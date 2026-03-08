Atletico Madrid đàm phán chiêu mộ Mohamed Salah: Cú hích thay thế Griezmann Atletico Madrid đã mở đàm phán chiêu mộ Mohamed Salah theo dạng tự do với hợp đồng 2 năm, hướng tới việc kết hợp ngôi sao Ai Cập cùng Julian Alvarez.

Khép lại chặng đường 9 năm đầy vinh quang tại Liverpool với 257 bàn thắng sau 442 trận đấu chính thức, Mohamed Salah đang đứng trước bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Thay vì lựa chọn các bến đỗ giàu sang tại Trung Đông, tiền đạo người Ai Cập nhận được lời đề nghị đầy sức hút về mặt chuyên môn từ Atletico Madrid.

Phương án hoàn hảo thay thế Antoine Griezmann

Theo các báo cáo từ Fichajes, đại diện thành Madrid đã chính thức bắt đầu đàm phán để nắm bắt yêu cầu lương thưởng cùng mức độ sẵn sàng gia nhập La Liga của ngôi sao 34 tuổi. Đội chủ sân Metropolitano đề xuất bản hợp đồng kéo dài đến tháng 6/2028, trong đó năm thứ ba sẽ phụ thuộc vào số trận ra sân cùng các mục tiêu chuyên môn cụ thể.

Atletico Madrid nhắm Salah. Ảnh: Getty.

Sự xuất hiện của Salah được xem là phương án thay thế trực tiếp cho Antoine Griezmann. Tốc độ, sự linh hoạt khi thi đấu ở hành lang cánh phải lẫn vị trí tiền đạo lùi của thủ lĩnh hàng công người Ai Cập hứa hẹn tạo nên cặp bài trùng hiệu quả bên cạnh Julian Alvarez trên hàng công Atletico.

Bài toán tài chính từ mức lương khổng lồ

Bên cạnh yếu tố chuyên môn và suất đá chính thường xuyên tại đấu trường châu Âu, việc sở hữu Salah mà không mất phí chuyển nhượng giúp đại diện Madrid tập trung nguồn lực tài chính vào mức lót tay và đãi ngộ cá nhân. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất hiện tại nằm ở mức thù lao khi cựu sao Liverpool từng nhận gần 400.000 bảng mỗi tuần tại Anh.

Con số khổng lồ này từng khiến Besiktas phải rút khỏi cuộc đua, đồng thời khiến đại diện Tây Ban Nha gặp nhiều khó khăn nếu phải cạnh tranh tài chính với các đề nghị từ Ả Rập Xê Út. Thương vụ phụ thuộc hoàn toàn vào việc tiền đạo 34 tuổi có chấp nhận giảm sâu mức thu nhập hay không. Atletico Madrid kỳ vọng chốt xong các thỏa thuận cá nhân trước khi giải đấu chính thức khởi tranh để hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế.