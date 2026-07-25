Auckland FC đụng độ Tottenham: Thử nghiệm triết lý De Zerbi và dàn tân binh đắt giá Tottenham bước vào trận giao hữu với Auckland FC tại New Zealand, đánh dấu màn thử nghiệm chiến thuật và lắp ghép dàn tân binh đắt giá dưới thời HLV Roberto De Zerbi.

Chuyến du đấu tiền mùa giải của Tottenham Hotspur tiếp tục đi qua cột mốc đáng chú ý khi họ chạm trán Auckland FC tại sân vận động Eden Park, Auckland. Đây không chỉ là màn đọ sức lịch sử lần đầu tiên giữa hai đội bóng, mà còn là bài kiểm tra diện rộng đối với triết lý bóng đá của tân HLV Roberto De Zerbi cùng dàn tân binh chất lượng vừa cập bến Bắc London.

HLV Roberto De Zerbi hứa hẹn mang lại cho Tottenham một diện mạo mới.

Dấu ấn chiến thuật De Zerbi-ball và sự nhập cuộc của các tân binh

Sau chiến thắng 1-0 trước MK Dons, Tottenham đang từng bước định hình phong cách kiểm soát bóng chủ động và áp đặt lối chơi ngay bên phần sân đối phương. HLV Roberto De Zerbi mang sang chuyến du đấu 35 cầu thủ nhằm tìm ra công thức tối ưu cho sơ đồ 4-2-3-1 đặc trưng.

Dù vắng mặt một số nhân tố như Pedro Porro, Djed Spence, Marcos Senesi hay Mohamed Kudus do chấn thương và thể lực chưa đảm bảo sau World Cup, đại diện Ngoại hạng Anh vẫn sở hữu chiều sâu lực lượng vượt trội. Sự chú ý sẽ dồn vào các tân binh đắt giá như Andy Robertson, Sandro Tonali, Jan Paul van Hecke và Mateus Fernandes. Trong đó, Fernandes vừa để lại dấu ấn đậm nét với cú vô-lê đẹp mắt ghi bàn thắng duy nhất ở trận đấu trước.

Mateus Fernandes ghi bàn trong ngày ra mắt.

Thử thách lớn cho bản lĩnh của nhà vô địch A-League

Bên kia chiến tuyến, Auckland FC bước vào cuộc đối đầu này với vị thế là nhà vô địch của giải A-League Championship sau khi vượt qua Sydney FC trên chấm luân lưu kịch tính. Mặc dù vậy, đội bóng của HLV Steve Corica đã trải qua quãng nghỉ dài và chỉ mới tập luyện trở lại, khiến cảm giác bóng cũng như nền tảng thể lực chưa đạt trạng thái tối ưu.

Đối diện với một đối thủ áp đảo về mặt đẳng cấp, HLV Steve Corica dự kiến sẽ thiết lập khối phòng ngự lùi sâu với sơ đồ 5-3-2 nhằm bịt kín các khoảng trống trước khung thành của thủ môn Woud. Điểm tựa quan trọng nhất ở hàng thủ Auckland FC chính là hậu vệ giàu kinh nghiệm Hiroki Sakai, người sẽ chịu trách nhiệm hóa giải các đợt hãm thành từ hành lang cánh của Spurs.

Tập trung vào các điểm nóng chiến thuật

Trận đấu tại Eden Park hứa hẹn sẽ diễn ra sôi động tại hai khu vực chiến lược trên sân. Đầu tiên là cuộc chiến ở khu vực trung tuyến giữa bộ ba Howieson - Bayliss - Gallegos bên phía Auckland FC và cặp tiền vệ trung tâm Tonali - Fernandes của Tottenham. Khả năng thoát pressing và luân chuyển bóng nhanh của bộ đôi tân binh bên phía Spurs sẽ quyết định hoàn toàn nhịp độ trận đấu.

Bên cạnh đó, hành lang cánh trái của Spurs với sự phối hợp giữa tân binh Andy Robertson và tiền đạo trẻ Mathys Tel hứa hẹn tạo nên áp lực liên tục lên hệ thống phòng ngự do Sakai chỉ huy. Với đẳng cấp chênh lệch rõ rệt, đại diện nước Anh hoàn toàn đủ khả năng làm chủ thế trận để hướng tới một chiến thắng thuyết phục.

Đội hình dự kiến

Auckland FC (5-3-2): Woud; Sakai, Vicelich, Carey, Pijnaker, Elliot; Howieson, Bayliss, Gallegos; Brook, Cosgrove.

Tottenham Hotspur (4-2-3-1): Kinsky; Gray, Van Hecke, Davies, Robertson; Fernandes, Tonali; Yang, Gallagher, Tel; Solanke.