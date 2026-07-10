Thông tin ASUS Vivobook có bao nhiêu dòng: chọn thế nào để không mua thừa cấu hình? Cùng mang tên Vivobook nhưng mỗi nhánh máy lại hướng đến một kiểu người dùng khác nhau. Hiểu đúng khác biệt này sẽ giúp sinh viên, nhân viên văn phòng hay người làm nội dung nhẹ chọn máy vừa đủ, tránh trả tiền cho cấu hình ít dùng tới.

Cùng là Vivobook nhưng không nên chọn theo tên gọi

Trong vài năm gần đây, ASUS Vivobook trở thành một trong những dòng máy phổ thông quen thuộc nhờ thiết kế trẻ, cấu hình đa dạng và mức giá trải rộng. Tuy nhiên, chính sự đa dạng này cũng khiến nhiều người mua khó phân biệt: Vivobook Go khác gì Vivobook 14/15, Vivobook S dành cho ai, còn Vivobook Pro có cần thiết với nhu cầu học tập hay không.

Cách chọn hợp lý không phải là tìm mẫu có thông số cao nhất trong tầm tiền, mà là xác định công việc chính hằng ngày. Một chiếc máy dùng để soạn thảo, học online và làm bảng tính sẽ cần ưu tiên khác với máy chỉnh ảnh, dựng video ngắn hoặc thường xuyên mang đi gặp khách hàng.

Thiết kế tổng thể gọn gàng là điểm được nhiều người dùng phổ thông quan tâm khi chọn máy mới

Vivobook Go: ưu tiên gọn nhẹ và chi phí dễ tiếp cận

Vivobook Go thường phù hợp với người cần một thiết bị cơ bản để học tập, làm việc văn phòng nhẹ, lướt web, họp trực tuyến và xem nội dung giải trí. Nhóm này đáng cân nhắc với học sinh, sinh viên năm đầu hoặc người mua máy phụ để di chuyển.

Điểm cần lưu ý là không nên kỳ vọng Vivobook Go thay thế máy hiệu năng cao. Nếu thường xuyên mở nhiều phần mềm nặng, chỉnh sửa ảnh dung lượng lớn hoặc chạy các tác vụ kỹ thuật, người dùng nên nâng lên các nhánh cao hơn để có trải nghiệm ổn định hơn về lâu dài.

Vivobook 14/15: lựa chọn cân bằng cho số đông

Với nhiều người, Vivobook 14 hoặc 15 là lựa chọn dễ tiếp cận nhất vì cân bằng giữa hiệu năng, màn hình, bàn phím và khả năng mang theo. Màn hình 14 inch hợp với người hay di chuyển, trong khi bản 15 inch thường tạo cảm giác thoải mái hơn khi làm Excel, học trực tuyến hoặc chia đôi cửa sổ làm việc.

Ở nhóm này, người mua nên chú ý RAM, SSD, độ phân giải màn hình, bàn phím có đèn nền hay không và số lượng cổng kết nối. Những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm hằng ngày, đôi khi còn rõ hơn việc chỉ so sánh tên chip.

Bàn phím và touchpad là hai chi tiết nên kiểm tra kỹ nếu thường xuyên soạn thảo, học online hoặc làm việc văn phòng

Vivobook S và Pro: khi cần màn hình, hiệu năng và trải nghiệm cao hơn

Vivobook S thường hướng đến người thích thiết kế mỏng nhẹ, ngoại hình hiện đại, màn hình tốt hơn và hiệu năng đủ mạnh cho nhiều tác vụ cùng lúc. Đây là nhóm đáng xem nếu người dùng thường xuyên mang máy đi học, đi làm, làm slide, chỉnh ảnh cơ bản hoặc họp trực tuyến trong ngày.

Vivobook Pro lại phù hợp hơn với người có nhu cầu sáng tạo nội dung rõ ràng, chẳng hạn chỉnh ảnh, dựng video ngắn, thiết kế 2D hoặc làm việc với phần mềm cần hiệu năng đồ họa tốt hơn. Nếu chỉ dùng Word, Excel, trình duyệt và xem phim, việc chọn Pro có thể là “mua thừa” so với nhu cầu thực tế.

Laptop AI: có cần thiết với người dùng phổ thông?

Sự xuất hiện của các mẫu máy dùng Intel Core Ultra, AMD Ryzen AI hoặc các nền tảng có nhân xử lý AI khiến thị trường sôi động hơn. Với người dùng phổ thông, lợi ích dễ thấy nhất thường nằm ở các tác vụ như khử ồn khi họp, tối ưu hình ảnh webcam, tiết kiệm điện tốt hơn hoặc hỗ trợ một số công cụ AI trong học tập, làm việc.

Tuy nhiên, không phải ai cũng cần đặt tiêu chí AI lên hàng đầu. Nếu ngân sách có giới hạn, người mua vẫn nên ưu tiên RAM đủ dùng, SSD rộng, màn hình dễ nhìn, bàn phím thoải mái và pin phù hợp lịch học, lịch làm việc. AI là điểm cộng tốt, nhưng không nên là lý do duy nhất để chọn máy.

Chọn máy theo ba câu hỏi thực tế

Trước khi xuống tiền, người mua nên tự hỏi: máy dùng chủ yếu ở nhà hay thường xuyên mang theo; công việc nặng nhất là gì; và sẽ dùng trong bao lâu. Nếu hay di chuyển, trọng lượng và thời lượng pin đáng ưu tiên. Nếu làm việc nhiều giờ, màn hình chống chói, bàn phím êm và cổng kết nối đầy đủ sẽ giúp đỡ mệt hơn.

Với sinh viên, cấu hình vừa đủ nhưng bền bỉ và dễ mang theo thường quan trọng hơn thông số quá cao. Với nhân viên văn phòng, bàn phím, webcam, độ ổn định khi mở nhiều tab và khả năng kết nối màn hình ngoài là các điểm nên kiểm tra. Với người làm nội dung nhẹ, màn hình và hiệu năng xử lý đa nhiệm cần được đặt lên trước.

Máy mỏng nhẹ giúp việc mang theo đến trường, văn phòng hoặc quán cà phê thuận tiện hơn

Tham khảo nơi có nhiều bộ lọc sẽ dễ chọn hơn

Người dùng có thể tham khảo nhóm ASUS Vivobook tại Thế Giới Di Động để so sánh theo mức giá, kích thước màn hình, nhu cầu học tập - văn phòng, mỏng nhẹ, đồ họa kỹ thuật hoặc nhóm máy AI. Dữ liệu bán hàng cũng ghi nhận các hình thức hỗ trợ mua sắm như tặng phiếu mua hàng, thu cũ giá cao và góp 0%, phù hợp với người muốn cân đối ngân sách khi đổi máy mới.

Nếu chưa chốt riêng dòng Vivobook, người mua cũng có thể mở rộng sang danh mục laptop để so sánh thêm các thương hiệu, cấu hình và nhóm nhu cầu khác. Việc đặt Vivobook cạnh các lựa chọn cùng tầm giá sẽ giúp quyết định rõ hơn: cần máy gọn nhẹ, máy văn phòng cân bằng hay một cấu hình mạnh hơn cho sáng tạo nội dung.

Đừng mua theo cấu hình cao nhất, hãy mua theo việc mình làm mỗi ngày

ASUS Vivobook hấp dẫn ở chỗ có nhiều nhánh cho nhiều mức nhu cầu, nhưng cũng vì vậy người mua cần tỉnh táo khi lựa chọn. Một chiếc máy phù hợp không nhất thiết phải mạnh nhất, mà phải đủ nhanh, đủ tiện, đủ bền và đúng với thói quen sử dụng.

Khi đã xác định rõ nhu cầu, việc chọn giữa Vivobook Go, Vivobook 14/15, Vivobook S, Vivobook Pro hay các mẫu có tính năng AI sẽ trở nên đơn giản hơn. Đây cũng là cách giúp người dùng tránh mua thiếu cấu hình gây khó chịu, đồng thời không chi thêm cho những phần hiệu năng hiếm khi dùng đến.