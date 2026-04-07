Australia gục ngã trên chấm luân lưu trước Ai Cập: Châu Á sạch bóng tại World Cup 2026 Thất bại 2-4 trong loạt luân lưu sau khi hòa 1-1 khiến Australia dừng bước tại vòng 32 đội. Đây là lúc đại diện cuối cùng của AFC chính thức rời World Cup 2026.

Cuộc phiêu lưu của các đại diện châu Á tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức khép lại vào rạng sáng 4/7. Australia, niềm hy vọng cuối cùng của Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC), đã phải dừng bước sau trận cầu đầy kịch tính với Ai Cập. Dù đã thi đấu đầy quả cảm và kéo trận đấu vào đến loạt sút luân lưu định mệnh, "Socceroos" vẫn không thể vượt qua được bản lĩnh của các ngôi sao bên phía đại diện Bắc Phi.

Thế trận áp đảo của đại diện Bắc Phi

Bước vào trận đấu với tâm thế của đội cửa trên, Ai Cập nhanh chóng thiết lập quyền kiểm soát. Tuy nhiên, chính Australia mới là đội sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Ngay ở phút thứ năm, Cristian Volpato khiến khung thành Ai Cập rung chuyển với cú dứt điểm đưa bóng dội xà ngang. Đây được xem là lời cảnh báo đanh thép từ đại diện châu Á về một lối chơi phòng ngự phản công đầy toan tính.

Dẫu vậy, niềm vui của các cổ động viên Australia không kéo dài lâu. Phút 13, sự vượt trội về mặt kỹ thuật của Ai Cập đã được cụ thể hóa. Từ một pha dàn xếp tấn công sắc nét bên hành lang cánh, Karim Hafez thực hiện đường căng ngang loại bỏ hoàn toàn hàng thủ đối phương. Emam Ashour có mặt đúng lúc, dứt điểm cận thành mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng sớm giúp Ai Cập thi đấu thanh thoát hơn, họ kiểm soát bóng với tỷ lệ vượt trội và liên tục đẩy hàng thủ Australia vào thế chống đỡ vất vả trong suốt hiệp một.

Sự kiên cường của Socceroos và bước ngoặt từ sai lầm

Sau giờ nghỉ, huấn luyện viên của Australia đã có những điều chỉnh chiến thuật nhằm đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Những nỗ lực của đội bóng xứ chuột túi cuối cùng cũng được đền đáp ở một tình huống cố định. Từ pha đá phạt đầy khó chịu của Australia, hậu vệ Mohamed Hany bên phía Ai Cập trong nỗ lực lùi về hỗ trợ phòng ngự đã lúng túng đưa bóng về lưới nhà.

Bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 60 đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Ai Cập điên cuồng gia tăng sức ép nhằm kết thúc trận đấu trong 90 phút chính thức, nhưng họ đã vấp phải một "bức tường thép" mang tên Patrick Beach. Thủ thành của Australia đã có một ngày thi đấu xuất thần với hàng loạt pha cứu thua ấn tượng, đưa trận đấu vào hai hiệp phụ và sau đó là loạt sút luân lưu cân não.

Bản lĩnh trên chấm 11m và khoảnh khắc của Mohamed Salah

Trong 30 phút hiệp phụ, sự thận trọng của cả hai đội khiến trận đấu không có thêm bàn thắng nào được ghi. Trên chấm luân lưu, bản lĩnh của những ngôi sao hàng đầu thế giới đã lên tiếng. Ngay ở lượt sút đầu tiên, trung vệ Harry Souttar của Australia đã thực hiện không thành công, tạo áp lực tâm lý cực lớn lên các đồng đội.

Ngược lại, Mohamed Salah đã chứng minh đẳng cấp của mình bằng một cú sút kiểu Panenka đầy tự tin, đánh lừa hoàn toàn thủ môn đối phương. Cú sút này không chỉ mang về lợi thế về điểm số mà còn giúp tinh thần của các cầu thủ Ai Cập lên cao. Sau khi Lucas Herrington bên phía Australia tiếp tục đá hỏng, Hossam Abdelmaguid đã không mắc sai lầm nào ở quả đá quyết định, ấn định chiến thắng 4-2 cho Ai Cập.

Chiến thắng này giúp Ai Cập lần đầu tiên góp mặt tại vòng 16 đội World Cup kể từ năm 1934, đánh dấu một cột mốc lịch sử cho bóng đá nước này. Đối với Australia và AFC, đây là một kết quả đáng tiếc khi đại diện cuối cùng của châu lục đã chiến đấu đến những giây cuối cùng. Tại vòng knock-out tiếp theo, Mohamed Salah và các đồng đội sẽ đối đầu với đội thắng trong cặp đấu giữa Argentina và Cape Verde.