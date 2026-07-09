Aurelien Tchouameni gia hạn với Real Madrid đến năm 2031, Man Utd chính thức hụt mục tiêu số một Tiền vệ người Pháp quyết định gắn bó với đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha bằng bản hợp đồng có thời hạn kỷ lục, dưới sự tác động trực tiếp từ tân huấn luyện viên Jose Mourinho.

Mọi hy vọng của Manchester United trong việc đưa Aurelien Tchouameni về sân Old Trafford đã chính thức khép lại. Theo xác nhận từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, tiền vệ người Pháp đã đồng ý các điều khoản để tiếp tục gắn bó với Real Madrid bằng một bản hợp đồng dài hạn, biến anh thành nhân tố nòng cốt trong kỷ nguyên mới tại Santiago Bernabeu.

MU hết hy vọng chiêu mộ Aurelien Tchouameni. Ảnh: Team Talk.

Bước ngoặt từ Jose Mourinho

Trước đó, ban lãnh đạo Man Utd đã đặt Tchouameni làm mục tiêu chiêu mộ hàng đầu cho kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2026. Đội bóng nước Anh tin rằng sức trẻ và khả năng đánh chặn của cầu thủ sinh năm 2000 sẽ là lời giải cho bài toán tuyến giữa vốn đang thiếu sự ổn định. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Jose Mourinho trên băng ghế huấn luyện tại Real Madrid đã thay đổi hoàn toàn cục diện.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha được cho là đã yêu cầu câu lạc bộ giữ chân Tchouameni bằng mọi giá. Trong sơ đồ chiến thuật của Mourinho, tiền vệ người Pháp không chỉ là một "máy quét" đơn thuần mà còn là kiến trúc sư trong việc luân chuyển bóng từ hàng thủ lên tuyến trên. Việc Real Madrid từ chối theo đuổi các ngôi sao khác như Enzo Fernandez hay Rodri là minh chứng rõ nhất cho niềm tin tuyệt đối mà đội bóng dành cho Tchouameni.

Bản hợp đồng kỷ lục và mức đãi ngộ siêu khủng

Theo Fabrizio Romano, các thỏa thuận đã hoàn tất để Tchouameni ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6 năm 2031. Đây là một trong những cam kết dài hạn nhất mà Real Madrid từng thực hiện với một cầu thủ ở khu trung tuyến, cho thấy tầm nhìn chiến lược của câu lạc bộ trong việc duy trì sức mạnh đội hình.

Bên cạnh thời hạn hợp đồng, yếu tố tài chính cũng đóng vai trò then chốt. Nhà báo Ben Jacobs từ talkSPORT tiết lộ, mức lương ròng mà Tchouameni nhận được sẽ rơi vào khoảng 13 triệu euro mỗi năm. Con số này đưa anh vào nhóm những cầu thủ có thu nhập cao nhất tại Real Madrid, ngang hàng với những ngôi sao hàng đầu thế giới đang khoác áo đội bóng hoàng gia.

Fabrizio Romano nhấn mạnh trên trang cá nhân: "Thương vụ với Man United chưa bao giờ ở gần do mức lương cao và Real Madrid không mở cửa cho sự ra đi này. Aurelien Tchouameni sẽ sớm ký hợp đồng mới, mọi thỏa thuận đã hoàn tất!"

Thách thức cho bài toán chuyển nhượng của Man Utd

Thất bại trong việc lôi kéo Tchouameni là một đòn giáng mạnh vào kế hoạch tái thiết của Man Utd. Đội chủ sân Old Trafford giờ đây phải đối mặt với áp lực tìm kiếm một phương án thay thế có đẳng cấp tương đương trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng tiền vệ phòng ngự đang ngày càng khan hiếm tài năng.

Việc Tchouameni quyết định ở lại Tây Ban Nha cũng chấm dứt mọi đồn đoán về việc anh sẽ chuyển tới thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh. Đối với Real Madrid, đây là một thắng lợi quan trọng trên bàn đàm phán, khẳng định vị thế của họ là điểm đến cuối cùng của những ngôi sao đẳng cấp thế giới, ngay cả khi đối mặt với sự chèo kéo quyết liệt từ các đại gia xứ sở sương mù.