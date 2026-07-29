Ba điều INEOS cần trao cho Michael Carrick trước mùa Ngoại hạng Anh 2026/27 Michael Carrick bước vào mùa trọn vẹn đầu tiên dẫn dắt Manchester United, với nhu cầu cấp thiết về một tiền vệ, sự kiên nhẫn và quyền tự chủ chuyên môn.

Manchester United cần trao cho Michael Carrick ba điều để tạo nền tảng cho mùa giải Ngoại hạng Anh 2026/27: tăng cường tuyến giữa bằng Aurelien Tchouameni, kiên nhẫn với quá trình xây dựng và không can thiệp vào công việc chuyên môn. Đây là mùa giải trọn vẹn đầu tiên của Carrick sau khi ông tiếp quản chiếc ghế nóng vào cuối mùa trước.

Chỉ còn chưa đầy một tháng trước ngày Ngoại hạng Anh khởi tranh, Carrick đang làm việc cùng đội bóng tại Carrington trong giai đoạn chuẩn bị đặc biệt quan trọng. Ở tuổi 45, cựu tiền vệ Manchester United được kỳ vọng đưa sự ổn định trở lại Old Trafford, sau một giai đoạn nhiều biến động về định hướng và nhân sự.

Carrick được kỳ vọng nhiều trước mùa bóng mới. Ảnh: Getty Images.

Một tiền vệ nữa cho kế hoạch tái thiết

INEOS đã thể hiện sự ủng hộ đối với Carrick trên thị trường chuyển nhượng khi đưa về Andrey Santos, Youri Tielemans, thủ môn Karl Darlow và cầu thủ trẻ Tynan Thompson. Tuy nhiên, những sự bổ sung đó chưa khiến tuyến giữa Manchester United hoàn toàn đầy đặn.

Đội chủ sân Old Trafford vẫn được cho là lạc quan một cách thận trọng về khả năng chiêu mộ Aurelien Tchouameni từ Real Madrid. Nếu thương vụ thành hiện thực, Tchouameni có thể giúp Carrick tăng cả chất lượng lẫn chiều sâu nhân sự ở khu vực trung tuyến, nơi quyết định khả năng kiểm soát nhịp độ và áp đặt lối chơi.

Vai trò của một tiền vệ như Tchouameni không chỉ nằm ở việc bổ sung thêm lựa chọn đội hình. Một bản hợp đồng đẳng cấp sẽ đem lại cho Carrick nhiều phương án hơn trong cách tổ chức đội bóng, đồng thời hỗ trợ tham vọng của “Dự án 150” – kế hoạch hướng tới chức vô địch Ngoại hạng Anh vào năm 2028.

Tchouameni sẽ là món quà lớn cho Carrick. Ảnh: Getty Images.

Sự kiên nhẫn quyết định giá trị của bản hợp đồng đến năm 2028

Nhân sự không phải điều duy nhất Carrick cần. Sự kiên nhẫn từ INEOS có thể mang ý nghĩa lớn hơn bất cứ một thương vụ nào, bởi một đội bóng đang tái thiết khó tránh khỏi các giai đoạn chệch choạc.

Carrick hiện là huấn luyện viên có thời gian tại vị lâu thứ hai trong nhóm sáu đội lớn của Ngoại hạng Anh, chỉ sau Mikel Arteta của Arsenal. Dù vậy, vị thế này không bảo đảm cho một nhiệm kỳ ổn định nếu những kết quả ngắn hạn trở thành thước đo duy nhất.

Sir Jim Ratcliffe từng nói muốn trao cho Ruben Amorim ba năm để thực hiện công việc, nhưng nhà cầm quân này sau đó rời vị trí chỉ vài tháng sau tuyên bố đó. Carrick đã ký hợp đồng đến năm 2028, và giá trị thực sự của bản giao kèo sẽ nằm ở cách INEOS phản ứng khi đội bóng trải qua những thời điểm khó khăn.

Ranh giới cần thiết giữa lãnh đạo và ban huấn luyện

Điều cuối cùng Carrick cần là quyền tự chủ trong công tác huấn luyện. Mối quan hệ giữa ông với CEO Omar Berrada và Giám đốc thể thao Jason Wilcox được kỳ vọng sẽ gắn kết hơn so với thời người tiền nhiệm Ruben Amorim.

Trước khi mâu thuẫn với thượng tầng Manchester United trở nên gay gắt, Amorim từng ngầm thể hiện sự không hài lòng về những can thiệp từ ban lãnh đạo. Jason Wilcox cũng từng thừa nhận đã can thiệp vào yếu tố chiến thuật, trong khi nhiều báo cáo cho rằng Amorim bị yêu cầu thay đổi sơ đồ và phong cách thi đấu.

Carrick đang muốn thay thế sự hỗn loạn bằng kiểm soát, với một lối chơi dựa trên khả năng cầm bóng và áp đặt thế trận. Quá trình đó sẽ cần thời gian, nhất là khi đội bóng còn phải thích nghi với các nhân sự mới và yêu cầu chiến thuật mới.

INEOS có quyền đánh giá kết quả của Carrick, nhưng cần để ông chịu trách nhiệm trọn vẹn cho các quyết định chuyên môn. Một tiền vệ chất lượng, niềm tin trong những giai đoạn khó khăn và khoảng không cần thiết trên sân tập có thể là ba điều định hình mùa giải đầu tiên thực sự của Carrick tại Manchester United.