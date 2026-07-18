Auxerre thắng đậm, St Maur Lusitanos chỉ kịp rút ngắn cách biệt Auxerre đánh bại St Maur Lusitanos 5-2 trong trận giao hữu câu lạc bộ, với cú đúp của Bair và thế trận dẫn trước xuyên suốt; St Maur Lusitanos chỉ kịp rút ngắn cách biệt ở những phút cuối.

Auxerre 5 - 2 St Maur Lusitanos Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Auxerre tiếp đón St Maur Lusitanos.

21' T. Bair đưa Auxerre vượt lên Phút 21', T. Bair lập công giúp Auxerre mở tỷ số 1-0. Đội bóng Pháp đang có lợi thế sau bàn thắng sớm.

24' T. Bair nhân đôi cách biệt cho Auxerre Phút 24, T. Bair lập công, giúp Auxerre nhân đôi cách biệt lên 2-0. Đội bóng này đang tạo ra thế trận đầy hứng khởi với hai bàn thắng sớm.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' A. Zossou giúp Auxerre dẫn 3-0 Phút 48', A. Zossou lập công, giúp Auxerre nới rộng cách biệt lên 3-0.

62' St Maur Lusitanos rút ngắn cách biệt Phút 62, St Maur Lusitanos ghi bàn, rút ngắn cách biệt xuống 3-1 trước Auxerre. Đội khách đã có dấu hiệu trở lại sau khi bị dẫn sâu.

66' Wei Xiangxin giúp Auxerre nới rộng cách biệt Phút 66, Wei Xiangxin lập công cho Auxerre, nới rộng cách biệt lên 4-1. Đội chủ nhà tiếp tục duy trì thế trận áp đảo.

72' Auxerre nới rộng cách biệt lên 5-1 Phút 72, Auxerre tiếp tục ghi bàn để nới rộng cách biệt lên 5-1 trước St Maur Lusitanos.

90+1' St Maur Lusitanos ghi bàn ở phút bù giờ Phút 90+1', St Maur Lusitanos ghi bàn, rút ngắn tỷ số xuống 5-2 trước Auxerre. Bàn thắng đến muộn giúp St Maur Lusitanos khép lại trận đấu với thêm một dấu ấn.

KT Kết thúc: Auxerre 5-2 St Maur Lusitanos Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 2.

Cập nhật lúc 00:58 19/07/2026

Auxerre sẽ đối đầu St Maur Lusitanos trong khuôn khổ một trận giao hữu câu lạc bộ vào lúc 23h ngày 18/07/2026. Đây là những thông tin được xác nhận về cuộc chạm trán, trong khi dữ liệu về phong độ gần đây, lực lượng và chiến thuật của hai đội chưa được cung cấp.

Thông tin trận đấu

Cuộc đối đầu giữa Auxerre và St Maur Lusitanos diễn ra trong khuôn khổ Giao hữu câu lạc bộ. Trận đấu bắt đầu lúc 23h ngày 18/07/2026.

Nhận định trước trận

Do chưa có số liệu về kết quả các trận gần nhất, bảng xếp hạng, thành tích đối đầu hoặc danh sách cầu thủ vắng mặt, chưa thể đánh giá chính xác tương quan phong độ giữa Auxerre và St Maur Lusitanos.

Vì vậy, những yếu tố như cách bố trí đội hình, mức độ thử nghiệm nhân sự và mục tiêu chuẩn bị của mỗi đội sẽ là các điểm đáng chú ý khi trận đấu diễn ra. Giao hữu thường tạo điều kiện để ban huấn luyện kiểm tra nhiều phương án, nhưng chưa có thông tin cụ thể để xác định cách tiếp cận của hai bên trong cuộc chạm trán này.

Đánh giá

Auxerre và St Maur Lusitanos bước vào trận đấu với dữ liệu công khai hiện có chỉ giới hạn ở lịch thi đấu và tên giải. Do đó, chưa đủ cơ sở để đưa ra dự đoán cụ thể về kết quả hoặc khẳng định đội nào chiếm ưu thế.

Auxerre 5 trận gần nhất T T T B H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới St Maur Lusitanos 5 trận gần nhất B H T T H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới