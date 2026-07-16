Asus ROG Flow Z13: Tablet chơi game mạnh ngang RTX 4070 nhờ chip AMD Ryzen AI Max+ 395 Asus ROG Flow Z13 sở hữu chip AMD Ryzen AI Max+ 395 và RAM 64GB, mang lại hiệu năng đồ họa tương đương RTX 4070 trong thiết kế 2-trong-1 siêu di động, hiện giảm giá 900 USD.

Asus ROG Flow Z13 không phải là một chiếc laptop chơi game truyền thống. Đây là một thiết bị chuyển đổi 2-trong-1 với thiết kế tương tự dòng Surface Pro nhưng mang trong mình sức mạnh phần cứng đáng kinh ngạc. Với việc tích hợp vi xử lý AMD Ryzen AI Max+ 395, thiết bị này đang định nghĩa lại khả năng của đồ họa tích hợp trên các dòng máy siêu di động.

Asus ROG Flow Z13 mang lại hiệu năng cao trong thiết kế máy tính bảng chuyển đổi mỏng nhẹ

Sức mạnh đồ họa tích hợp thách thức card rời

Điểm nhấn công nghệ quan trọng nhất trên phiên bản ROG Flow Z13 này chính là sự xuất hiện của chip AMD Ryzen AI Max+ 395. Thay vì sử dụng card đồ họa rời (dGPU) gây tốn diện tích và điện năng, Asus tận dụng nhân đồ họa tích hợp Radeon 8060S. Theo các thử nghiệm thực tế, iGPU này có khả năng bám đuổi sát sao hiệu năng của card đồ họa NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop trong một số kịch bản cụ thể.

Sức mạnh này cho phép người dùng trải nghiệm các tựa game mới nhất ở mức thiết lập đồ họa khá tốt ngay trên một thân máy tablet mỏng nhẹ. Để hỗ trợ cho vi xử lý mạnh mẽ, Asus đã trang bị dung lượng RAM lên tới 64GB DDR5, đảm bảo khả năng đa nhiệm và xử lý dữ liệu mượt mà cho cả tác vụ chơi game lẫn làm việc sáng tạo chuyên nghiệp.

Thông số kỹ thuật ấn tượng của Asus ROG Flow Z13

Thành phần Thông số chi tiết Vi xử lý (CPU) AMD Ryzen AI Max+ 395 Đồ họa (GPU) Radeon 8060S iGPU Bộ nhớ RAM 64GB DDR5 (Hàn chết) Lưu trữ 1TB SSD (M.2-2230, có thể thay thế) Màn hình 13-inch IPS, độ phân giải 1600p, màn hình cảm ứng

Thiết kế linh hoạt nhưng vẫn tồn tại những đánh đổi

Về mặt hiển thị, máy sở hữu màn hình IPS độ phân giải 1600p sắc nét với khả năng cảm ứng linh hoạt. Tuy nhiên, so với các đối thủ sử dụng tấm nền OLED, màn hình IPS của Asus dù chất lượng cao nhưng vẫn kém hơn về độ rực rỡ và độ sâu của màu đen. Khung máy được hoàn thiện tốt, chắc chắn, mang lại cảm giác cao cấp của một thiết bị có giá khởi điểm lên tới 3.000 USD.

Dù có hiệu năng ấn tượng, ROG Flow Z13 vẫn có những hạn chế cố định của dòng máy siêu mỏng. Ngoại trừ ổ cứng SSD chuẩn M.2-2230 có thể thay thế, hầu hết các linh kiện quan trọng khác bao gồm cả 64GB RAM đều được hàn chết trên bo mạch chủ, khiến việc sửa chữa hoặc nâng cấp sau này trở nên bất khả thi. Ngoài ra, hệ thống loa trên máy cũng được đánh giá là chưa thực sự tương xứng với phân khúc cao cấp và cần được cải thiện trong các phiên bản tới.

Cơ hội sở hữu với mức giá hấp dẫn

Hiện tại, cấu hình cao cấp nhất của Asus ROG Flow Z13 đang được giảm giá mạnh 30% tại hệ thống Best Buy, đưa mức giá từ 3.000 USD xuống còn 2.099 USD (tiết kiệm 900 USD). Đây là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những game thường xuyên di chuyển, cần một thiết bị mạnh mẽ nhưng không muốn mang theo những chiếc laptop gaming cồng kềnh nặng nề.