Asus trình làng dock USB-C Adol HC112: 11 cổng kết nối trong thiết kế siêu gọn 81g Asus Adol HC112 là trạm kết nối 11 trong 1 hỗ trợ xuất 3 màn hình cùng lúc, sạc nhanh 100W và tốc độ truyền dữ liệu 10Gbps, tối ưu cho người dùng di động.

Asus vừa chính thức giới thiệu Adol HC112, một trạm kết nối (docking station) USB-C đa năng thuộc phân khúc 11 trong 1. Sản phẩm hướng đến nhóm người dùng cần mở rộng tối đa khả năng kết nối cho laptop nhưng vẫn ưu tiên tính di động nhờ trọng lượng siêu nhẹ và kích thước nhỏ gọn.

Asus Adol HC112 hiện chỉ có mặt tại thị trường Trung Quốc.

Thiết kế tối ưu cho tản nhiệt và độ bền

Asus Adol HC112 được hoàn thiện từ hợp kim nhôm cao cấp, vật liệu này không chỉ mang lại vẻ ngoài sang trọng mà còn hỗ trợ tản nhiệt hiệu quả trong quá trình vận hành liên tục. Với kích thước vật lý 116 x 48 x 15 mm và trọng lượng chỉ 81 gram, thiết bị dễ dàng nằm gọn trong túi chống sốc hoặc balo.

Đáng chú ý, phần cáp kết nối USB-C đi kèm được bọc dù chắc chắn. Đây là điểm cộng lớn so với các loại cáp bọc cao su thông thường, giúp tăng cường độ bền, chống đứt gãy và chịu được tác động ngoại lực tốt hơn trong quá trình sử dụng lâu dài.

Khả năng kết nối đa dạng và hiệu suất cao

Dù có thiết kế mỏng nhẹ, Adol HC112 cung cấp hệ thống cổng kết nối cực kỳ đầy đủ, đáp ứng gần như mọi nhu cầu từ làm việc văn phòng đến xử lý dữ liệu chuyên nghiệp. Điểm nhấn lớn nhất là khả năng hỗ trợ xuất cùng lúc ra 3 màn hình ngoài thông qua các cổng HDMI và DisplayPort 1.4.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Số lượng cổng 11 cổng kết nối Truyền dữ liệu USB-A 3.2 (3 cổng), USB-C 3.2 (1 cổng) - Tốc độ 10Gbps Xuất hình ảnh HDMI, DisplayPort 1.4 (Hỗ trợ tối đa 3 màn hình) Kết nối mạng Gigabit Ethernet (RJ45) Lưu trữ Khe cắm thẻ nhớ SD và microSD Âm thanh Jack cắm 3.5mm Công suất sạc USB-C Power Delivery lên đến 100W

Bên cạnh khả năng truyền dữ liệu tốc độ cao 10Gbps, thiết bị còn tích hợp cổng sạc USB-C Power Delivery 100W. Tính năng này cho phép người dùng vừa sạc pin cho laptop vừa sử dụng đồng thời tất cả các cổng kết nối khác mà không lo thiếu hụt năng lượng.

Tính tương thích và giá bán

Asus Adol HC112 là thiết bị dạng cắm-là-chạy (plug-and-play), không yêu cầu cài đặt trình điều khiển (driver) phức tạp. Sản phẩm tương thích tốt với nhiều nền tảng hệ điều hành phổ biến hiện nay bao gồm Windows, macOS, Linux, Android và iPadOS, miễn là thiết bị đầu cuối sở hữu cổng USB-C hỗ trợ đầy đủ tính năng.

Hiện tại, Asus Adol HC112 đang được mở bán tại thị trường Trung Quốc với mức giá khoảng 329 nhân dân tệ (tương đương khoảng 48 USD). Asus vẫn chưa có thông báo chính thức về việc phân phối sản phẩm này tại các thị trường quốc tế khác. Đối với người dùng tìm kiếm một giải pháp thay thế tương tự, mẫu Ugreen Revodok Pro 11-in-1 được xem là lựa chọn có thông số và mức giá gần như tương đồng.