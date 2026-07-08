Atomfall: Trải nghiệm sinh tồn hậu tận thế tại Anh đang giảm giá 60% trên Steam Với bối cảnh thảm họa hạt nhân những năm 1960 tại Anh, Atomfall đang thu hút cộng đồng game thủ nhờ lối chơi tự do và mức giá ưu đãi chỉ 19,99 USD trên Steam.

Atomfall là tựa game hành động sinh tồn góc nhìn thứ nhất do Rebellion Developments phát triển và phát hành. Lấy cảm hứng từ bối cảnh nước Anh thập niên 1960 sau một thảm họa hạt nhân, trò chơi đưa game thủ vào hành trình giải mã những bí ẩn đằng sau vùng cách ly. Hiện tại, sản phẩm này đang nhận được sự chú ý lớn khi áp dụng mức giảm giá sâu 60% trên nền tảng Steam.

Khung cảnh môi trường trong trò chơi Atomfall.

Thế giới mở và cơ chế sinh tồn khắc nghiệt

Trong Atomfall, mục tiêu cốt lõi của người chơi là thoát khỏi vùng cách ly trong khi tìm kiếm sự thật về thảm họa hạt nhân đã xảy ra tại miền tây nước Anh. Trò chơi cung cấp một thế giới mở rộng lớn và năng động với nhiều cảnh quan khác nhau, từ vùng nông thôn thanh bình đến các thung lũng sâu, hầm trú ẩn quân sự và những ngôi làng bỏ hoang.

Để thành công, người chơi cần tập trung vào việc thu thập nhu yếu phẩm và nguyên liệu để chế tạo vũ khí, công cụ hỗ trợ. Một điểm nhấn kỹ thuật đáng lưu ý là hệ thống quản lý thể lực và nhịp tim. Người chơi không thể tấn công hoặc chạy trốn liên tục mà phải điều phối sức bền một cách hợp lý để tránh rơi vào tình trạng kiệt sức trước kẻ thù.

Một thành phố trong thế giới của Atomfall.

Đánh giá từ cộng đồng và những điểm gây tranh cãi

Kể từ khi ra mắt vào ngày 27/03/2025, Atomfall đã nhận được khoảng 77% phản hồi tích cực từ hơn 5.400 đánh giá trên Steam. Trò chơi được đánh giá cao nhờ sự tự do trong trải nghiệm, cho phép người chơi theo đuổi nhiều hướng đi khác nhau và thu thập manh mối để xâu chuỗi cốt truyện theo cách riêng.

Tuy nhiên, Atomfall không dành cho tất cả mọi người. Một số người chơi cho rằng cơ chế chiến đấu của game còn thiếu sự mượt mà và độ khó quá cao (punishing), dễ gây nản lòng cho những người mới bắt đầu. Bù lại, bầu không khí u ám đặc trưng và đồ họa chi tiết lại là những yếu tố giữ chân những người hâm mộ dòng game sinh tồn cổ điển.

Nhân vật NPC trong trò chơi Atomfall.

Thông tin về mức giá và thời gian ưu đãi

Hiện tại, Atomfall đang được niêm yết với mức giá 19,99 USD, giảm đáng kể so với mức giá gốc 49,99 USD. Theo dữ liệu từ SteamDB, chương trình giảm giá 60% này sẽ kéo dài đến hết ngày 09/07/2026. Đây được coi là mức giá tốt nhất từ trước đến nay để người chơi có thể tiếp cận một tựa game thế giới mở có chiều sâu về cốt truyện và bối cảnh lịch sử giả tưởng.

Người chơi cũng được khuyến khích tương tác thường xuyên với các nhân vật không người lái (NPC) trong game để mở khóa thêm các tình tiết ẩn, giúp việc khám phá vùng đất hậu tận thế tại Anh trở nên trọn vẹn hơn.