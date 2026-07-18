Asus Pad T3201 ấn định ngày ra mắt với màn hình Tandem OLED và chip Dimensity 8300 Asus chính thức xác nhận mẫu máy tính bảng Pad T3201 sẽ trình làng tại thị trường Ấn Độ vào ngày 6/8, sở hữu tấm nền Tandem OLED 144Hz cùng viên pin dung lượng lớn 9.000mAh.

Sau khi được giới thiệu lần đầu tại sự kiện Computex 2026, Asus đã chính thức xác nhận ngày ra mắt của mẫu máy tính bảng Asus Pad (mã hiệu T3201) tại thị trường Ấn Độ. Thiết bị dự kiến sẽ xuất hiện vào lúc 12 giờ trưa (giờ địa phương) ngày 6/8, mang theo những cải tiến đáng kể về công nghệ hiển thị và hiệu năng xử lý trong phân khúc máy tính bảng Android.

Asus Pad T3201 chính thức lộ diện thời điểm ra mắt.

Công nghệ màn hình Tandem OLED đột phá

Điểm nhấn công nghệ quan trọng nhất trên Asus Pad T3201 chính là màn hình kích thước 12,2 inch sử dụng công nghệ Tandem OLED (OLED hai lớp). Đây là giải pháp hiển thị tiên tiến giúp tăng cường độ sáng tối đa và kéo dài tuổi thọ của tấm nền so với các loại OLED truyền thống.

Màn hình này sở hữu độ phân giải 2.800 x 1.840 pixels, tỷ lệ khung hình 3:2 tối ưu cho các tác vụ công việc và đọc tài liệu. Đặc biệt, tần số quét 144Hz hứa hẹn mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà, đáp ứng tốt cả nhu cầu giải trí lẫn đồ họa chuyên nghiệp.

Hiệu năng mạnh mẽ từ chip xử lý 4nm

Bên trong Asus Pad T3201 là sức mạnh từ chipset MediaTek Dimensity 8300. Đây là bộ vi xử lý 8 nhân được sản xuất trên tiến trình 4nm hiện đại, giúp cân bằng giữa hiệu suất xử lý và khả năng tiết kiệm điện năng. Thiết bị đi kèm với 8GB RAM LPDDR5X, đảm bảo khả năng đa nhiệm ổn định.

Về lưu trữ, người dùng có hai tùy chọn bộ nhớ trong là 128GB hoặc 256GB. Đáng chú ý, Asus vẫn giữ lại khe cắm thẻ nhớ microSD cho phép mở rộng dung lượng lên đến 1TB, một tính năng hữu ích cho những người dùng cần lưu trữ nhiều dữ liệu video hoặc tệp tin lớn.

Thông số Chi tiết Màn hình 12,2 inch Tandem OLED, 144Hz, 3:2 Vi xử lý MediaTek Dimensity 8300 (4nm) RAM/ROM 8GB LPDDR5X / 128GB - 256GB Pin/Sạc 9.000mAh / 45W Camera Sau 13MP (AF) / Trước 5MP Trọng lượng 523 grams

Thiết kế mỏng nhẹ và khả năng kết nối

Dù sở hữu viên pin dung lượng lớn 9.000mAh hỗ trợ sạc nhanh 45W, Asus Pad T3201 vẫn duy trì được vóc dáng thanh mảnh với độ dày chỉ 6,5mm và trọng lượng 523 gram. Máy được hoàn thiện với màu Trắng Tinh khiết (Pure White), mang lại cảm giác sang trọng và tối giản.

Về khả năng kết nối, thiết bị hỗ trợ các tiêu chuẩn mới nhất bao gồm Wi-Fi 6E và Bluetooth 5.3. Cổng USB-C của máy tích hợp chuẩn DisplayPort 1.4, cho phép xuất hình ảnh ra màn hình ngoài một cách dễ dàng. Hệ thống âm thanh cũng được chú trọng với cụm 4 loa hỗ trợ công nghệ Dolby Atmos.

Những tính năng nổi bật được trang bị trên Asus Pad T3201.

Hiện tại, Asus vẫn chưa công bố mức giá chính thức cho thị trường Ấn Độ. Tuy nhiên, hãng đã xác nhận sẽ tặng kèm một bao da bảo vệ ngay trong hộp máy khi bán ra. Với cấu hình mạnh mẽ và màn hình Tandem OLED hiếm hoi trong phân khúc, Asus Pad T3201 được kỳ vọng sẽ là đối thủ nặng ký đối với các dòng máy tính bảng cao cấp hiện nay.