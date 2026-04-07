Ayaneo hé lộ hai mẫu máy chơi game cầm tay mới sắp ra mắt trên toàn cầu Thương hiệu Ayaneo vừa công bố kế hoạch ra mắt hai thiết bị chơi game mới, bao gồm một mẫu Windows handheld nhỏ gọn và một sản phẩm dòng Konkr mang phong cách cổ điển.

Ayaneo vừa khuấy động cộng đồng công nghệ khi hé lộ thông tin về hai mẫu máy chơi game cầm tay (handheld) mới trong một buổi chia sẻ sản phẩm kéo dài hơn 3 giờ. Các thiết bị này bao gồm một mẫu máy chạy hệ điều hành Windows với thiết kế siêu nhỏ gọn và một sản phẩm mang thương hiệu Konkr lấy cảm hứng từ các dòng máy cổ điển.

Ayaneo promises to release a new small-sized Windows handheld soon.

Sự trở lại của dòng máy Windows handheld kích thước nhỏ

Trong thông báo mới nhất, Ayaneo xác nhận dòng máy chơi game chạy Windows chủ lực của hãng "cuối cùng đã trở lại". Đáng chú ý, thiết bị mới này được định vị là sản phẩm kế thừa của một dòng máy cầm tay kích thước nhỏ (small-sized) thay vì là phiên bản thay thế cho Ayaneo 3. Điều này cho thấy hãng đang tập trung tối ưu hóa tính di động cho người dùng mà vẫn đảm bảo hiệu năng mạnh mẽ từ hệ điều hành Windows.

Konkr: Thương hiệu máy chơi game mang phong cách hoài cổ

Bên cạnh dòng Windows truyền thống, Ayaneo cũng hé lộ về một thiết bị hoàn toàn mới thuộc thương hiệu Konkr. Mặc dù các thông số kỹ thuật chi tiết vẫn chưa được công bố, nhưng đại diện hãng cho biết dòng Konkr sẽ được phát triển dựa trên "linh hồn của các dòng máy cầm tay cổ điển". Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm thu hút nhóm người dùng yêu thích phong cách retro nhưng vẫn mong muốn trải nghiệm công nghệ phần cứng hiện đại.

Bối cảnh thị trường và chiến lược phát hành của Ayaneo

Việc công bố hai thiết bị mới diễn ra ngay sau khi Ayaneo ra mắt mẫu Pocket Micro 2 vào cuối tháng 6. Đáng lưu ý, mẫu Pocket Micro 2 trước đó chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn 100 đơn vị và đã nhanh chóng bán hết. Với hai sản phẩm mới sắp tới, Ayaneo dự kiến sẽ thực hiện các đợt phát hành trên quy mô toàn cầu, mở ra cơ hội tiếp cận rộng rãi hơn cho cộng đồng game thủ quốc tế.

Sự kết hợp giữa một thiết bị Windows nhỏ gọn và một dòng máy Konkr hoài cổ cho thấy Ayaneo đang nỗ lực đa dạng hóa danh mục sản phẩm để đáp ứng các phân khúc khách hàng khác nhau trong thị trường máy chơi game cầm tay đang ngày càng cạnh tranh gay gắt.