Tin mới

    Pháp luật - Đời sống

    Ba bước đổi thẻ Căn cước trên VNeID theo đơn vị hành chính mới

    Thái Sơn 13/08/2025 05:25

    Ngày 12/8, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cho biết, hiện người dân có thể cấp đổi thẻ Căn cước khi thay đổi địa giới hành chính trên ứng dụng VNeID.

    Theo đó, việc đổi thẻ Căn cước áp dụng cho công dân có thẻ Căn cước còn hạn, trên thẻ vẫn in theo đơn vị hành chính cũ, trong khi nơi cư trú, đơn vị hành chính đã thay đổi do sắp xếp, điều chỉnh.

    image.jpg
    Ảnh minh họa

    Người dân có thể thực hiện trực tuyến trên ứng dụng VNeID và có tài khoản định danh mức 2.

    Đối với việc thực hiện trực tuyến trên ứng dụng VNeID sẽ được miễn lệ phí khi chọn đúng lý do “do sắp xếp/điều chỉnh đơn vị hành chính”. Ngoài ra, còn có thể đặt lịch linh hoạt; theo dõi trạng thái; nhận kết quả tại cơ quan chức năng hoặc qua bưu chính.

    Ba bước thực hiện đổi thẻ Căn cước trên VNeID:

    1. Người dân truy cập vào dịch vụ công Căn cước → cấp đổi → chọn lý do “do sắp xếp/điều chỉnh đơn vị hành chính”.

    2. Kiểm tra thông tin → chọn nơi thực hiện và hình thức nhận → gửi hồ sơ.

    3. Theo dõi lịch sử yêu cầu → đến thu nhận theo lịch (nếu có).

    Kết quả: Thẻ Căn cước mới đã cập nhật đơn vị hành chính.

    Thời hạn giải quyết 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

    Theo nhandan.vn
    https://nhandan.vn/ba-buoc-doi-the-can-cuoc-tren-vneid-theo-don-vi-hanh-chinh-moi-post900310.html
    Copy Link
    https://nhandan.vn/ba-buoc-doi-the-can-cuoc-tren-vneid-theo-don-vi-hanh-chinh-moi-post900310.html

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Nổi bật

      Mới nhất
        Xem thêm

        Đọc nhiều

          Pháp luật - Đời sống
          Ba bước đổi thẻ Căn cước trên VNeID theo đơn vị hành chính mới
          • Mặc định

          Tổng Biên tập: Lê Huy Toàn

          Phó Tổng Biên tập phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

          Địa chỉ:

          Cơ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Cơ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Cơ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

          Cơ sở 4: Số 83, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

          Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

          Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

          Hotline: 0977885454

          POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO