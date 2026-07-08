Asus V500 Mini Tower: Máy tính để bàn thiết kế vân gỗ cùng chip AMD Ryzen Zen 4 Asus V500 Mini Tower phiên bản 2026 gây ấn tượng với thiết kế mặt trước vân gỗ hoặc vải, sử dụng vi xử lý AMD Ryzen hiệu năng cao nhưng vẫn đảm bảo khả năng vận hành yên tĩnh.

Asus vừa chính thức làm mới dòng máy tính để bàn mini của mình với phiên bản Asus V500 Mini Tower (mã hiệu VM501MH). Thay vì phong cách hầm hố thường thấy, mẫu PC này hướng đến sự tinh tế, hòa hợp với không gian nội thất hiện đại nhờ các điểm nhấn bằng vật liệu giả vân gỗ hoặc vải.

Thiết kế tối giản mang hơi hướng nội thất hiện đại

Điểm khác biệt lớn nhất của Asus V500 phiên bản 2026 nằm ở mặt trước. Thay thế cho các đường nét góc cạnh của thế hệ tiền nhiệm, mẫu máy mới cung cấp hai tùy chọn: mặt trước bọc vải màu xám nhạt hoặc mặt trước in vân gỗ sang trọng. Mặc dù không sử dụng gỗ thật, nhưng độ hoàn thiện cao giúp thiết bị trông giống như một món đồ trang trí trong gia đình hơn là một chiếc máy tính khô khan.

Asus V500 Mini Tower có sẵn hai phiên bản màu trắng hoặc đen với các điểm nhấn bằng vân gỗ.

Cấu hình phần cứng: Sự kết hợp giữa tính linh hoạt và hiệu suất

Khác với các thế hệ trước thường sử dụng chip Intel, Asus V500 Mini Tower 2026 chuyển sang sử dụng nền tảng AMD Ryzen. Người dùng có thể lựa chọn giữa AMD Ryzen 5 220 hoặc Ryzen 7 260. Phiên bản cao cấp nhất sở hữu 8 nhân xử lý dựa trên kiến trúc Zen 4, cho tốc độ xung nhịp tối đa lên tới 5,1 GHz.

Đáng chú ý, máy đi kèm với nhân đồ họa tích hợp AMD Radeon 780M mạnh mẽ. Dù không phải là một chiếc PC chuyên game, nhưng Radeon 780M hoàn toàn có thể xử lý tốt các tác vụ đồ họa nhẹ và các tựa game phổ thông ở mức thiết lập trung bình.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Vi xử lý AMD Ryzen 5 220 / Ryzen 7 260 (Kiến trúc Zen 4) Đồ họa AMD Radeon 780M (Tích hợp) Bộ nhớ RAM 2 khe DDR5 SO-DIMM (RAM laptop) Lưu trữ 512 GB SSD (Có khe M.2 thứ hai để mở rộng) Nguồn cấp điện 180W

Việc sử dụng vi xử lý dành cho laptop với mức TDP chỉ 45W giúp Asus V500 vận hành cực kỳ êm ái. Điều này giải thích tại sao máy sử dụng RAM DDR5 SO-DIMM thay vì chuẩn RAM máy tính để bàn thông thường, nhằm tối ưu hóa không gian và nhiệt lượng tỏa ra bên trong thùng máy nhỏ gọn.

Khả năng nâng cấp và cổng kết nối

Dù có kích thước nhỏ gọn, Asus vẫn trang bị cho V500 đầy đủ các cổng kết nối cần thiết. Mặt trước bao gồm hai cổng USB-A, một cổng USB-C và giắc cắm tai nghe 3.5 mm thuận tiện cho việc kết nối nhanh. Mặt sau là nơi đặt ba cổng USB-A bổ sung, cổng HDMI 2.1b, DisplayPort 1.4 và cổng mạng Gigabit Ethernet.

Về khả năng nâng cấp, máy có sẵn một khe cắm PCIe 4.0 x16. Tuy nhiên, do bộ nguồn đi kèm chỉ có công suất 180W, người dùng sẽ cần phải thay thế bộ nguồn nếu có ý định lắp thêm các dòng card đồ họa rời tiêu thụ nhiều điện năng. Khả năng lưu trữ có thể được mở rộng dễ dàng thông qua khe cắm M.2 thứ hai còn trống.

Giá bán và các tùy chọn cấu hình

Asus V500 Mini Tower dự kiến sẽ sớm lên kệ tại thị trường châu Âu. Phiên bản sử dụng chip Ryzen 5 220, RAM 16 GB và SSD 512 GB có giá khởi điểm từ 599 Euro (khoảng 680 USD). Trong khi đó, phiên bản chạy Ryzen 7 260 với cùng cấu hình lưu trữ sẽ có giá 649 Euro (khoảng 740 USD).

Với thiết kế độc đáo và cấu hình đủ mạnh cho các tác vụ văn phòng, sáng tạo nội dung nhẹ nhàng, Asus V500 Mini Tower hứa hẹn là lựa chọn hấp dẫn cho những ai tìm kiếm một chiếc PC vừa có hiệu năng ổn định, vừa mang tính thẩm mỹ cao cho không gian làm việc.