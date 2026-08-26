Atletico Madrid đanh thép đóng sập cánh cửa chuyển nhượng Julian Alvarez sang Barcelona Giám đốc điều hành Atletico Madrid thẳng thừng từ chối đàm phán với Barcelona về thương vụ Julian Alvarez, dập tắt mọi đồn đoán chuyển nhượng tiền đạo này.

Tham vọng củng cố hàng công của Barcelona vừa phải hứng chịu một đòn giáng mạnh mẽ. Cựu Chủ tịch Barcelona, ông Joan Gaspart, đã công khai tiết lộ lập trường cứng rắn không thể lay chuyển từ phía ban lãnh đạo Atletico Madrid đối với tương lai của tiền đạo Julian Alvarez.

Tương lai Alvarez đang vô cùng bất định. Ảnh: Getty.

Thông điệp đanh thép từ người đứng đầu Atletico

Xuất hiện trong buổi trò chuyện trực tiếp với nhà báo Gerard Romero trên kênh truyền hình Jijantes FC, ông Joan Gaspart chia sẻ về cuộc trao đổi gần nhất giữa mình và Giám đốc điều hành Atletico Madrid, ông Miguel Angel Gil Marin. Câu trả lời dứt khoát từ đại diện đội bóng thủ đô Madrid đã cho thấy mức độ phức tạp của thương vụ này.

"Tôi đã trò chuyện với Gil Marin vào ngày hôm qua. Ông ấy đã nói với tôi rằng nếu tôi muốn hỏi ông ấy về Barcelona và trường hợp của Julian Alvarez, thì tốt nhất là đừng làm lãng phí thời gian của mình thêm nữa", cựu lãnh đạo Barcelona thuật lại chi tiết cuộc hội thoại.

Rào cản lớn ngăn Alvarez đến Camp Nou

Tuyên bố thẳng thắn của CEO Gil Marin đã dập tắt mọi hy vọng từ phía đội chủ sân Camp Nou trong kỳ chuyển nhượng này. Atletico Madrid duy trì quan điểm rõ ràng: họ không có bất kỳ lý do hay áp lực nào để ngồi vào bàn đàm phán, nhất là khi đối tác lại chính là một trong những đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại La Liga.

Dù thời gian qua ngôi sao người Argentina phải đối mặt với áp lực từ sự phản ứng gay gắt và tiếng la ó của các cổ động viên trên khán đài, ban lãnh đạo Atletico vẫn quyết tâm giữ chân anh bằng mọi giá.

Về phía Julian Alvarez, chân sút này được cho là không mặn mà trước sự quan tâm từ Arsenal mà chỉ hướng sự ưu tiên về phía Barcelona. Dẫu vậy, trước sự cự tuyệt quyết liệt từ đội chủ quản Atletico Madrid, tương lai của tiền đạo người Argentina nhiều khả năng vẫn sẽ rơi vào trạng thái bế tắc trong ngắn hạn.