ASUS TUF Gaming 16 trang bị card RTX 50 Series chính thức ra mắt Việt Nam từ 43,99 triệu đồng ASUS ra mắt mẫu laptop gaming TUF Gaming 16 tại Việt Nam với card đồ họa NVIDIA GeForce RTX 50 Series, vi xử lý Intel Core HX và tản nhiệt 3 ống đồng cải tiến.

ASUS đã chính thức trình làng mẫu laptop TUF Gaming 16 thế hệ mới tại thị trường Việt Nam. Đây là dòng máy tính chuyên game phân khúc tầm trung được nâng cấp toàn diện về hiệu năng nhờ trang bị dòng card đồ họa NVIDIA GeForce RTX 50 Series cùng bộ vi xử lý Intel Core HX hiệu suất cao, đáp ứng tốt nhu cầu thi đấu eSports và xử lý các tựa game AAA hiện nay.

Cấu hình phần cứng mạnh mẽ với card đồ họa RTX 50 Series và chip Intel HX

TUF Gaming 16 gây ấn tượng với trang bị vi xử lý cao nhất lên đến Intel Core i7 14650HX sở hữu cấu trúc 16 nhân, cho khả năng ép xung tối đa chạm mốc 5.2GHz. Sức mạnh xử lý đồ họa của máy đến từ card NVIDIA GeForce RTX 5070 với công suất TGP đạt 85W, hỗ trợ công nghệ dò tia Ray Tracing theo thời gian thực và tính năng tái tạo khung hình DLSS 4.5.

Trải nghiệm hiển thị trên TUF Gaming 16 được đảm nhiệm bởi màn hình kích thước 16 inch độ phân giải FHD+. Tấm nền này sở hữu tần số quét 144Hz giúp hạn chế tối đa hiện tượng xé hình, kết hợp độ phủ màu đạt 100% sRGB đảm bảo độ chính xác màu sắc trong từng khung hình.

Khả năng nâng cấp linh hoạt và hệ thống tản nhiệt tối ưu độ ồn

Về khả năng mở rộng phần cứng, máy được bố trí 2 khe cắm RAM DDR5 hỗ trợ dung lượng tối đa 64GB, đi kèm 2 khe cắm SSD chuẩn PCIe 4.0 cho phép nâng cấp không gian lưu trữ lên đến 2TB.

Để duy trì hiệu năng ổn định, ASUS tích hợp hệ thống tản nhiệt gồm 3 ống dẫn nhiệt kết hợp cụm quạt đôi 80 cánh và bộ lọc bụi thông minh. Ngay cả khi vận hành ở chế độ Turbo công suất cao nhất, độ ồn của quạt vẫn duy trì dưới mức 40dB, giữ không gian yên tĩnh khi trải nghiệm.

Thiết kế công thái học thông minh và giá bán chính thức

Thiết kế của TUF Gaming 16 mang phong cách góc cạnh đặc trưng nhưng được tinh chỉnh hiện đại hơn. Bề mặt vỏ máy phủ lớp sơn tông đen tuyền hạn chế bám vân tay, kết hợp bản lề có khả năng mở góc 180 độ.

Đáng chú ý, các cổng kết nối có kích thước lớn như cổng mạng LAN RJ45, cổng nguồn và cổng xuất hình HDMI đều được di chuyển về phía sau máy. Cách bố trí này giúp giải phóng không gian hai bên hông, tránh gây vướng víu dây cáp trong quá trình thao tác chuột.

Sản phẩm sẽ chính thức mở bán từ ngày 14 tháng 8. Phiên bản cấu hình tiêu chuẩn gồm chip Intel Core i5-14450HX, card đồ họa RTX 5050, 16GB RAM và 512GB SSD có giá khởi điểm từ 43.990.000 VNĐ.

Bảng thông số kỹ thuật chính của ASUS TUF Gaming 16