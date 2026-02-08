Athletic Bilbao hét giá 80 triệu euro, làm khó kế hoạch chiêu mộ Aymeric Laporte của Barca Athletic Bilbao khẳng định chỉ để Aymeric Laporte gia nhập Barcelona nếu đối thủ chấp nhận kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng 80 triệu euro.

Athletic Bilbao vừa đưa ra thông điệp đanh thép gửi tới Barcelona liên quan đến tương lai của trung vệ Aymeric Laporte. Đội bóng xứ Basque khẳng định gã khổng lồ xứ Catalan chỉ có thể sở hữu chữ ký của ngôi sao này nếu chấp nhận kích hoạt toàn bộ điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 80 triệu euro.

Athletic Bilbao đòi 80 triệu euro cho Aymeric Laporte

Tầm ngắm từ Barcelona sau kỳ World Cup 2026

Kế hoạch chiêu mộ Aymeric Laporte của Barcelona bùng lên mạnh mẽ sau khi trung vệ người Tây Ban Nha thể hiện phong độ ấn tượng tại World Cup 2026. Giám đốc thể thao Deco được cho là đã trực tiếp theo dõi sát sao từng màn trình diễn của hậu vệ này nhằm đánh giá năng lực và tìm kiếm giải pháp nâng cấp hàng phòng ngự cho đội chủ sân Camp Nou.

Sự điềm tĩnh trong khả năng tịnh tiến bóng cùng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao giúp Laporte trở thành mẫu trung vệ lệch trái lý tưởng mà Barcelona đang khao khát. Tuy nhiên, tham vọng của đội bóng xứ Catalan lập tức chạm phải bức tường kiên cố do Athletic Bilbao dựng lên.

Lập trường cứng rắn của đội bóng xứ Basque

Athletic Bilbao thông báo trực tiếp tới đại diện Barcelona rằng Laporte không phải cầu thủ để đàm phán giảm giá. Ban lãnh đạo Bilbao kiên quyết giữ vững lập trường: 80 triệu euro là con số duy nhất để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng.

Trở lại khoác áo Athletic Bilbao vào năm 2025 sau giai đoạn thi đấu cho câu lạc bộ Al Nassr, Laporte nhanh chóng lấy lại vị thế trụ cột không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật của đội bóng. Trung vệ giàu kinh nghiệm này đóng vai trò nhân tố then chốt ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Việc quyết tâm giữ chân Laporte được xem là ưu tiên hàng đầu của Bilbao để chuẩn bị cho những mục tiêu quan trọng ở mùa giải mới.