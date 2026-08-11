Atletico Madrid tiến sát thỏa thuận chiêu mộ Cristian Romero từ Tottenham với giá 34 triệu bảng Atletico Madrid chuẩn bị hoàn tất thương vụ chiêu mộ Cristian Romero với mức phí 34 triệu bảng, vượt qua sự cạnh tranh từ Inter Milan và đối thủ Arsenal.

Atletico Madrid đang tiến rất gần đến việc hoàn tất thỏa thuận chiêu mộ trung vệ Cristian Romero từ Tottenham Hotspur với mức phí chuyển nhượng rơi vào khoảng 34 triệu bảng. Đội bóng Tây Ban Nha hiện trở thành ưu tiên hàng đầu của tuyển thủ Argentina nhờ sức hút mãnh liệt từ phong cách cầm quân của HLV Diego Simeone.

Cristian Romero lọt vào tầm ngắm của Atletico Madrid.

Đòn bẩy tài chính và sức hút từ Diego Simeone

Các cuộc đàm phán giữa Atletico Madrid và Tottenham đã đi đến giai đoạn cuối cùng. Khác biệt giữa hai bên lúc này chỉ còn là những chi tiết nhỏ liên quan đến khoản thanh toán trả trước và cấu trúc phụ phí.

Để dọn đường cho thương vụ đắt giá này, đại diện La Liga đã chủ động tái cơ cấu ngân sách. Họ chuẩn bị chia tay Nahuel Molina sang Roma với giá 14,5 triệu bảng, đồng thời để Matteo Ruggeri gia nhập Aston Villa nhằm thu về 16 triệu bảng. Việc thanh lý hai nhân tố này giúp Atletico Madrid nhanh chóng đáp ứng mức phí 34 triệu bảng mà đội bóng nước Anh yêu cầu.

Đẩy lùi Inter Milan và lời từ chối thẳng thừng với Arsenal

Trận chiến giành chữ ký của trung vệ sinh năm 1998 diễn ra đầy kịch tính trên thị trường chuyển nhượng. Inter Milan từng đạt thỏa thuận về mức phí 34 triệu bảng với Tottenham, nhưng đại diện Serie A buộc phải rút lui do không thể thống nhất các điều khoản cá nhân với ngôi sao người Argentina.

Trong khi đó, Arsenal cũng đã liên hệ với đại diện của Cristian Romero nhằm tìm kiếm phương án vá khoảng trống do William Saliba dính chấn thương. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Tottenham khẳng định lập trường cứng rắn: tuyệt đối không bán trung vệ thủ lĩnh của mình cho đối thủ không đội trời chung cùng thành phố.

Cuộc canh tân hàng thủ tại Bắc London

Cristian Romero đã giữ vai trò trụ cột nơi hàng phòng ngự Tottenham trong suốt nửa thập kỷ qua kể từ khi chuyển đến từ Atalanta. Ở cấp độ đội tuyển, anh tiếp tục khẳng định đẳng cấp thế giới khi cùng tuyển Argentina lọt vào đến trận chung kết World Cup 2026 trước khi để thua sát nút 0-1 trước Tây Ban Nha.

Sở dĩ Tottenham chấp nhận mở đường cho ngôi sao quan trọng nhất hàng thủ ra đi là bởi HLV Roberto De Zerbi đã chuẩn bị sẵn các phương án thay thế chất lượng. Spurs vừa bổ sung trung vệ Marcos Senesi dưới dạng chuyển nhượng tự do, đồng thời chi ra 52 triệu bảng để chiêu mộ tài năng trẻ John Paul van Hecke từ Brighton.

Việc đàm phán dự kiến sẽ hoàn tất trong ít ngày tới. Cập bến Civitas Metropolitano và làm việc cùng chiến lược gia đồng hương Diego Simeone hứa hẹn sẽ mở ra chương mới đầy bùng nổ cho sự nghiệp của Cristian Romero.