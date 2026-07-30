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    Auda thắng đậm FCSB, Diedhiou lập cú đúp ở Riga

    Đại Ngàn30/07/2026 19:08

    Auda đánh bại FCSB 4-1 tại Skonto, Rīga, ở vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League. Diedhiou lập cú đúp, giúp Auda giành chiến thắng thuyết phục, còn FCSB phải nhận thất bại đậm.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận Auda 4-1 FCSB: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    Auda4 - 1FCSBKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Auda tiếp đón FCSB.

    • 33'A. Arroyo nhận thẻ vàng ở phút 33

      Phút 33, A. Arroyo của Auda nhận thẻ vàng. Đây là lời cảnh báo buộc cầu thủ này phải thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

    • 34'J. Dawa nhận thẻ vàng

      Phút 34, J. Dawa của FCSB nhận thẻ vàng vì lỗi giữ người. Trọng tài tiếp tục phải can thiệp khi trận đấu diễn ra quyết liệt.

    • 45+2'B. Diedhiou giúp Auda vượt lên

      Phút 45+2', B. Diedhiou lập công, đưa Auda vượt lên dẫn trước FCSB 1-0. Auda mở tỷ số ngay trước giờ nghỉ.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 46'FCSB thay người đầu hiệp hai

      Phút 46', Joao Paulo vào sân thay R. Radunovic bên phía FCSB. Đội khách có sự điều chỉnh ngay sau giờ nghỉ, trong bối cảnh đang bị Auda dẫn trước.

    • 46'FCSB thay người ngay đầu hiệp hai

      Phút 46', FCSB đưa A. Stoian vào sân thay V. Cretu. Đội khách có sự điều chỉnh khi đang bị Auda dẫn 1-0.

    • 46'B. Diedhiou nhận thẻ vàng đầu hiệp hai

      Phút 46', B. Diedhiou của Auda nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Đội chủ nhà cần giữ sự tỉnh táo khi đang dẫn 1-0.

    • 58'Joao Paulo đưa FCSB trở lại thế cân bằng

      Phút 58, Joao Paulo dứt điểm ghi bàn cho FCSB sau đường kiến tạo của O. Popescu, đưa tỷ số lên 1-1. FCSB đã đáp trả mạnh mẽ sau khi bị Auda dẫn trước.

    • 64'Auda thay người ở phút 64

      Phút 64', Auda đưa S. Aranda vào sân thay O. Rubenis. Đội bóng Latvia thực hiện điều chỉnh nhân sự trong thế trận đang giằng co.

    • 66'A. Appiah vào sân, Auda thay đổi nhân sự

      Phút 66', A. Appiah vào sân thay E. Daskevics bên phía Auda, khi tỷ số đang là 1-1. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý trong thế trận cân bằng.

    • 67'FCSB điều chỉnh nhân sự ở phút 67

      Phút 67, M. Toma vào sân thay A. Boutoutaou bên phía FCSB. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý của FCSB trong thế trận đang trở lại cân bằng.

    • 67'B. Diedhiou đưa Auda vượt lên

      Phút 67', B. Diedhiou lập công, đưa Auda vượt lên dẫn trước FCSB với tỷ số 2-1. Đội chủ nhà một lần nữa tạo lợi thế sau khi thế cân bằng được thiết lập.

    • 77'FCSB điều chỉnh nhân sự ở phút 77

      Phút 77', FCSB đưa E. Gnahore vào sân thay F. Tanase. Đây là điều chỉnh nhân sự của FCSB khi Auda đang dẫn 2-1.

    • 82'Auda thay người ở phút 82

      Phút 82, Auda đưa M. Fofana vào sân thay E. Bongemba. Đây là sự điều chỉnh nhân sự trong những phút cuối trận.

    • 82'Y. Traore nhận thẻ vàng

      Phút 82, Y. Traore (Auda) nhận thẻ vàng vì lỗi kéo người.

    • 84'K. Kone giúp Auda nới rộng cách biệt

      Phút 84, K. Kone lập công, giúp Auda nới rộng cách biệt lên 3-1 trước FCSB.

    • 86'Auda thay người ở phút 86

      Phút 86', Auda đưa R. Kragliks vào sân thay B. Diedhiou. Đây là sự điều chỉnh nhân sự ở thời điểm cuối trận.

    • 90+3'T. Hrvoj giúp Auda nới rộng cách biệt 4-1

      Phút 90+3', T. Hrvoj lập công cho Auda, nâng tỷ số lên 4-1 trước FCSB. Pha lập công muộn giúp Auda tạo khoảng cách rất lớn ở thời điểm cuối trận.

    • KTKết thúc: Auda 4-1 FCSB

      Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 1.

    Cập nhật lúc 00:57 31/07/2026

    Đội hình chính thức
    Auda
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Didier Zanetti
    FCSB
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Marius Baciu
    98
    Nils Purins
    2
    Tin Hrvoj
    18
    Ariel Arroyo
    4
    Moussa Ouedraogo
    71
    Oskars Rubenis
    8
    Edvin Bongemba
    20
    Youba Traore
    10
    Wally Fofana
    17
    Eduards Daskevics
    47
    Kader Kone
    25
    Barthelemy Diedhiou
    32
    Ștefan Târnovanu
    2
    Valentin Crețu
    5
    Joyskim Dawa
    3
    André Duarte
    4
    Ricardo Pădurariu
    28
    Aymen Boutoutaou
    33
    Risto Radunović
    10
    Florin Tănase
    31
    Juri Cisotti
    9
    Daniel Bîrligea
    7
    Octavian Popescu
    Dự bị
    Auda
    1 Raivo Sturins12 Niks Daniels Aleksandrovs6 Ralfs Kragliks80 Sebastian Aranda46 Jayen Gerold77 Jevgenijs Minins14 Hussaini Ibrahim7 Andrews Appiah23 Mohamoud Fofana
    FCSB
    13 Matei Popa34 Mihai Udrea77 Luca Stancu97 Ronny Labonne21 Dylan Batubinsika8 Eddy Gnahoré22 Mihai Toma18 João Paulo20 Dennis Politic
    Cập nhật đội hình lúc 22:33 30/07/2026

    Thông tin trận đấu

    Trận đấu: Auda vs FCSB

    Thời gian: 23h00 ngày 30/07/2026

    Sân vận động: Skonto stadions

    Giải đấu: UEFA Europa Conference League

    Auda có điểm tựa từ phong độ và đối đầu

    Auda bước vào cuộc đối đầu với FCSB sau một chiến thắng ở trận gần nhất. Dù dữ liệu phong độ chỉ bao gồm một trận, kết quả này vẫn tạo ra tín hiệu tích cực cho đội chủ nhà trước giờ bóng lăn. Auda có cơ sở để duy trì sự tự tin, đặc biệt khi được thi đấu tại Skonto stadions.

    Đáng chú ý, Auda cũng là đội giành chiến thắng trong lần đối đầu gần nhất giữa hai bên. Xu hướng này giúp cán cân tâm lý nghiêng về phía Auda, dù khoảng cách thực tế giữa hai đội ở thời điểm hiện tại chưa thể đánh giá đầy đủ chỉ từ một trận gần nhất và một lần chạm trán trước đó.

    FCSB cần phản ứng sau trận gần nhất

    FCSB lại đến trận đấu này sau một thất bại. Kết quả đó đặt ra yêu cầu về khả năng phản ứng, từ cách nhập cuộc đến sự ổn định trong các thời điểm chịu sức ép. Khi phải làm khách, FCSB sẽ cần kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu để không để Auda tận dụng lợi thế sân nhà và sự hưng phấn ban đầu.

    Điểm đáng lưu ý là dữ liệu hiện có không cung cấp chuỗi phong độ dài hơn, thành tích sân nhà hoặc sân khách, lực lượng, sơ đồ chiến thuật và các chỉ số chuyên môn khác. Vì vậy, chưa có đủ cơ sở để kết luận đội nào sẽ áp đảo trong phần lớn thời gian.

    Cuộc đấu có thể được quyết định bởi cách nhập cuộc

    Với Auda, phương án hợp lý là tận dụng sự chủ động trên sân nhà, gây sức ép ở những phút đầu và tìm cách duy trì thế trận tích cực từ nền tảng chiến thắng gần nhất. Tuy nhiên, việc đẩy cao đội hình cũng có thể tạo ra khoảng trống nếu FCSB tổ chức phản công nhanh và khai thác được những khu vực phía sau hàng tiền vệ.

    Trong khi đó, FCSB nhiều khả năng phải ưu tiên sự chắc chắn trước khi tìm cơ hội tấn công. Một thế trận thận trọng có thể giúp đội khách giảm sức ép, đồng thời buộc Auda phải kiên nhẫn hơn thay vì liên tục dâng cao. Khả năng chuyển trạng thái của FCSB sẽ là một trong những yếu tố đáng theo dõi, nhưng dữ liệu được cung cấp chưa cho phép xác định cụ thể nhân tố hay khu vực nào sẽ đóng vai trò quyết định.

    Nhận định trước trận

    Auda đang có hai điểm tựa gồm chiến thắng ở trận gần nhất và kết quả thuận lợi trong lần đối đầu gần nhất với FCSB. Ngược lại, đội khách cần nhanh chóng lấy lại sự ổn định sau thất bại vừa qua. Dẫu vậy, vì thông tin phong độ và chuyên môn hiện chỉ ở mức tối thiểu, trận đấu vẫn khó được đánh giá theo hướng một chiều.

    Nhìn chung, lợi thế sân nhà cùng tín hiệu tích cực từ kết quả gần nhất giúp Auda có nền tảng tốt hơn về mặt tinh thần. FCSB vẫn có cơ hội tạo thế cân bằng nếu cải thiện khả năng kiểm soát trận đấu và hạn chế sai sót. Kết quả cuối cùng nhiều khả năng phụ thuộc vào đội tận dụng tốt hơn những thời điểm then chốt, thay vì chỉ dựa trên xu hướng đối đầu trước đó.

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Auda · 1 thắng0 hòaFCSB · 0 thắng
    24/07/2026
    FCSB
    2 - 3
    Auda
    AUD
    Auda
    5 trận gần nhất
    TTTHB
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 3.0)
    2
    Thủng lưới
    FCSB
    5 trận gần nhất
    TBTBT
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    3
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Auda thắng đậm FCSB, Diedhiou lập cú đúp ở Riga
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