Asus ra mắt tay cầm ROG Raikiri 2 Pro: Đột phá với tần số 8.000Hz và pin 75 giờ Asus ROG Raikiri 2 Pro đánh dấu bước tiến mới với màn hình màu, công nghệ cần điều khiển TMR và tần số phản hồi 8.000Hz, mang lại trải nghiệm gaming chuyên nghiệp.

Sau gần ba năm kể từ khi phiên bản tiền nhiệm ra mắt, Asus đã chính thức giới thiệu mẫu tay cầm chơi game cao cấp ROG Raikiri 2 Pro. Sản phẩm mới này mang đến những nâng cấp mang tính bước ngoặt về hiệu suất phần cứng, đặc biệt là tần số phản hồi và công nghệ cảm biến, nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của game thủ chuyên nghiệp.

ROG Raikiri 2 Pro hiện được trang bị màn hình màu hoàn chỉnh.

Nâng cấp vượt trội về tốc độ phản hồi và độ chính xác

Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất trên ROG Raikiri 2 Pro chính là tần số phản hồi (polling rate) được đẩy lên mức 8.000Hz. Đây là một bước nhảy vọt so với mức 250Hz của phiên bản Raikiri Pro đời đầu và 1.000Hz của bản Raikiri 2 tiêu chuẩn. Tần số phản hồi cao giúp giảm thiểu độ trễ đầu vào xuống mức cực thấp, tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt trong các tựa game đòi hỏi phản xạ nhanh.

Bên cạnh đó, Asus đã trang bị cho mẫu tay cầm này cần điều khiển sử dụng công nghệ TMR (Tunnel Magnetoresistance). So với các loại cần điều khiển truyền thống, TMR mang lại độ nhạy cao hơn, độ bền vượt trội và khả năng chống trôi (drift) hiệu quả hơn, đồng thời tiêu thụ ít điện năng hơn.

ROG Raikiri 2 Pro sở hữu cần điều khiển TMR và các nút vai bổ sung.

Thiết kế tối ưu cho trải nghiệm người dùng

Về mặt thị giác, ROG Raikiri 2 Pro đã thay thế màn hình OLED đơn sắc cũ bằng một màn hình màu hoàn chỉnh, cho phép hiển thị thông tin và tùy chỉnh cá nhân hóa sinh động hơn. Asus cũng thực hiện tinh chỉnh thiết kế với cụm phím điều hướng (D-pad) mới và bổ sung một hàng 5 nút có đèn nền ngay phía dưới để tăng cường khả năng thao tác nhanh.

Hệ thống phím chức năng cũng được mở rộng với hai nút vai bổ sung, tương tự như các giải pháp từ GameSir hay 8BitDo. Người dùng có thể điều chỉnh hành trình cò bấm (triggers) và tháo rời các phím mặt sau để phù hợp với thói quen cầm nắm và lối chơi riêng biệt.

Khả năng kết nối linh hoạt và thời lượng pin ấn tượng

ROG Raikiri 2 Pro duy trì khả năng kết nối đa dạng (Tri-mode) bao gồm Bluetooth, không dây 2.4GHz và có dây qua cổng USB. Đáng chú ý, thời lượng pin đã được cải thiện đáng kể, tăng từ 48 giờ trên phiên bản cũ lên đến 75 giờ chơi liên tục, giúp game thủ yên tâm hơn trong các phiên chơi game dài.

So sánh thông số kỹ thuật chính

Đặc điểm ROG Raikiri 2 Pro ROG Raikiri Pro (Tiền nhiệm) Tần số phản hồi 8.000Hz 250Hz Màn hình Màu (Full color) Đơn sắc (OLED) Loại cần điều khiển TMR Thumbsticks Tiêu chuẩn Thời lượng pin 75 giờ 48 giờ Kết nối Bluetooth, 2.4GHz, USB Bluetooth, 2.4GHz, USB

Sản phẩm sẽ có hai tùy chọn màu sắc là Đen và Trắng. Hiện tại, Asus mới chỉ công bố ROG Raikiri 2 Pro tại thị trường Trung Quốc trong khuôn khổ kỷ niệm 20 năm thành lập thương hiệu ROG. Thông tin chi tiết về giá bán và kế hoạch phân phối tại các thị trường quốc tế vẫn chưa được tiết lộ.