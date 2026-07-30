Auda thắng đậm FCSB, Diedhiou lập cú đúp ở Riga Auda đánh bại FCSB 4-1 tại Skonto, Rīga, ở vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League. Diedhiou lập cú đúp, giúp Auda giành chiến thắng thuyết phục, còn FCSB phải nhận thất bại đậm.

Auda 4 - 1 FCSB Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Auda tiếp đón FCSB.

33' A. Arroyo nhận thẻ vàng ở phút 33 Phút 33, A. Arroyo của Auda nhận thẻ vàng. Đây là lời cảnh báo buộc cầu thủ này phải thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

34' J. Dawa nhận thẻ vàng Phút 34, J. Dawa của FCSB nhận thẻ vàng vì lỗi giữ người. Trọng tài tiếp tục phải can thiệp khi trận đấu diễn ra quyết liệt.

45+2' B. Diedhiou giúp Auda vượt lên Phút 45+2', B. Diedhiou lập công, đưa Auda vượt lên dẫn trước FCSB 1-0. Auda mở tỷ số ngay trước giờ nghỉ.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' FCSB thay người đầu hiệp hai Phút 46', Joao Paulo vào sân thay R. Radunovic bên phía FCSB. Đội khách có sự điều chỉnh ngay sau giờ nghỉ, trong bối cảnh đang bị Auda dẫn trước.

46' FCSB thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46', FCSB đưa A. Stoian vào sân thay V. Cretu. Đội khách có sự điều chỉnh khi đang bị Auda dẫn 1-0.

46' B. Diedhiou nhận thẻ vàng đầu hiệp hai Phút 46', B. Diedhiou của Auda nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Đội chủ nhà cần giữ sự tỉnh táo khi đang dẫn 1-0.

58' Joao Paulo đưa FCSB trở lại thế cân bằng Phút 58, Joao Paulo dứt điểm ghi bàn cho FCSB sau đường kiến tạo của O. Popescu, đưa tỷ số lên 1-1. FCSB đã đáp trả mạnh mẽ sau khi bị Auda dẫn trước.

64' Auda thay người ở phút 64 Phút 64', Auda đưa S. Aranda vào sân thay O. Rubenis. Đội bóng Latvia thực hiện điều chỉnh nhân sự trong thế trận đang giằng co.

66' A. Appiah vào sân, Auda thay đổi nhân sự Phút 66', A. Appiah vào sân thay E. Daskevics bên phía Auda, khi tỷ số đang là 1-1. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý trong thế trận cân bằng.

67' FCSB điều chỉnh nhân sự ở phút 67 Phút 67, M. Toma vào sân thay A. Boutoutaou bên phía FCSB. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý của FCSB trong thế trận đang trở lại cân bằng.

67' B. Diedhiou đưa Auda vượt lên Phút 67', B. Diedhiou lập công, đưa Auda vượt lên dẫn trước FCSB với tỷ số 2-1. Đội chủ nhà một lần nữa tạo lợi thế sau khi thế cân bằng được thiết lập.

77' FCSB điều chỉnh nhân sự ở phút 77 Phút 77', FCSB đưa E. Gnahore vào sân thay F. Tanase. Đây là điều chỉnh nhân sự của FCSB khi Auda đang dẫn 2-1.

82' Auda thay người ở phút 82 Phút 82, Auda đưa M. Fofana vào sân thay E. Bongemba. Đây là sự điều chỉnh nhân sự trong những phút cuối trận.

82' Y. Traore nhận thẻ vàng Phút 82, Y. Traore (Auda) nhận thẻ vàng vì lỗi kéo người.

84' K. Kone giúp Auda nới rộng cách biệt Phút 84, K. Kone lập công, giúp Auda nới rộng cách biệt lên 3-1 trước FCSB.

86' Auda thay người ở phút 86 Phút 86', Auda đưa R. Kragliks vào sân thay B. Diedhiou. Đây là sự điều chỉnh nhân sự ở thời điểm cuối trận.

90+3' T. Hrvoj giúp Auda nới rộng cách biệt 4-1 Phút 90+3', T. Hrvoj lập công cho Auda, nâng tỷ số lên 4-1 trước FCSB. Pha lập công muộn giúp Auda tạo khoảng cách rất lớn ở thời điểm cuối trận.

KT Kết thúc: Auda 4-1 FCSB Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 1.

Cập nhật lúc 00:57 31/07/2026

Đội hình chính thức Auda Sơ đồ 4-3-3 · HLV Didier Zanetti FCSB Sơ đồ 4-3-3 · HLV Marius Baciu 98 Nils Purins 2 Tin Hrvoj 18 Ariel Arroyo 4 Moussa Ouedraogo 71 Oskars Rubenis 8 Edvin Bongemba 20 Youba Traore 10 Wally Fofana 17 Eduards Daskevics 47 Kader Kone 25 Barthelemy Diedhiou 32 Ștefan Târnovanu 2 Valentin Crețu 5 Joyskim Dawa 3 André Duarte 4 Ricardo Pădurariu 28 Aymen Boutoutaou 33 Risto Radunović 10 Florin Tănase 31 Juri Cisotti 9 Daniel Bîrligea 7 Octavian Popescu Dự bị Auda 1 Raivo Sturins 12 Niks Daniels Aleksandrovs 6 Ralfs Kragliks 80 Sebastian Aranda 46 Jayen Gerold 77 Jevgenijs Minins 14 Hussaini Ibrahim 7 Andrews Appiah 23 Mohamoud Fofana FCSB 13 Matei Popa 34 Mihai Udrea 77 Luca Stancu 97 Ronny Labonne 21 Dylan Batubinsika 8 Eddy Gnahoré 22 Mihai Toma 18 João Paulo 20 Dennis Politic Cập nhật đội hình lúc 22:33 30/07/2026

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Auda vs FCSB

Thời gian: 23h00 ngày 30/07/2026

Sân vận động: Skonto stadions

Giải đấu: UEFA Europa Conference League

Auda có điểm tựa từ phong độ và đối đầu

Auda bước vào cuộc đối đầu với FCSB sau một chiến thắng ở trận gần nhất. Dù dữ liệu phong độ chỉ bao gồm một trận, kết quả này vẫn tạo ra tín hiệu tích cực cho đội chủ nhà trước giờ bóng lăn. Auda có cơ sở để duy trì sự tự tin, đặc biệt khi được thi đấu tại Skonto stadions.

Đáng chú ý, Auda cũng là đội giành chiến thắng trong lần đối đầu gần nhất giữa hai bên. Xu hướng này giúp cán cân tâm lý nghiêng về phía Auda, dù khoảng cách thực tế giữa hai đội ở thời điểm hiện tại chưa thể đánh giá đầy đủ chỉ từ một trận gần nhất và một lần chạm trán trước đó.

FCSB cần phản ứng sau trận gần nhất

FCSB lại đến trận đấu này sau một thất bại. Kết quả đó đặt ra yêu cầu về khả năng phản ứng, từ cách nhập cuộc đến sự ổn định trong các thời điểm chịu sức ép. Khi phải làm khách, FCSB sẽ cần kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu để không để Auda tận dụng lợi thế sân nhà và sự hưng phấn ban đầu.

Điểm đáng lưu ý là dữ liệu hiện có không cung cấp chuỗi phong độ dài hơn, thành tích sân nhà hoặc sân khách, lực lượng, sơ đồ chiến thuật và các chỉ số chuyên môn khác. Vì vậy, chưa có đủ cơ sở để kết luận đội nào sẽ áp đảo trong phần lớn thời gian.

Cuộc đấu có thể được quyết định bởi cách nhập cuộc

Với Auda, phương án hợp lý là tận dụng sự chủ động trên sân nhà, gây sức ép ở những phút đầu và tìm cách duy trì thế trận tích cực từ nền tảng chiến thắng gần nhất. Tuy nhiên, việc đẩy cao đội hình cũng có thể tạo ra khoảng trống nếu FCSB tổ chức phản công nhanh và khai thác được những khu vực phía sau hàng tiền vệ.

Trong khi đó, FCSB nhiều khả năng phải ưu tiên sự chắc chắn trước khi tìm cơ hội tấn công. Một thế trận thận trọng có thể giúp đội khách giảm sức ép, đồng thời buộc Auda phải kiên nhẫn hơn thay vì liên tục dâng cao. Khả năng chuyển trạng thái của FCSB sẽ là một trong những yếu tố đáng theo dõi, nhưng dữ liệu được cung cấp chưa cho phép xác định cụ thể nhân tố hay khu vực nào sẽ đóng vai trò quyết định.

Nhận định trước trận

Auda đang có hai điểm tựa gồm chiến thắng ở trận gần nhất và kết quả thuận lợi trong lần đối đầu gần nhất với FCSB. Ngược lại, đội khách cần nhanh chóng lấy lại sự ổn định sau thất bại vừa qua. Dẫu vậy, vì thông tin phong độ và chuyên môn hiện chỉ ở mức tối thiểu, trận đấu vẫn khó được đánh giá theo hướng một chiều.

Nhìn chung, lợi thế sân nhà cùng tín hiệu tích cực từ kết quả gần nhất giúp Auda có nền tảng tốt hơn về mặt tinh thần. FCSB vẫn có cơ hội tạo thế cân bằng nếu cải thiện khả năng kiểm soát trận đấu và hạn chế sai sót. Kết quả cuối cùng nhiều khả năng phụ thuộc vào đội tận dụng tốt hơn những thời điểm then chốt, thay vì chỉ dựa trên xu hướng đối đầu trước đó.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Auda · 1 thắng 0 hòa FCSB · 0 thắng FCSB 2 - 3 Auda AUD

Auda 5 trận gần nhất T T T H B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 2 Thủng lưới FCSB 5 trận gần nhất T B T B T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới