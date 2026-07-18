Asus ROG Strix G16 2026 chính thức ra mắt: Chip Core Ultra 9 và màn hình 300Hz đột phá Asus vừa tung ra phiên bản 2026 của dòng laptop gaming ROG Strix G16 với những nâng cấp đáng giá về phần cứng, nổi bật là vi xử lý Core Ultra 9 và màn hình 300Hz.

Sau hơn ba tháng kể từ khi ra mắt các dòng laptop gaming ROG Strix mới, Asus đã âm thầm mở bán phiên bản ROG Strix G16 2026 trên phạm vi toàn cầu. Hiện tại, sản phẩm đã xuất hiện trên các hệ thống bán lẻ tại Canada, Pháp, Hong Kong, Ý và Vương quốc Anh. Dự kiến, thị trường Mỹ cũng sẽ sớm đón nhận mẫu máy này trong thời gian tới.

Mẫu ROG Strix G16 mới có trọng lượng khoảng 2,65 kg.

Hiệu năng xử lý vượt trội với Intel Core Ultra 9 290HX Plus

Thay đổi mang tính định danh lớn nhất giữa phiên bản 2025 và 2026 nằm ở vi xử lý. Asus ROG Strix G16 2026 được trang bị con chip Core Ultra 9 290HX Plus với cấu trúc 24 nhân. Theo các thử nghiệm sơ bộ, vi xử lý này mang lại hiệu suất cao hơn khoảng 7% so với chip Core Ultra 9 275HX được sử dụng trên model tiền nhiệm.

Sự cải tiến này không chỉ giúp máy xử lý tốt các tác vụ nặng mà còn tối ưu hóa khả năng đa nhiệm cho các game thủ và những người làm công việc sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

Trải nghiệm thị giác với màn hình tần số quét 300Hz

Bên cạnh cấu hình mạnh mẽ, Asus còn nâng cấp tấm nền hiển thị lên tần số quét 300Hz, một bước tiến so với mức 240Hz của phiên bản 2025. Đây vẫn là tấm nền IPS độ phân giải 1600p, tuy nhiên người dùng cần lưu ý rằng tốc độ làm tươi tối đa 300Hz chỉ có thể đạt được khi card đồ họa rời (dGPU) hoạt động ở chế độ Ultimate. Trong các chế độ thông thường, màn hình sẽ duy trì ở mức 240Hz.

Đối với các phiên bản cấu hình thấp hơn, Asus cung cấp tùy chọn màn hình độ phân giải 1200p với tần số quét 165Hz và độ sáng tối đa dừng lại ở mức 300 nits.

Asus trang bị cho ROG Strix G16 2026 viên pin 90 Wh hỗ trợ sạc nhanh 280 W.

Đồ họa Nvidia GeForce RTX 50 Series và khả năng duy trì năng lượng

Về khả năng đồ họa, ROG Strix G16 2026 mang đến nhiều tùy chọn linh hoạt từ Nvidia GeForce RTX 5060, RTX 5070 cho đến RTX 5080 cao cấp nhất. Việc tích hợp dòng GPU mới nhất giúp máy hỗ trợ tốt các công nghệ xử lý hình ảnh hiện đại, đảm bảo tốc độ khung hình ổn định trong các tựa game AAA.

Để nuôi dưỡng hệ thống phần cứng mạnh mẽ này, Asus giữ nguyên viên pin dung lượng 90 Wh, đi kèm bộ sạc công suất 280 W, cho phép sạc nhanh và đảm bảo thời gian sử dụng ổn định cho một thiết bị di động hiệu năng cao.

Thông số Chi tiết cấu hình (Phiên bản 2026) Vi xử lý (CPU) Intel Core Ultra 9 290HX Plus (24 nhân) Đồ họa (GPU) Nvidia GeForce RTX 5060 / 5070 / 5080 Màn hình 16 inch, 1600p IPS, 300Hz (Ultimate mode) Bộ nhớ (RAM/SSD) Tối đa 32GB RAM / 1TB SSD Pin & Sạc 90 Wh / 280 W Trọng lượng 2,65 kg

Giá bán và các tùy chọn thị trường

Tại Vương quốc Anh, ROG Strix G16 2026 có giá khởi điểm từ 2.599 bảng Anh (đã giảm giá từ mức niêm yết 2.799 bảng Anh). Tại Canada, người dùng có thể sở hữu phiên bản trang bị RTX 5070, 32GB RAM và 1TB SSD với mức giá từ 3.299 CAD trên Best Buy hoặc 3.699 CAD trên website chính thức của Asus.

Ở các thị trường sử dụng đồng Euro, phiên bản dùng card RTX 5060 có giá từ 1.899 Euro, trong khi phiên bản cao cấp nhất với RTX 5080 lên tới 3.599 Euro. Tại Hong Kong, mức giá cho phiên bản cấu hình mạnh nhất được ghi nhận là khoảng 28.998 HKD (tương đương khoảng 3.698 USD).