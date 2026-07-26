Asus Zenbook A16 Ra Mắt Phiên Bản Giá Rẻ Hơn 38%: Đánh Đổi Cấu Hình Liệu Có Đáng Giá? Asus mở rộng mở bán mẫu laptop Zenbook A16 giá rẻ hơn 38% tại nhiều quốc gia, đánh đổi chip Snapdragon X 8 nhân, RAM 16 GB cùng màn hình và kết nối Wi-Fi 6E.

Asus đã chính thức mở rộng phạm vi phân phối phiên bản giá rẻ của mẫu laptop 16 inch Zenbook A16 (mã hiệu UX3607QA) sang nhiều thị trường quốc tế như Anh và Úc. Mẫu máy mới sở hữu mức giá thấp hơn khoảng 38% so với phiên bản cao cấp ra mắt đầu năm, đồng thời cắt giảm khoảng 100 gram trọng lượng. Tuy nhiên, để đạt được mức giá cạnh tranh này, nhà sản xuất đã thực hiện nhiều cắt giảm đáng chú ý về mặt cấu hình phần cứng.

Zenbook A16 chạy chip Snapdragon X có giá rẻ hơn đáng kể so với phiên bản trang bị Snapdragon X2.

Thay đổi bộ xử lý: Chip Snapdragon X 8 nhân thay thế bản Elite Extreme

Ở phiên bản tiêu chuẩn ra mắt vào tháng 4, Zenbook A16 được trang bị vi xử lý cao cấp Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme (mã X2E-94-100), mang lại hiệu năng ấn tượng ngang ngửa các dòng chip Apple M4. Trong khi đó, biến thể UX3607QA vừa ra mắt được trang bị chip Qualcomm Snapdragon X (mã X1-26-100) khiêm tốn hơn.

Đáng chú ý, đây cũng chính là con chip 8 nhân đang được sử dụng trên mẫu laptop Zenbook A14 bản cơ sở. Theo các dữ liệu đo kiểm hiệu năng (benchmark), bộ xử lý 8 nhân này có tốc độ tính toán chậm hơn gần một nửa so với chip Snapdragon X2 Elite Extreme đỉnh bảng.

Chi tiết các thông số kỹ thuật bị cắt giảm

Bên cạnh việc hạ cấp vi xử lý, Asus cũng thực hiện điều chỉnh hàng loạt trang bị phần cứng khác để tối ưu hóa chi phí sản xuất cho phiên bản UX3607QA:

Dung lượng RAM: Máy được trang bị 16 GB RAM, chỉ bằng một phần ba so với dung lượng trên phiên bản cao cấp.

Máy được trang bị 16 GB RAM, chỉ bằng một phần ba so với dung lượng trên phiên bản cao cấp. Màn hình OLED: Mặc dù vẫn giữ công nghệ nền OLED, màn hình của biến thể mới có độ sáng thấp hơn, độ phân giải giảm và tần số quét chậm hơn so với tấm nền 2.8K, 120 Hz, độ sáng 500 nits trên bản tiền nhiệm.

Mặc dù vẫn giữ công nghệ nền OLED, màn hình của biến thể mới có độ sáng thấp hơn, độ phân giải giảm và tần số quét chậm hơn so với tấm nền 2.8K, 120 Hz, độ sáng 500 nits trên bản tiền nhiệm. Kết nối không dây: Chuẩn Wi-Fi 7 tiên tiến đã bị hạ cấp xuống chuẩn Wi-Fi 6E.

Chuẩn Wi-Fi 7 tiên tiến đã bị hạ cấp xuống chuẩn Wi-Fi 6E. Trọng lượng: Mẫu máy mới nhẹ hơn phiên bản cao cấp khoảng 100 gram, giúp tăng tính cơ động.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật giữa hai phiên bản

Thông số Zenbook A16 Phiên bản Cao cấp Zenbook A16 Phiên bản Giá rẻ (UX3607QA) Vi xử lý Snapdragon X2 Elite Extreme (X2E-94-100) Snapdragon X (X1-26-100) 8 nhân Bộ nhớ RAM Dung lượng lớn (gấp 3 lần) 16 GB Màn hình OLED 2.8K, 120 Hz, 500 nits OLED (Độ phân giải, độ sáng và tần số quét thấp hơn) Kết nối Wi-Fi 7 Wi-Fi 6E Trọng lượng Nặng hơn khoảng 100 g Nhẹ hơn khoảng 100 g Giá bán (tại Anh) 2.099 GBP 1.299 GBP (tiết kiệm ~38%)

Giá bán và mức độ khả dụng trên thị trường

Hiện tại, Zenbook A16 phiên bản UX3607QA được niêm yết với giá 2.074 AUD tại Úc và 1.299 GBP (khoảng 1.730 USD) tại Anh đã bao gồm thuế. Để so sánh, phiên bản trang bị chip X2E-94-100 vẫn giữ mức giá 2.099 GBP tại thị trường Anh. Nhìn chung, người dùng sẽ tiết kiệm được khoảng 38% chi phí khi lựa chọn phiên bản cắt giảm cấu hình này. Hiện Asus chưa công bố thông tin mở bán mã sản phẩm UX3607QA tại thị trường Bắc Mỹ.