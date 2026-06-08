Australia chi 736 triệu AUD mua 450 tên lửa không đối không tầm xa AIM-260 của Mỹ Australia trở thành đối tác đầu tiên ngoài Mỹ trang bị tên lửa tầm xa AIM-260 JATM, tích hợp trên phi đội tiêm kích F-35, Super Hornet và EA-18G Growler.

Australia vừa chính thức chốt hợp đồng trị giá 736 triệu AUD (đô la Australia) để mua 450 tên lửa không đối không thế hệ mới AIM-260 từ Mỹ. Thỏa thuận này đưa Australia trở thành quốc gia đầu tiên ngoài Mỹ sở hữu dòng vũ khí chiến thuật tầm xa tiên tiến do tập đoàn Lockheed Martin phát triển.

Hợp đồng trang bị tên lửa AIM-260 JATM cho Không quân Australia

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cho biết số tên lửa chiến thuật tiên tiến chung AIM-260 (JATM) này sẽ nhanh chóng được đưa vào biên chế. Vũ khí mới được thiết kế để tích hợp trên toàn bộ lực lượng máy bay chiến đấu hiện có của Australia, bao gồm tiêm kích F-35, F/A-18F Super Hornet và máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles thông báo hợp đồng mua tên lửa AIM-260 từ Mỹ.

Thương vụ mua sắm trực tiếp này nằm trong khuôn khổ gói phê duyệt bán vũ khí trị giá 3,16 tỷ USD mà Bộ Quốc phòng Mỹ trình Quốc hội trước đó. Gói phê duyệt toàn diện bao gồm 450 tên lửa AIM-260, các thiết bị thử nghiệm cùng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và hậu cần nhằm duy trì năng lực tác chiến cho đồng minh tại khu vực Tây Thái Bình Dương.

Tăng cường năng lực tự chủ và sản xuất vũ khí nội địa

Thỏa thuận diễn ra trong bối cảnh chuỗi cung ứng quốc phòng toàn cầu chịu nhiều sức ép về nguồn cung đạn dược. Theo các báo cáo phân tích chiến lược từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), lượng dự trữ tên lửa phòng không và tên lửa dẫn đường của nhiều quốc gia đang đối mặt với nguy cơ sụt giảm, thúc đẩy nhu cầu tự chủ công nghệ quân sự.

Để chủ động trước các biến động supply chain, Chính phủ Australia đã lên kế hoạch đầu tư tới 36 tỷ AUD trong vòng 10 năm tới để phát triển ngành công nghiệp vũ khí dẫn đường trong nước. Canberra đang hợp tác chặt chẽ với các tập đoàn công nghệ quốc phòng hàng đầu như Lockheed Martin và Thales.

Song song với việc thu nhận khí tài mới, Australia cũng đã thử nghiệm thành công động cơ tên lửa sản xuất trong nước được phát triển cùng tập đoàn Thales (Pháp). Đây được coi là bước đi quan trọng giúp quốc gia này từng bước giảm phụ thuộc vào nguồn cung linh kiện tên lửa từ bên ngoài.