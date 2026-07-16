Atlètic Club d'Escaldes ngược dòng phút 90, Mornar đánh rơi chiến thắng Atlètic Club d'Escaldes ngược dòng thắng Mornar 2-1 tại Gradski Stadion, Podgorica ở vòng loại thứ nhất UEFA Europa Conference League, khép lại trận đấu mà Mornar đánh rơi lợi thế dẫn trước.

Mornar 1 - 2 Atlètic Club d'Escaldes Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Mornar tiếp đón Atlètic Club d'Escaldes.

20' J. Dasic đưa Mornar vượt lên 1-0 Phút 20', J. Dasic ghi bàn cho Mornar sau đường kiến tạo của D. Zoric, mở tỷ số 1-0 trước Atlètic Club d'Escaldes. Mornar có khởi đầu thuận lợi tại Stadion Topolica.

25' S. Denkovic nhận thẻ vàng Phút 25', S. Denkovic của Mornar nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Đây là lời cảnh báo sớm cho cầu thủ Mornar trong thế trận đội nhà đang dẫn trước.

41' N. Vieira nhận thẻ vàng Phút 41, N. Vieira của Atlètic Club d'Escaldes nhận thẻ vàng. Đây là lời cảnh báo với đội khách trong bối cảnh họ đang bị Mornar dẫn trước.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Atlètic Club d'Escaldes thay người đầu hiệp hai Phút 46', J. L. Assoubre vào sân thay H. Bouharma bên phía Atlètic Club d'Escaldes. Đội khách có sự điều chỉnh ngay sau giờ nghỉ trong bối cảnh đang bị Mornar dẫn trước.

50' M. Blasco nhận thẻ vàng Phút 50, M. Blasco của Atlètic Club d'Escaldes nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là lần thứ hai Atlètic Club d'Escaldes bị cảnh cáo trong trận, trong bối cảnh đội đang bị dẫn 0-1.

63' Mornar điều chỉnh nhân sự ở phút 63 Phút 63, Mornar đưa M. Rovcanin vào sân thay S. Denkovic. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đầu tiên được ghi nhận trong hiệp hai của đội chủ nhà.

64' P. Vukcevic nhận thẻ vàng Phút 64, P. Vukcevic của Mornar nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Mornar cần giữ sự tỉnh táo khi đang dẫn trước Atlètic Club d'Escaldes.

64' J. L. Assoubre nhận thẻ vàng Phút 64', J. L. Assoubre của Atlètic Club d'Escaldes bị trọng tài cảnh cáo bằng thẻ vàng. Đây là thẻ vàng thứ ba của Atlètic Club d'Escaldes, cho thấy đội khách đang chịu sức ép trong nỗ lực tìm bàn gỡ.

68' Atlètic Club d'Escaldes thay người phút 68 Phút 68, Atlètic Club d'Escaldes đưa B. Morales vào sân thay J. Barragan. Đội khách đang bị dẫn 0-1 và cần thêm sức bật cho những phút còn lại.

72' Mornar thay người ở phút 72 Phút 72, N. Vujnovic vào sân thay D. Zoric bên phía Mornar. Đội chủ nhà bổ sung nhân sự trong bối cảnh đang nắm lợi thế trước Atlètic Club d'Escaldes.

72' Mornar thay người ở phút 72 Phút 72, Mornar đưa B. Dubljevic vào sân thay A. Kaludjerovic. Đây có thể là sự điều chỉnh nhằm làm mới đội hình trong thời điểm Mornar đang dẫn trước.

79' Atlètic Club d'Escaldes thay người phút 79 Phút 79', Atlètic Club d'Escaldes đưa J. Sanmarful vào sân thay B. Sohaib. Sự thay đổi này mang đến thêm lựa chọn cho đội bóng trong quãng thời gian còn lại.

90' D. Valero gỡ hòa cho Atlètic Club d'Escaldes Phút 90, D. Valero bình tĩnh thực hiện thành công quả phạt đền, đưa Atlètic Club d'Escaldes gỡ hòa 1-1. Bàn thắng đến ở thời điểm cuối trận, tạo nên màn bám đuổi đầy kịch tính.

90+3' D. Valero sút phạt đền, Atlètic Club d'Escaldes vượt lên Phút 90+3, D. Valero lạnh lùng lập công trên chấm phạt đền, đưa Atlètic Club d'Escaldes vượt lên dẫn trước với tỷ số 1-2.

90+5' Didi vào sân ở phút bù giờ Phút 90+5', Didi vào sân thay D. Valero bên phía Atlètic Club d'Escaldes. Đây là sự điều chỉnh ở những phút cuối, khi Atlètic Club d'Escaldes đang nắm lợi thế 1-2.

KT Kết thúc: Mornar 1-2 Atlètic Club d'Escaldes Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 03:42 17/07/2026

Đội hình chính thức Mornar Sơ đồ 4-3-3 · HLV Vesco Stesevic Atlètic Club d'Escaldes Sơ đồ 4-3-3 · HLV Marti Riverola 24 Benjamin Krijestarac 33 Nikola Stijepović 15 Jovan Baošić 6 Ilija Martinović 97 Petar Vukčević 17 Jovan Dašić 18 Darko Zorić 4 Andrija Kaluđerović 11 Yann Michael Yao 7 Stefan Denković 10 Demir Skrijelj 1 Adriá Fernandez 49 Adrià Gallego 15 Sergio Rodriguez 5 Chinchu 3 Marcos Blasco 14 Hamza Ryahi 6 Emanoel 10 Gemelson Vieira 11 David Valero Climent 7 Juan Barragan 17 Sohaib Boulayoune Dự bị Mornar 13 Vasilije Stojanović 14 Nikola Vuković 16 Filip Mitrović 32 Velimir Ljutica 8 Marko Đurišić 21 Matija Rovčanin 23 Balša Dubljević 99 Vukas Dragović 19 Nikola Vujnović Atlètic Club d'Escaldes 30 Pacho Cano 19 Diego Fernandes Antunes 23 Kevin Olah 8 Jean Luc 9 Borja Morales Osuna 20 Jota Cập nhật đội hình lúc 01:25 17/07/2026

Thông tin trận đấu

Mornar sẽ đối đầu Atlètic Club d'Escaldes tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 01:45 ngày 17/07/2026 trên sân Stadion Topolica.

Đây là cuộc chạm trán mà sự khác biệt về trạng thái thi đấu gần nhất và kết quả đối đầu có thể ảnh hưởng đáng kể đến cách hai đội nhập cuộc. Mornar cần phản ứng sau thất bại, còn Atlètic Club d'Escaldes bước vào trận với sự tự tin cao hơn sau chiến thắng gần nhất.

Mornar cần thay đổi sau thất bại gần nhất

Phong độ gần nhất của Mornar được ghi nhận bằng một trận thua. Dù chỉ là một kết quả đơn lẻ, thất bại này đặt ra yêu cầu rõ ràng về khả năng kiểm soát trận đấu và duy trì sự ổn định trong những thời điểm quan trọng.

Trên sân Stadion Topolica, Mornar có thể hướng đến cách nhập cuộc thận trọng hơn thay vì đẩy cao tốc độ ngay từ đầu. Việc giữ cự ly đội hình hợp lý sẽ giúp đội chủ nhà hạn chế khoảng trống, đồng thời tạo nền tảng cho những đợt lên bóng có tổ chức. Khi không có thêm thông tin về đội hình dự kiến hay sơ đồ chiến thuật, điểm đáng chú ý nhất vẫn là khả năng Mornar chuyển hóa lợi thế sân nhà thành sức ép thực tế.

Atlètic Club d'Escaldes có lợi thế tâm lý

Atlètic Club d'Escaldes giành chiến thắng ở trận gần nhất, một tín hiệu tích cực trước chuyến làm khách tại Stadion Topolica. Kết quả này có thể giúp đội khách nhập cuộc với tâm lý chủ động hơn, đặc biệt trong các tình huống tranh chấp và triển khai bóng.

Tuy nhiên, chiến thắng gần nhất không đồng nghĩa Atlètic Club d'Escaldes sẽ dễ dàng kiểm soát toàn bộ trận đấu. Đội khách vẫn phải đối mặt với sức ép từ sân nhà của Mornar và cần duy trì sự tập trung trong cả hai trạng thái: khi cầm bóng và khi lùi về phòng ngự. Khả năng giữ cấu trúc đội hình sẽ là yếu tố quan trọng nếu trận đấu diễn ra giằng co.

Thế đối đầu nghiêng về Atlètic Club d'Escaldes

Trong lần đối đầu gần nhất được ghi nhận, Mornar chưa có chiến thắng hay trận hòa, còn Atlètic Club d'Escaldes giành chiến thắng. Xu hướng này tạo cho đội khách một lợi thế tâm lý nhất định, dù không thể thay thế cho màn trình diễn trong trận đấu sắp tới.

Với Mornar, mục tiêu trước mắt là phá vỡ ảnh hưởng của kết quả đối đầu bằng một màn trình diễn chắc chắn và kiên nhẫn. Atlètic Club d'Escaldes sẽ muốn tận dụng sự tự tin hiện có, nhưng phải tránh để lợi thế tâm lý biến thành sự chủ quan.

Nhận định trước trận

Trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi cách hai đội xử lý những thời điểm chuyển trạng thái. Mornar cần cải thiện phản ứng sau thất bại gần nhất và tận dụng không gian quen thuộc tại Stadion Topolica. Trong khi đó, Atlètic Club d'Escaldes có cơ sở để tự tin nhờ chiến thắng gần nhất cùng kết quả thuận lợi ở lần đối đầu trước.

Không có đủ thông tin để khẳng định đội nào sẽ áp đặt thế trận hoặc lựa chọn sơ đồ cụ thể. Dù vậy, cán cân tâm lý hiện nghiêng về Atlètic Club d'Escaldes, còn lợi thế sân nhà là điểm tựa quan trọng của Mornar. Vì thế, đây có thể là cuộc đấu đòi hỏi sự kiên nhẫn, kỷ luật và khả năng tận dụng cơ hội của cả hai đội.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Mornar · 0 thắng 0 hòa Atlètic Club d'Escaldes · 1 thắng Atlètic Club d'Escaldes 2 - 1 Mornar ACD

Mornar 5 trận gần nhất B H T T T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 2 Thủng lưới Atlètic Club d'Escaldes 5 trận gần nhất T T T B T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới