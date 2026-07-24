Asus ProArt PZ14 ra mắt toàn cầu: Màn hình OLED 144 Hz và chip Snapdragon X2 Elite vượt trội Asus ProArt PZ14 chính thức mở bán toàn cầu với chip Snapdragon X2 Elite mạnh mẽ, màn hình OLED 144 Hz cùng viên pin 75 Wh vượt trội Surface Pro 12.

Asus đã chính thức mở bán toàn cầu mẫu máy tính 2 trong 1 ProArt PZ14, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Microsoft Surface Pro 12. Thiết bị sở hữu vi xử lý Snapdragon X2 Elite mạnh mẽ, màn hình OLED tần số quét 144 Hz cùng viên pin dung lượng vượt trội.

ProArt PZ14 chỉ nặng 790 g khi không gắn kèm bàn phím rời.

Màn hình OLED 144 Hz sắc nét cùng thiết kế cơ động

Thay thế cho thế hệ tiền nhiệm ProArt PZ13, Asus ProArt PZ14 được nâng cấp lên màn hình 14 inch với kích thước tổng thể 319,6 x 206,3 x 9,0 mm. Máy có trọng lượng nhẹ chỉ 790 g khi tháo rời phụ kiện bàn phím, mang lại khả năng di động cao cho người dùng chuyên nghiệp.

Điểm nhấn trên mặt trước là tấm nền OLED độ phân giải 2.880 x 1.800 pixels theo tỷ lệ khung hình 16:10. Màn hình này đạt độ sáng tối đa 1.000 nits ở chế độ HDR và hỗ trợ tần số quét lên tới 144 Hz, giúp các thao tác vuốt chạm và hiển thị hình ảnh trở nên mượt mà.

Sức mạnh từ chip Snapdragon X2 Elite và thời lượng pin 75 Wh

Bên trong Asus ProArt PZ14 là vi xử lý Qualcomm Snapdragon X2 Elite phiên bản X2E-88-100. Theo các bài kiểm tra hiệu năng, lựa chọn cấu hình này giúp máy đạt sức mạnh cao hơn khoảng 19% so với Surface Pro 12 từ Microsoft.

Bên cạnh hiệu năng xử lý, ProArt PZ14 cũng sở hữu viên pin dung lượng 75 Wh, lớn hơn khoảng 41% so với mức 53 Wh trên Surface Pro 12. Điều này hứa hẹn đáp ứng tốt nhu cầu làm việc liên tục của người dùng di động.

Thông số kỹ thuật và giá bán chi tiết

Mẫu máy tính 2 trong 1 này hiện được trang bị mặc định 16 GB RAM tại hầu hết các thị trường. Riêng tại Canada, người dùng có thêm tùy chọn nâng cấp lên 32 GB RAM với chi phí phụ thu 500 CAD (khoảng 355 USD).