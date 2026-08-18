Atletico Madrid đóng cửa chuyển nhượng, Julian Alvarez bế tắc trong thương vụ sang Barcelona Tương lai của Julian Alvarez gặp bế tắc khi Atletico Madrid từ chối bán anh cho Barcelona, buộc tiền đạo Argentina phải tập trung thi đấu ở mùa giải mới.

Tương lai của Julian Alvarez tại Atletico Madrid gần như đã đi đến hồi kết về mặt thủ tục chuyển nhượng khi đội bóng thủ đô Tây Ban Nha kiên quyết ngăn cản anh gia nhập Barcelona. Dù chân sút người Argentina từng công khai bày tỏ mong muốn ra đi, cánh cửa rời sân Metropolitano trong kỳ chuyển nhượng hè này coi như đã hoàn toàn khép lại.

Alvarez khó lòng rời Atletico trong hè này. Ảnh: Getty.

Thái độ cứng rắn của ban lãnh đạo Atletico Madrid

Sự việc bắt đầu bùng nổ từ thời điểm diễn ra World Cup, khi Julian Alvarez tuyên bố ý định rời Metropolitano để khoác áo Barcelona. Lời chia sẻ của tiền đạo trẻ đã thắp lên hy vọng cho đội chủ sân Camp Nou về một thương vụ bom tấn. Tuy nhiên, Atletico Madrid nhanh chóng dập tắt mọi khả năng đàm phán bằng thái độ dứt khoát.

Giám đốc điều hành Miguel Angel Gil lên tiếng khẳng định chắc chắn rằng câu lạc bộ sẽ không nhượng lại ngôi sao Argentina với bất kỳ giá nào, dù nhận được mức giá 150 triệu hay 200 triệu euro. Động thái này cho thấy quan điểm tuyệt đối không nhượng bộ đối thủ trực tiếp tại giải quốc nội từ phía thượng tầng Atletico Madrid.

Sự chuyên nghiệp trên sân tập và cuộc đối thoại với Diego Simeone

Ngày 10/8, Julian Alvarez chính thức trở lại hội quân cùng các đồng đội tham dự World Cup gồm Baena, Llorente và Musso để tiến hành kiểm tra y tế bắt buộc. Sau chuyến du đấu Hàn Quốc, anh đã có cuộc gặp trực tiếp với HLV Diego Simeone vào thứ Tư.

Trong không khí ôn hòa và tôn trọng lẫn nhau, chiến lược gia đồng hương giải thích rõ phán quyết từ ban lãnh đạo là không thể thay đổi, đồng thời khẳng định trách nhiệm của ông là tập trung hỗ trợ Alvarez về mặt chuyên môn. Trái với những tin đồn về một cuộc nổi loạn, chân sút người Argentina thể hiện thái độ rất chuyên nghiệp, không bỏ tập hay gây áp lực lên câu lạc bộ.

Anh nuốt trọn các giáo trình thể lực nặng để chuẩn bị cho trận mở màn La Liga gặp Malaga, hoặc cuộc chạm trán Villarreal ở vòng đấu tiếp theo. Bầu không khí căng thẳng ban đầu nhanh chóng trôi qua, thay vào đó là sự cởi mở và hòa nhập trở lại với toàn đội.

Pubill chào đón Alvarez trong buổi tập gần nhất. Ảnh: Atletico.

Barcelona bế tắc và áp lực lớn từ cổ động viên

Bất chấp thị trường chuyển nhượng vẫn còn thời hạn, Atletico Madrid không có ý định thay đổi lộ trình đã đề ra. Về phía Barcelona, dù luôn coi Alvarez là mục tiêu hàng đầu trên hàng công, họ vẫn chưa đưa ra lời đề nghị mới nào ngoài phương án 100 triệu euro trả góp đã bị từ chối trước đó. Đội bóng xứ Catalonia cũng bận rộn hoàn tất các bản hợp đồng mới như Adeyemi, Gordon, Cancelo và chuẩn bị đón Rodri từ Man City.

Thách thức lớn nhất đối với Julian Alvarez lúc này không chỉ là lấy lại phong độ thi đấu mà còn là vượt qua sức ép tâm lý từ chính các cổ động viên nhà. Mối quan hệ giữa tiền đạo này và người hâm mộ Atletico đã rạn nứt sau tuyên bố đòi ra đi, và anh sẽ phải đối mặt với những phán quyết khắt khe ngay khi bước ra thảm cỏ Metropolitano.