.

Hai bàn thua cuối trận là cảnh báo cho Aston Villa

Aston Villa vẫn cố gắng đẩy cao đội hình, nhưng sự xuống sức khiến các khoảng trống xuất hiện thường xuyên hơn. Phút thứ 88, James Wright xử lý không tốt quả tạt của Job Ochieng, tạo điều kiện để Inaki Ruperez đệm bóng cận thành, ấn định tỷ số 4-2.

Đội Cầu thủ ghi bàn Aston Villa George Hemmings phút thứ 14, Brian Madjo phút thứ 56 Real Sociedad Carlos Soler phút thứ 22, Orri Oskarsson phút thứ 54, Gorka Carrera phút thứ 66, Inaki Ruperez phút thứ 88

Kết quả không thuận lợi, nhưng trận gặp Real Sociedad đã cung cấp cho Emery những dữ liệu trực tiếp về các phương án nhân sự và khả năng chống phản công của đội. Aston Villa sẽ sang châu Á trong tour du đấu hè, với trận kế tiếp gặp Indonesia All Stars tại sân vận động Gelora Bung Karno, Jakarta, ngày 2 tháng 8.