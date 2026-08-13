Atletico Madrid chính thức chốt thỏa thuận chiêu mộ trung vệ Cristian Romero từ Tottenham Hotspur Chuyên gia Fabrizio Romano xác nhận Atletico Madrid đạt thỏa thuận chiêu mộ trung vệ Cristian Romero với mức phí 40 triệu euro, chia tay Tottenham Hotspur.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano đã chính thức bật ký hiệu "Here we go" cho thương vụ Cristian Romero gia nhập Atletico Madrid. Đội bóng Tây Ban Nha đã đạt thỏa thuận chung cuộc với Tottenham Hotspur để sở hữu tuyển thủ Argentina với tổng gói phí chuyển nhượng 40 triệu euro (tương đương 34,2 triệu bảng) đã bao gồm các khoản phụ phí.

Cristian Romero đạt thoả thuận với Atletico Madrid. Ảnh: Getty Images.

Chi tiết tài chính và điều khoản tương lai

Theo thông tin từ Sky Sports, cấu trúc tài chính của thương vụ được xây dựng dựa trên mức phí cố định kèm các khoản thưởng phụ thuộc vào phong độ thi đấu. Đáng chú ý, Tottenham Hotspur đã cài đặt thành công điều khoản hưởng 15% số tiền chuyển nhượng trong lần bán Romero tiếp theo của Atletico. Đây là nước đi giúp đại diện Bắc London tối ưu hóa lợi ích tài chính với một trung vệ 28 tuổi đang ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp.

Mảnh ghép ưu tiên của HLV Diego Simeone

Trung vệ người Argentina từ lâu đã nằm trong danh sách mục tiêu hàng đầu của HLV Diego Simeone nhằm nâng cấp chất lượng hàng thủ. Ngay khi Romero bày tỏ nguyện vọng tìm kiếm thử thách mới, anh đã ưu tiên gia nhập Atletico Madrid thay vì đàm phán với Inter Milan hay đối thủ cùng thành phố Arsenal. Romero rời sân Tottenham Hotspur Stadium dù bản hợp đồng cũ còn thời hạn tới mùa hè 2029.

Khép lại hành trình 5 năm tại Ngoại hạng Anh

Gia nhập Spurs từ Atalanta vào mùa hè 2021 dưới dạng cho mượn trước khi được mua đứt, Romero đã có 5 mùa giải cống hiến đầy dấu ấn. Anh là nhân tố chủ chốt trong hành trình cùng Tottenham bước lên ngôi vô địch Europa League 2024-25.

Tổng cộng, ngôi sao 28 tuổi có 124 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh, đóng góp 12 bàn thắng và nhận 4 thẻ đỏ. Ở mùa giải vừa qua, bất chấp những lùm xùm liên quan đến ý định trở về Argentina xem đội bóng cũ Belgrano thi đấu, Romero vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp khi ra sân trong trận đấu quyết định. Anh ghi 6 bàn thắng và có 4 đường kiến tạo sau 32 trận, góp công lớn giúp Tottenham trụ hạng thành công.

Theo kế hoạch, Romero sẽ di chuyển đến Madrid trong ít ngày tới để thực hiện thủ tục kiểm tra y tế trước khi hoàn tất hợp đồng chính thức.