Australia bổ sung 3,2 tỷ USD phát triển dự án tàu ngầm hạt nhân AUKUS Canberra đầu tư thêm 4,6 tỷ AUD vào hạ tầng đóng tàu nội địa nhằm chuẩn bị năng lực tiếp nhận và vận hành lực lượng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Australia quyết định bổ sung khoản ngân sách 3,2 tỷ USD (tương đương 4,6 tỷ AUD) để nâng cấp hạ tầng công nghiệp đóng tàu nội địa. Đây là bước đi mới nhất trong nỗ lực hiện thực hóa dự án tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân thuộc khuôn khổ Hiệp ước AUKUS hợp tác cùng Mỹ và Anh.

Hai tàu ngầm lớp Collins của Australia tại Căn cứ Hải quân Hoàng gia Australia. Ảnh: EPA-EFE

Đầu tư nâng cấp hạ tầng xưởng đóng tàu Osborne

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles, khoản đầu tư bổ sung 4,6 tỷ AUD sẽ được phân bổ trực tiếp cho xưởng đóng tàu tại khu vực Osborne, bang Nam Australia. Mức chi phí này khẳng định thỏa thuận AUKUS đang được triển khai theo đúng lộ trình đã đề ra.

Chính phủ Australia xác định đây là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng năng lực tự chủ kỹ thuật. Quốc gia này hướng tới việc tự đóng, vận hành, bảo trì và duy trì toàn diện hạm đội tàu ngầm hạt nhân tương lai. Với tổng ngân sách dự kiến lên tới 250 tỷ USD trong 30 năm tới, AUKUS hiện là chương trình quốc phòng đắt đỏ nhất trong lịch sử Australia.

Điều chỉnh phương án tiếp nhận tàu ngầm

Theo Hiệp ước AUKUS ký kết năm 2021, Australia dự kiến sở hữu 3 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân do Mỹ sản xuất. Tiếp đó, Australia và Anh sẽ phối hợp đóng một lớp tàu ngầm hoàn toàn mới từ đầu năm 2040.

Đáng chú ý, kế hoạch mua sắm đã có sự thay đổi vào tháng 5 vừa qua. Ban đầu, Canberra dự định tiếp nhận 2 tàu ngầm đã qua sử dụng và 1 tàu ngầm mới từ Washington. Tuy nhiên, các bên đã thống nhất chuyển sang phương án bàn giao cả 3 tàu ngầm đang phục vụ trong biên chế Hải quân Mỹ. Phía Australia khẳng định việc điều chỉnh này giúp tối ưu hóa và tiết kiệm ngân sách.

Thách thức về tiến độ công nghiệp quốc phòng

Mặc dù khoản đầu tư mới tái khẳng định cam kết của Australia, chương trình AUKUS vẫn đối mặt với những ý kiến tranh cãi trái chiều. Giới phân tích bày tỏ lo ngại về năng lực sản xuất và tốc độ chế tạo tàu ngầm chậm chạp tại các xưởng đóng tàu của Mỹ và Anh.

Sự trễ tiến độ trong chuỗi cung ứng quốc phòng có nguy cơ khiến Hải quân Australia rơi vào khoảng trống lực lượng, dẫn đến tình trạng thiếu hụt số lượng tàu ngầm cần thiết để duy trì khả năng sẵn sàng tác chiến trước khi hạm đội mới chính thức đi vào hoạt động.