Asus hé lộ tay cầm chơi game ROG mới với tần số phản hồi 8000Hz cực cao Asus vừa hé lộ mẫu tay cầm ROG mới dự kiến ra mắt vào mùa hè này. Sản phẩm gây chú ý với tần số phản hồi 8000Hz, hứa hẹn mang lại độ trễ cực thấp cho game thủ.

Asus vừa chính thức tung ra đoạn video ngắn trên tài khoản Weibo của Republic of Gamers (ROG), hé lộ về một mẫu tay cầm chơi game cao cấp sắp ra mắt vào mùa hè năm nay. Đoạn giới thiệu dù cố gắng giữ bí mật về thiết kế tổng thể nhưng đã để lộ những thông số kỹ thuật ấn tượng, cho thấy đây có thể là phiên bản kế nhiệm của dòng Raikiri Pro danh tiếng.

Sức mạnh từ tần số phản hồi 8000Hz

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong đoạn video là hình ảnh con số "8000" xuất hiện trên màn hình tích hợp của tay cầm. Đây là minh chứng rõ rệt cho việc thiết bị sẽ hỗ trợ tần số phản hồi (polling rate) lên tới 8.000Hz. Trong thế giới gaming chuyên nghiệp, tần số phản hồi càng cao đồng nghĩa với việc độ trễ tín hiệu càng thấp, giúp mọi thao tác của người chơi được truyền tải đến máy tính gần như tức thì.

Asus có thể đang chuẩn bị cho phiên bản kế nhiệm của tay cầm Raikiri Pro.

Để thấy rõ sự vượt trội, hãy nhìn vào lộ trình nâng cấp của Asus trong những năm qua. Mẫu ROG Raikiri Pro ra mắt năm 2023 chỉ có tần số phản hồi 250Hz. Đến phiên bản ROG Raikiri II vừa phát hành vào tháng 8/2025 tại Gamescom, con số này đã được nâng lên 1.000Hz. Việc nhảy vọt lên 8.000Hz ở thế hệ mới cho thấy Asus đang muốn thiết lập một tiêu chuẩn hiệu suất hoàn toàn mới.

Mẫu tay cầm Tần số phản hồi (Polling Rate) ROG Raikiri Pro (2023) 250Hz ROG Raikiri II (2025) 1.000Hz Thế hệ ROG mới (Sắp ra mắt) 8.000Hz

Thiết kế đặc trưng và những cải tiến phần cứng

Dựa trên những hình ảnh thoáng qua, mẫu tay cầm mới vẫn giữ lại màn hình OLED đặc trưng giống như trên bản Raikiri Pro, cho phép người chơi theo dõi trạng thái thiết bị hoặc tùy chỉnh các thông số nhanh. Phần tay nắm được hoàn thiện với bề mặt vân nổi theo họa tiết chữ "ROG", giúp tăng độ bám và tạo điểm nhấn thẩm mỹ.

Tay cầm mới của Asus có màn hình tương tự như ROG Raikiri Pro.

Bên cạnh tần số phản hồi cực cao, giới chuyên môn kỳ vọng thiết bị sẽ được trang bị những công nghệ điều khiển tiên tiến nhất hiện nay. Các tính năng như cần analog TMR (Tunnel Magnetoresistance) giúp chống trôi, các nút kích hoạt (trigger) có thể điều chỉnh độ nhạy và hệ thống nút bấm mặt sau có khả năng lập trình là những nâng cấp gần như chắc chắn sẽ xuất hiện.

Cuộc đua công nghệ trên thị trường tay cầm cao cấp

Với việc trang bị tần số 8.000Hz, Asus đang trực tiếp đối đầu với các đối thủ nặng ký trong phân khúc tay cầm PC hiệu năng cao như GameSir Tarantula 8K hay dòng GameSir G7 Pro 8K. Đây là những thiết bị hiếm hoi trên thị trường hiện nay dám chạm tới ngưỡng phản hồi siêu tốc này.

Hiện tại, Asus vẫn chưa công bố tên gọi chính thức cũng như ngày ra mắt cụ thể cho sản phẩm. Tuy nhiên, với việc đoạn video giới thiệu đã được công bố rộng rãi, cộng đồng game thủ có thể mong đợi sự xuất hiện của "siêu phẩm" này ngay trong giai đoạn giữa năm 2026. Câu hỏi lớn nhất còn bỏ ngỏ là liệu thiết bị có hỗ trợ kết nối không dây cho các dòng máy Xbox giống như phiên bản Raikiri II hay không, hay sẽ tập trung hoàn toàn vào nền tảng Windows PC để tối ưu hóa tốc độ.